Mögliche Infektion nach Bundesratssitzung: Ergebnis des PCR-Tests von Ramelow liegt vor

Bodo Ramelow (r.) war nach eigenen Aussagen vergangenen Freitag bei der Bundesratssitzung. Der Linken-Politiker hatte daraufhin sein Ferienhäuschen nicht verlassen und sich in Selbstisolation gegeben. - Links im Bild: Volker Bouffier, Ministerpräsident in Hessen (CDU).

Erfurt. Nach einem Hinweis der Corona-Warn-App befand sich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow in Isolation. Nun liegt das Ergebnis seines PCR-Tests vor.

Nach einer Kontaktmeldung in der Corona-Warnapp ist ein PCR-Test auf das Virus bei Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow negativ ausgefallen. Das sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag. Zuvor sei auch bereits ein Schnelltest, den der Linken-Politiker gemacht hatte, negativ gewesen. Für den zuverlässigeren PCR-Test hatte sich der Regierungschef entschieden, um Gewissheit zu bekommen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Hintergrund ist, dass Ramelow auf der Corona-Warnapp eine Risikobegegnung angezeigt bekommen hätte - also einen Kontakt mit jemandem, der später positiv auf eine Corona-Infektion getestet worden sei. Bekannt wurde das am Montag.

