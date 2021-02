Foto: Muzeum Stutthof in Sztutowo

Das Konzentrationslager Stutthof bei Danzig war ein Umschlagplatz menschlicher Grausamkeit. Die Nationalsozialisten verschleppten Juden, Intellektuelle aus Danzig und Kriegsgefangene. Wer arbeitsfähig war, wurde in andere Lager mit Rüstungsproduktion gebracht, Frauen mussten in Stutthof schwere Erdarbeiten leisten. Wer schwach oder krank war, dem drohte das Hauptlager, in Sterbezonen wurden die Menschen dort sich selbst überlassen.