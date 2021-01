Nach geschlossenem Rücktritt: Thüringer Tafeln suchen Vorstand

Die 32 Thüringer Tafeln versorgen pro Woche 15.000 Bedürftige. So auch in Weimar Susi Hamann (links) und Gabi Edler. Der Verein sucht nun einen neuen Vorstand (Archivbild).

Bei der Jahresversammlung der Thüringer Tafeln 2020 zu Silvester kündigte der gesamte Vorstand des Landesverbandes seinen Rückzug an.

"Dieser Schritt sollte zeitnah erfolgen, möglichst noch im Januar", hofft Nico Schäfer, der derzeitige Vorsitzende, auf viele Bewerbungen. Die fünf ehrenamtlichen, aber zugleich berufstätigen Vorstände seien teilweise schon seit acht Jahren aktiv.

Zudem hätten sich bei einigen die Lebensumstände geändert, sagt Nico Schäfer, der mittlerweile in Köln lebt. "Und vom Rheinland aus kann man keinen Thüringer Verband leiten."

Rückzug war schon länger geplant

Eigentlich sei dieser Schritt schon für 2020 geplant gewesen, so Schäfer, aber die Corona-Pandemie hätte diesen Plan zunichte gemacht. "In dieser Zeit war an einen Wechsel nicht zu denken."

Nun aber soll zeitnah ein neuer Vorstand gefunden werden. Mit Bewerbungen aus den eigenen Reihen rechnet Schäfer nicht, denn dafür sei die Arbeit vor Ort zu aufwendig. "Jeder Ehrenamtler mit wirtschaftlichem Verständnis und Erfahrung in der Vorstandsarbeit kann sich vorstellen", so schätzt es Schäfer ein.

Wichtig sei die Bereitschaft zur Teamarbeit, der Verein werde nicht von Einzelkämpfern geführt.

15.000 Bedürftige pro Woche

Die 32 Thüringer Tafeln versorgen etwa 15.000 Bedürftige pro Woche mit Lebensmitteln und bieten zudem Sozialarbeit für Kinder und sozial schwache Familien an, die allerdings derzeit durch die Corona-Maßnahmen ausgesetzt sei.

Trotz der Umstände zog Schäfer eine positive Bilanz: So konnten durch viele Hygienekonzepte die Tafeln offen bleiben, nur wenige mussten im Frühjahr kurzzeitig schließen.

Nico Schäfer rechnet künftig mit einem Anstieg der Bedürftigen: "Viele Arbeitsplätze, die durch Corona weggefallen sind, werden sicher nicht kompensiert. Endet die staatliche Unterstützung, stehen die Leute dann bei uns vor der Tür."