Nach Gerichtsurteil: Thüringer FDP-Gruppe fordert Ende der 2G-Regel im Einzelhandel

Seit Montag galt in Niedersachsen im Einzelhandel die Regel, dass diejenigen, die nicht gegen Corona geimpft oder von dem Virus genesen waren, nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen konnten.

Erfurt. Das OVG Lüneburg hat die 2G-Regeln im niedersächsischen Einzelhandel außer Kraft gesetzt. Die Thüringer FDP-Gruppe fordert, den Beschluss auch für Thüringen anzuwenden.

Nachdem das Oberverwaltungsgericht Lüneburg eine 2G-Regel im niedersächsischen Einzelhandel gekippt hat, fordert die Thüringer FDP-Gruppe nun eine Anpassung der Corona-Regeln im Freistaat. "Wir fordern die Thüringer Landesregierung auf, den Beschluss nicht nur einfach zur Kenntnis zu nehmen, sondern auch für Thüringen umzusetzen", erklärte FDP-Gruppensprecher Thomas Kemmerich am Donnerstag in Erfurt. Bereits ab kommenden Montag sollte die Regelung in Thüringen seiner Meinung nach nicht mehr gelten.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die #2GRegel im Einzelhandel sei nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar, betont das Oberverwaltungsgericht. @ihksuhl @IHK_Gera @IHKErfurt https://t.co/0QkNPcoYeN — Freie Demokraten im Thüringer Landtag (@fdplandtagth) December 16, 2021

In Thüringen gilt seit einigen Wochen im Einzelhandel eine 2G-Regelung, wonach nur Geimpfte oder von Covid-19 Genesene Zutritt zu Geschäften haben. Es gibt aber auch Ausnahmen - etwa für Supermärkte, Drogerien oder andere Geschäfte des alltäglichen Bedarfs.

In Niedersachsen hatte das Gericht seine Entscheidung unter anderem damit begründet, dass die Maßnahme zur weiteren Eindämmung des Coronavirus nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar sei.

Das könnte Sie auch interessieren: