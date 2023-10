Ministerpräsidenten: Asylverfahren in drei Monaten beenden

Frankfurt/Main Der Umgang mit Migration ist derzeit ein zentrales Thema in der Politik. Vor einer Diskussion im Kanzleramt haben sich die Ministerpräsidenten auf eine Beschleunigung der Verfahren geeinigt.

Asylverfahren von Menschen mit geringer Bleibeperspektive sollen nach dem Willen der Länder künftig schneller abgewickelt werden. „Bund und Länder haben das gemeinsame Ziel, Asylverfahren für Angehörige von Staaten, für die die Anerkennungsquote weniger als fünf Prozent beträgt, zügiger

als bisher rechtskräftig abzuschließen“, heißt es in einem Beschluss, auf den sich die Ministerpräsidenten in Frankfurt am Main einigten. „Sie werden dafür, sofern nicht vorhanden, die personellen und organisatorischen Voraussetzungen schaffen.“ Ziel dabei sei es, das Asylverfahren und das darauf häufig folgende Klageverfahren jeweils in drei Monaten abzuschließen.

Bei den Asylverfahren ist der Bund in der Pflicht, genauer gesagt das dem Bundesinnenministerium unterstellte Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die Verwaltungsgerichtsverfahren betreffen die Justizbehörden der Länder.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Möglich werden solle die Beschleunigung der Asylverfahren durch eine prioritäre Bearbeitung von Anträgen, die von Menschen aus Staaten mit einer geringen Anerkennungsquote stammen, erklärte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Weil erleichtert über Einigung

Die Länder haben aus Sicht von Weil einen wichtigen Schritt zur Einigung bei strittigen Fragen der Migration gemacht. „Es ist nicht selbstverständlich, dass wir am Ende dieser Konferenz sagen können: Wir haben uns auf ein substanzielles Papier zu Fragen der Migration geeinigt“, sagte der SPD-Politiker nach der Konferenz. „Darüber bin ich ausgesprochen froh.“

Die Regierungschefs der Länder seien sich der Stimmung in der Bevölkerung sehr bewusst. „Wir sind fest entschlossen, alle miteinander das Vertrauen der Bevölkerung wiederzugewinnen“, sagte Weil. Die Ministerpräsidentenkonferenz habe bewiesen, dass man trotz politischer Gegensätze bei gutem Willen auch bei diesem Thema zusammenkommen könne.

Der hessische Regierungschef Boris Rhein (CDU) als amtierender Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz sagte, man wolle „zu einer Harmonisierung von Sozialleistungsstandards“ für Asylbewerber und Flüchtlinge innerhalb der Europäischen Union kommen. Er warnte in diesem Zusammenhang jedoch unter Verweis auf die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum Asylbewerberleistungsgesetz vor überzogenen Erwartungen.