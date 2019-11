Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mohring auf Landestag der Jungen Union: Nach dem Schock

Die Kunst des verdeckten Angriffs ist gar nicht schwer zu erlernen. Die Kritik muss bloß derart präzise formuliert werden, dass alle Zuhörenden wissen müssen, wer gemeint ist. Dann muss der Kritisierte gar nicht mehr benannt werden.

So ruft zum Beispiel die CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Freitag auf dem Bundesparteitag in Leipzig: Man dürfe nicht sagen, „das war alles falsch und alles schlecht, was in den letzten 14 Jahren passiert ist“. Das Publikum klatscht laut und weiß: Hier wird ihr Friedrich Merz, der zuvor die Arbeit der Bundesregierung als „grottenschlecht“ bezeichnet hatte, ordentlich abgewatscht.

Einen Tag später und eine knappe Autostunde von der Leipziger Messe entfernt steht Stefan Gruhner im Schützenhaus von Bürgel auf der Bühne und ruft: „Wer glaubt, er müsse mit der AfD über eine Zusammenarbeit reden, der verrät christdemokratische Grundwerte.“ Die CDU sollte gegen eine Partei, an deren Spitze „ein Nazi“ stehe, „aktiv und engagiert ankämpfen“.

Alle im Saal wissen: Gemeint ist Michael Heym, der Vizechef der Fraktion im Landtag, der Gespräche mit der AfD forderte. Und gemeint ist auch der Partei- und Fraktionsvorsitzende Mike Mohring, der zwar diese Aussagen ausdrücklich nicht teilte, aber als freie Meinungsäußerung verteidigte.

Als Gruhner das am Samstag sagt, ist er noch Landeschef der Jungen Union. Seit 2010 war er im Amt, nun hat er mit 35 Jahren die Altersgrenze der CDU-Nachwuchsorganisation erreicht. Es geht damit hier – auf dem JU-Landestag in Bürgel bei Jena – vor allem darum, seine Nachfolge zu regeln. Aber es geht auch darum, erstmals auf einer größeren Parteiveranstaltung darüber zu reden, was bei der Landtagswahl 27. Oktober geschah.

Um das Debakel noch einmal in nüchterne Zahlen zu fassen: Die bisher mit Abstand stärkste Landespartei verlor knapp 12 Prozentpunkte und landete mit 21,7 Prozent auf dem dritten Platz nach der Linken und der AfD. Die Fraktion ist um ein Drittel geschrumpft.

Der Schock saß tief am Wahlabend. Obwohl das Ergebnis nur teilweise überraschen konnte, löste es überraschende Reaktionen aus, die angesichts der unsichereren Mehrheitssituation im Landtag besonders große Wirkung entfalteten.

Erst redete Mohring so, als könne er sich nicht nur eine Kooperation, sondern sogar eine Koalition mit der Linken vorstellen, und schwenkte dann, als in seiner Partei der Protestgesang anschwoll, radikal um. Nun sprach er von einer Minderheitsregierung mit SPD, Grünen und FDP, obwohl nur die FDP mitmachen wollte. Gleichzeitig ließ er Heym gewähren, der seine Sympathie zur AfD mit jedem Interview lauter artikulierte.

Der Fall Meißner

Das alles zeigte Wirkung. Bei seiner Wiederwahl zum Fraktionschef stimmten nur zwei Drittel der 21 Abgeordneten für Mohring. Dennoch ließ er danach die knappe Bestätigung von Heym als seinem Stellvertreter zu oder förderte sie gar, die Berichte gehen da auseinander. Später unterstützte er nicht Beate Meißner bei ihrer fraktionsinternen Kandidatur zur Landtagsvizepräsidentin, obwohl er ihr dies unter vier Augen versprochen hatte – was dazu führte, dass die Abgeordnete ihm Täuschung vorwarf.

Das alles wird nun im Schützenhaus angesprochen, ohne Namensnennung: Von Gruhner, der bei der Wahl sein Landtagsmandat verlor, aber auch von Mario Voigt, einem der Stellvertreter Mohrings in der Thüringer CDU-Spitze. Beide gelten lange als Konkurrenten, ja als Feinde des Vorsitzenden, der bis zum Nachmittag auf dem Parteitag in Leipzig gebunden ist.

„Wir haben als Platz 3 keinen Regierungsauftrag“, ruft Voigt. Der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow sei der Wahlgewinner. Die Diskussion über eine CDU-geführte Minderheitsregierung unter Beteiligung von SPD, Grünen und FDP habe „politisches Kapital, Vertrauen und Glaubwürdigkeit“ gekostet, da von Anfang klar gewesen sei, dass Sozialdemokraten und Grüne da nicht mitmachten. Stattdessen sollte die CDU das Wahlergebnis mit „Selbstkritik und Demut“ annehmen und eine neue Linke-geführte Minderheitsregierung „vor sich hertreiben“.

Voigt mahnte zudem eine schonungslose Analyse der Wahlniederlage an. „Wir sind jetzt in der Pflicht, offen darüber zu reden“, sagte er. Auch Gruhner forderte, die Auswertung „nicht auf die lange Bank zu schieben“. Die Partei sei „im Moment nicht in der Lage, die Herausforderung einer neuen Wahl zu bestehen“, sagte er.

Die Reden bekommen viel Beifall, besonders an den Stellen, die sich gegen Mohring richten, obwohl er nie namentlich genannt wird. Auch der CDU-Landrat des Saale-Holzland-Kreises, Andreas Heller, sagt in seinem Grußwort, dass es kein „Weiter so“ in der Landespartei geben dürfe. Auch er sagt den Namen Mohring nicht, als er ruft: „Man kann nicht Wahlkampf auf eine Person fixiert führen, man muss als Team arbeiten. Eine einzelne Person kann nichts erreichen.“

Bevor aber Mohring selbst antworten kann, wird gewählt. Einziger Kandidat für die Nachfolge Gruhners ist sein bisheriger Vize Cornelius Golembiewski aus Jena. Der 27-jährige Medizinstudent aus Jena wird mit 71,1 Prozent gewählt und sagt, dass er die jüngsten Personalentscheidungen in der Landtagsfraktion „sehr kritisch“ sehe.

Mohrings zerrissenes Herz

Schließlich, draußen wird es schon dunkel, trifft Mike Mohring im Schützenhaus ein. Er hält eine lange Rede, in der er das wiederholt, was er in vielen Interviews und Auftritten gesagt hat: Dass ihm das Ergebnis das „Herz zerreißt“, dass er natürlich alles auswerten wolle – aber dass man vor allem nach vorne schauen müsse, in Gesprächen mit SPD, Grünen und FDP.

Vor allem aber verteidigt er sich, vorsichtige Selbstkritik gepaart mit namenlosen Anwürfen. „Das, was wir in der Woche nach der Wahl abgeliefert haben, ich will mich nicht ausnehmen: All das hat dem Auftritt der CDU massiv geschadet.“ Der Beifall nach der Rede klingt geschäftsmäßig, bestenfalls.

Aber es ist noch nicht vorbei. Der Abgeordnete Christian Herrgott, ein Vertrauter Gruhners, bemängelt, dass die Sitzung mit den kommunalen CDU-Vertretern erst am 18. Dezember stattfinden soll. Und ein Vertreter aus Meißners Kreisverband will wissen, warum Mohring die Abgeordnete nicht unterstütze, trotz seines Versprechens.

Der Vorsitzende tritt noch einmal ans Mikrofon, wiegelt ab, wirbt, beschwört. „Das Land muss für uns wichtig sein!“, ruft er.

Ein Wort, das Mohring auffällig oft erwähnt, lautet übrigens „Opposition“. Wird er also darauf verzichten, im Landtag für das Amt des Ministerpräsidenten anzutreten? „Wir beantragen nicht die Ministerpräsidentenwahl“, sagt er dieser Zeitung. Bedeutet das definitiv, er trete nicht an? „Wir beantragen keine Ministerpräsidentenwahl und stellen also auch keinen Kandidaten auf. Das heißt dieser Satz.“ Aber ist damit auch ausgeschlossen, dass er gegen Bodo Ramelow antritt? Mohring zögert. Die Frage wird ihm ein zweites Mal gestellt, dann ein drittes Mal. Schließlich sagt er leise: „Ja“.

Mohring verzichtet auf Kandidatur für Amt des Ministerpräsidenten

