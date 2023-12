Missglücktes Überholmanöver: Unfall mit Schwerverletzter führt bei Nordhausen zu überraschendem Fund

Ein 24 Jahre alter BMW-Fahrer hat am Freitagabend einen schweren Unfall bei Nordhausen verursacht.

Nordhausen. Bei einem Unfall auf der B4 bei Nordhausen sind am Freitagabend drei Menschen verletzt worden. Bei dem Unfallverursacher stieß die Feuerwehr auf Sprengstoff.

Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es am frühen Freitagabend. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte er zwei Fahrzeuge. Dabei befuhr er auch den mit aufgrund von Schneematsch rutschigen Sperrstreifen.

Der Fahrer kam mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Er touchierte den VW Golf eines 43-jährigen und prallte anschließend in das Fahrzeug einer 50-jährigen. Ihr Ford wurde in den Straßengraben geschleudert, ebenso der BMW. Die 50-jährige wurde bei dem Unfall schwer-, der 24-jährige BMW-Fahrer und sein Beifahrer leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit 50.000 Euro beziffert.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Durch die Feuerwehr wurde der Kofferraum des BMWs geöffnet. Hier gab es dann eine Entdeckung, die wiederum die Polizei auf den Plan rief. Im Kofferraum befanden sich 300 Polenböller der Kategorie F3. Feuerwerk der Kategorien F3 darf in Deutschland nur von Personen gekauft, besitzt und verwendet werden, wenn eine behördliche Erlaubnis vorliegt. Der Besitz ist gemäß dem Sprengstoffgesetz strafbar. Auf den Fahrer/Besitzer kommt nun ein Strafverfahren zu. Es drohen eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe bis zu 50.000 Euro. Weiterhin wurde bei der Durchsuchung des Autos ein Einhandmesser aufgefunden.

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es an frühen Freitagabend. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte holte er zwei Fahrzeuge. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Dabei befuhr er auch den Sperrstreifen. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr illegales Feuerwerk. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es an frühen Freitagabend. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte holte er 2 Fahrzeuge. Dabei befuhr er auch den Sperrstreifen. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr illegales Feuerwerk. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es an frühen Freitagabend. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte holte er 2 Fahrzeuge. Dabei befuhr er auch den Sperrstreifen. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr illegales Feuerwerk. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es an frühen Freitagabend. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte holte er 2 Fahrzeuge. Dabei befuhr er auch den Sperrstreifen. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr illegales Feuerwerk. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es an frühen Freitagabend. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte holte er 2 Fahrzeuge. Dabei befuhr er auch den Sperrstreifen. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr illegales Feuerwerk. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es an frühen Freitagabend. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte holte er 2 Fahrzeuge. Dabei befuhr er auch den Sperrstreifen. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr illegales Feuerwerk. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es an frühen Freitagabend. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte holte er 2 Fahrzeuge. Dabei befuhr er auch den Sperrstreifen. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr illegales Feuerwerk. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es an frühen Freitagabend. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte holte er 2 Fahrzeuge. Dabei befuhr er auch den Sperrstreifen. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr illegales Feuerwerk. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es an frühen Freitagabend. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte holte er 2 Fahrzeuge. Dabei befuhr er auch den Sperrstreifen. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr illegales Feuerwerk. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es an frühen Freitagabend. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte holte er 2 Fahrzeuge. Dabei befuhr er auch den Sperrstreifen. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr illegales Feuerwerk. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es an frühen Freitagabend. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte holte er 2 Fahrzeuge. Dabei befuhr er auch den Sperrstreifen. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr illegales Feuerwerk. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es an frühen Freitagabend. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte holte er 2 Fahrzeuge. Dabei befuhr er auch den Sperrstreifen. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr illegales Feuerwerk. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es an frühen Freitagabend. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte holte er 2 Fahrzeuge. Dabei befuhr er auch den Sperrstreifen. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr illegales Feuerwerk. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es an frühen Freitagabend. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte holte er 2 Fahrzeuge. Dabei befuhr er auch den Sperrstreifen. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr illegales Feuerwerk. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es an frühen Freitagabend. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte holte er 2 Fahrzeuge. Dabei befuhr er auch den Sperrstreifen. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr illegales Feuerwerk. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es an frühen Freitagabend. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte holte er 2 Fahrzeuge. Dabei befuhr er auch den Sperrstreifen. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr illegales Feuerwerk. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es an frühen Freitagabend. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte holte er 2 Fahrzeuge. Dabei befuhr er auch den Sperrstreifen. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr illegales Feuerwerk. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es an frühen Freitagabend. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte holte er 2 Fahrzeuge. Dabei befuhr er auch den Sperrstreifen. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr illegales Feuerwerk. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es an frühen Freitagabend. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte holte er 2 Fahrzeuge. Dabei befuhr er auch den Sperrstreifen. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr illegales Feuerwerk. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Bilder: Verkehrsunfall führt zu explosivem Fund Zu einem Verkehrsunfall auf der B4 zwischen Sundhausen und der Autobahnabfahrt Nordhausen kam es an frühen Freitagabend. Der 24-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die B4 in Fahrtrichtung Nordhausen. Auf einem kurzen zweispurigen Teilabschnitt der B4 überholte holte er 2 Fahrzeuge. Dabei befuhr er auch den Sperrstreifen. Bei der Unfallaufnahme entdeckte die Feuerwehr illegales Feuerwerk. Foto: Silvio Dietzel / Dietzel

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.