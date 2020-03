Bodo Ramelow (l., Die Linke) im Gespräch mit Björn Höcke (r., AfD), der sich von seiner Fraktion als Kandidat für das Ministerpräsidentenamt in Thüringen hat aufstellen lassen.

Erfurt. Am Mittwoch findet der nächste politische Showdown in Thüringen statt. Die Linke verfolgt einen riskanten Plan – Ausgang ungewiss.

Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: Ramelow gegen Höcke

Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: Ramelow gegen Höcke

In Thüringen schien sich am Dienstag die globale Corona-Krise mit der regionalen Regierungskrise zu verbinden. Ein Landtagsabgeordneter, der Kontakt zu einem Infizierten hatte, stand unter Quarantäne. Das negative Testergebnis gab am Abend schließlich Entwarnung. Der für diesen Mittwoch geplanten Ministerpräsidentenwahl steht damit nichts im Wege.

Damit ist klar: Vier Wochen nach seiner Abwahl stellt sich Bodo Ramelow im Thüringer Landtag zur Wahl, um wieder der einzige linke Ministerpräsident Deutschlands zu werden. Er hat keine Mehrheit, aber hofft auf Überläufer von CDU und FDP. Sein Gegenkandidat ist Björn Höcke, der Rechtsaußen der AfD. Er hat keine Chance auf das Amt, könnte aber versuchen, den Wahlvorgang zu diskreditieren. In Thüringen ist keine Mehrheit ohne Linke oder AfD möglich Der Ausgang der Abstimmung gilt als offen. Wird Ramelow gewählt, will er mit punktueller Unterstützung der CDU bis zu Neuwahlen im April 2021 regieren. Scheitert er, wäre eine schnellere Neuwahl des Landesparlaments unausweichlich. Ausgangspunkt des neuerlichen Dramas ist das Landtagswahlergebnis vom 27. Oktober 2019. Damals wurde die Linke mit 29 von 90 Sitzen stärkste Kraft. Auf Platz 2 landete die AfD mit 22 Sitzen, die CDU wurde mit 21 Mandaten auf Platz 3 verdrängt. Die SPD schrumpfte auf acht und die Grünen auf fünf Abgeordnete. Die FDP schaffte es mit 5,0 Prozent und fünf Sitzen gerade so in den Landtag zurück. Damit ist Thüringen das einzige Land, in dem Linke und AfD über mehr als die Hälfte der Parlamentsmandate verfügen. Mehrheitsregierungen sind ohne ihre Beteiligung nicht möglich. Gleichzeitig fehlen der früheren rot-rot-grünen Koalition vier Stimmen zur Mehrheit. Mit der AfD will niemand zusammenarbeiten. Zudem haben CDU und FDP auf Basis ihrer Abgrenzungsbeschlüsse eine Kooperation mit der Linken ausgeschlossen. Der erste Versuch: Am 5. Februar hatte Ramelow sich der Wahl im Landtag gestellt. Er wollte seine bisherige rot-rot-grüne Koalition als Minderheitsvariante fortführen. Zuvor waren Sondierungen über die Bildung einer bürgerlichen Minderheitsregierung unter Führung der CDU gescheitert. Auch vorsichtige Gespräche zwischen Ramelow und dem damaligen CDU-Landeschef Mike Mohring über eine Zusammenarbeit endeten ergebnislos. FDP will Ramelow nicht wählen Die AfD stellte gegen Ramelow einen parteilosen Dorfbürgermeister auf. Nachdem der Linke in den ersten beiden Wahlgängen nicht die nötige absolute Mehrheit erzielt hatte, trat im dritten Wahlgang zusätzlich der FDP-Landesvorsitzende Kemmerich an. Die AfD stimmte daraufhin insgeheim nicht für den eigenen Kandidaten, sondern wählte mit CDU und FDP den Liberalen zum Ministerpräsidenten. Kemmerich nahm die Wahl an, trat aber in Folge öffentlicher Proteste und bundespolitischen Drucks zurück. Seitdem ist er als Ministerpräsident nur noch geschäftsführend im Amt, ein Kabinett kann er nicht mehr ernennen. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner stellte die Vertrauensfrage im Bundesvorstand seiner Partei. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer kündigte ihren Rückzug vom Parteiamt an und eröffnete damit den Kampf um die Kanzlerkandidatur. In der Thüringer CDU trat Mike Mohring als Vorsitzender der Landespartei und der Landtagsfraktion zurück. Der neue Fraktionschef Mario Voigt hat mit Linke, SPD und Grüne eine Vereinbarung erarbeitet, die eine stabile rot-rot-grüne Minderheitsregierung bis zu einer Neuwahl des Landtags am 25. April 2021 ermöglichen soll. Ramelow kann sich nun wie damals nur auf 42 Stimmen von Linke, SPD und Grüne verlassen. Voigt hat trotz der Vereinbarung mit Rot-Rot-Grün angekündigt, „als Fraktion“ den Linken „nicht aktiv“ wählen zu wollen. Diese Ansage ist auch ein Zugeständnis an den Abgrenzungsbeschluss der Bundespartei. Die Formulierung lässt jedoch offen, ob sich einzelne Abgeordnete in der geheimen Wahl anders entscheiden können. Schon am 5. Februar hatte Ramelow 44 Stimmen erhalten. Auch die FDP hat angekündigt, Ramelow nicht wählen zu wollen. Die AfD stellt diesmal ihren Landes- und Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke auf. Linke droht Ramelow als Kandidat zurückzuziehen Was passieren kann: Die Thüringer Verfassung sieht bis zu drei Wahlgänge vor. In den ersten beiden Wahlgängen ist die absolute Mehrheit von 46 Stimmen nötig. Im dritten ist der Kandidat gewählt, der „die meisten Stimmen“ auf sich vereint. Ein Einzelkandidat wäre wahrscheinlich auch mit mehr Nein- als Ja-Stimmen gewählt, auch wenn diese Interpretation umstritten ist. Voigt hat für die CDU ausgeschlossen, bei der Abstimmung den Plenarsaal zu verlassen. Ramelow setzt darauf, diesmal im ersten Wahlgang gewählt zu werden. Ansonsten hat die Linke angekündigt, die Kandidatur möglicherweise zurückzuziehen. Der Haken des Plans: Hält Höcke seine Bewerbung aufrecht, ist weiter zu wählen. Spätestens im dritten Wahlgang müsste Ramelow oder ein anderer Kandidat antreten, um einen rechtsradikalen Ministerpräsidenten zu verhindern. Mehr zum Thema: Ramelow rechnet fest mit Wahl zum Ministerpräsidenten