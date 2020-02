Ministerpräsidentenwahl: Abstimmung könnte zum politischen Krimi werden

Sieben Menschen sitzen an vier zusammengeschobenen Tischen im Erfurter „Haus Dacheröden“ und verrichten Fließbandarbeit. Die Spitzen von Rot-Rot-Grün unterschreiben am Dienstag den mühsam ausgehandelten Koalitionsvertrag. Die sieben Exemplare gehen reihum, bis jeder seine Signatur gesetzt hat. Die Stimmung ist gut, es wird gelächelt und gefrotzelt.

Ausgerechnet der kleinste Partner hat die meisten Emissäre entsandt. Das liegt daran, weil die Thüringer Grünen mit Ann-Sophie Bohm-Eisenbrandt und Bernhard Stengele von einer Doppelspitze geführt werden und Fraktionschef Dirk Adams auch nicht fehlen darf. Es passt aber auch gut zum Selbstverständnis einer Partei, die mit 5,2 Prozent nur knapp den Wiedereinzug in den Landtag schaffte, aber bei den Verhandlungen mächtig die Backen aufgeblasen hat.

Für die SPD setzen der Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee und Fraktionschef Matthias Hey ihre Namen aufs Papier. In der Mitte hat Bodo Ramelow als „Ministerpräsidentenkandidat“ und Linke-Fraktionsmitglied Platz genommen, neben ihm seine Partei- und Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow.

Es ist der vorerst finale Akt eines Experiments, das sich Minderheitsregierung nennt. Sollte die Wahl Ramelows im Landtag schief gehen, wäre das Vertragswerk Makulatur. Doch davon gehen die Koalitionäre mal lieber nicht aus. Auf die Frage, wie viele Wahlgänge man wohl brauchen werde, antwortet Hennig-Wellsow knapp: „Die nötigen.“

An diesem Mittwoch, 11 Uhr, kommt der Landtag zu einer Sondersitzung in Erfurt zusammen, um den Ministerpräsidenten zu wählen. Ramelow ist Favorit, aber Überraschungen sind – wir sind in Thüringen – nicht ausgeschlossen. Die Abstimmung könnte zum politischen Krimi werden.

Die Ausgangssituation: Am Anfang steht das Wahlergebnis vom 27. Oktober 2019, das komplizierter kaum sein könnte. Zum ersten Mal sitzen seitdem sechs Parteien im Thüringer Landtag. Zum ersten Mal stellt die Linke die stärkste Fraktion, während AfD und CDU die Plätze 2 und 3 einnehmen. Und zum ersten Mal gibt es deshalb keine Mehrheit jenseits von Linke und AfD.

Konkret sieht das Parlament mit 90 Sitzen so aus: Die Linke hat 29 Abgeordnete, die AfD 22, die CDU 21, die SPD 8. Grüne und FDP haben jeweils 5. Die Mehrheit liegt bei 46 Sitzen. Theoretisch denkbare wären damit Koalitionen von Linke und CDU, von Linke und AfD, von AfD, CDU und FDP sowie von Rot-Rot-Grün plus FDP.

Allerdings will mit der AfD unter dem Rechtsextremisten Björn Höcke keine der anderen Parteien überhaupt reden. Zudem schließen CDU und FDP eine Kooperation mit der Linken aus. Eine CDU-geführte Minderheitsregierung mit der FDP – auch Simbabwe-Koalition genannt – lehnen wiederum SPD und Grüne ab. Bleibt also bloß die rot-rot-grüne Minderheitsoption.

Die Wahl: In der Landesverfassung heißt es: „Der Ministerpräsident wird vom Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder ohne Aussprache in geheimer Abstimmung gewählt. Erhält im ersten Wahlgang niemand diese Mehrheit, so findet ein neuer Wahlgang statt. Kommt die Wahl auch im zweiten Wahlgang nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält.“

Das heißt: In den ersten beiden Wahlgängen ist die absolute Mehrheit von 46 Stimmen nötig. Sie gilt nicht als ausgeschlossen, aber als unwahrscheinlich, da AfD, CDU und FDP angekündigt haben, Ramelow nicht wählen zu wollen.

Im dritten Wahlgang reicht die relative Mehrheit. Umstritten ist, ob Ramelow auch gewählt ist, wenn er als Einzelkandidat mehr Nein- als Ja-Stimmen erhält. Falls es auch im dritten Wahlgang mehrere Kandidaten gibt, wonach es derzeit aussieht, ist diese Frage jedoch obsolet.

Die Kandidaten: Für die ersten beiden Wahlgänge galt eine Bewerbungsfrist, die am Montag ablief. Auf Vorschlag der rot-rot-grünen Fraktion kandidiert Ramelow. Die AfD-Fraktion hat als bisher einzigen Gegenkandidaten den parteilosen Christoph Kindervater nominiert. Der 42-jährige ehrenamtliche Bürgermeister des Dorfes Sundhausen (350 Einwohner) ist von Beruf Vertreter und hatte sich selbst als Kandidat vorgeschlagen. Kindervater kandidierte im vergangenen Jahr erfolglos für die CDU bei den Kreistagswahlen, nutzt aber AfD-Rhetorik und spricht vom „Merkel-Regime“.

Kindervater sei „vom Gehsteig weg“ nominiert worden, twitterte FDP-Landeschef Thomas Kemmerich. Er will im dritten Wahlgang, bei dem spontane Bewerbungen möglich sind, für seine Fraktion antreten – falls dann die AfD noch an einem Gegenkandidaten festhält. Auch die CDU hält sich diese Option offen. In diesem Fall würden sich die Stimmen der Opposition aufteilen und Ramelow wäre als Ministerpräsident wiedergewählt.