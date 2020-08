Ministerpräsident Ramelow im Sommerinterview

Bodo Ramelow polarisiert und ist ein Mann der Extreme. Der 64-Jährige lebt seit 30 Jahren in Thüringen, gilt bei manchen weiter als "Wessi". Er ist Staatsmann und "Mensch", wie sich der Dauer-Twitterer im Kurznachrichtendienst selbst bezeichnet. Er kann versöhnen, aber er ist gleichzeitig cholerisch und provokativ - wie zuletzt, als er einem AfD-Politiker den Stinkefinger zeigte. Ebenso ungewöhnlich: Der Linken-Politiker ist überzeugter Christ und gilt für manchen als der beste Sozialdemokrat in Thüringen.

Ramelow begann als Gewerkschafter, wurde dann Oppositioneller, schließlich Landesvater. Er wurde der erste Ministerpräsident der Linkspartei - dazu mit einer rot-rot-grünen Landesregierung. Nicht wenige Kritiker sagten dem Bündnis eine kurze Haltbarkeit voraus - und lagen falsch. Statt eines politischen Absturzes stiegen Ramelows Beliebtheitswerte als Politiker und damit die Werte der Linkspartei.

Nach dem bundesweit beachteten Chaos um die Ministerpräsidenten-Wahl und dem Kurzzeit-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) ist er nun wieder Regierungschef. Bei der Landtagswahl zuvor wurden die Linken vor der CDU erstmals stärkste Kraft in Thüringen - was vor allem an ihm lag. Nach seiner Wiederwahl stiegen die Zustimmungswerte weiter an. Die Linkspartei in Thüringen ist vor allem Ramelow. Die Thüringer Linkspartei bleibt damit auf den eigenwilligen Politiker angewiesen.