Nach offenem Brief gegen Redakteur in Erfurt - Stadträtin fordert Sitzung des Ältestenrates

Erfurt Der Versuch der Brief-Schreiber, die kritische Berichterstattung an der Stadtverwaltung zu behindern, dürfe nicht von den Stadtratsfraktionen hingenommen werden, sagt Stadträtin Anke Frings.

Als Reaktion auf unserer Zeitung hat die FDP-Stadträtin Anke Frings eine Sitzung des Ältestenrates gefordert.

Thüringen-Ticker: Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene werden aufgehoben – Details zur Umsetzung der Impfpflicht

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In einer Mail an die Stadtratsfraktionen warb sie um Unterstützung für den Vorstoß. "In einer solchen Sitzung sollten sich die Stadtspitze und die Verwaltung - insbesondere die Unterzeichner des offenen Briefes - erklären, wie sie ihre Rolle im Verhältnis zur '4. Gewalt' sehen", so Frings. Der Versuch der Brief-Schreiber, die kritische Berichterstattung an der Stadtverwaltung zu behindern, dürfe nicht von den Stadtratsfraktionen hingenommen werden. Frings sieht ein falsches Kommunikationsverständnis von Pressesprecher Daniel Baumbach als Ursache, das schon in seinen Kommentaren im Amtsblatt zum Ausdruck gekommen sei.

Die Liberalen hatten dies schon in der Vergangenheit kritisiert und auf den missbräuchlichen Einsatz von städtischen Geldern zu werblichen Zwecken und zur Durchsetzung von kommunalpolitischen Zielen hingewiesen. Jüngstes Beispiel sei die Werbekampagne zur Nutzung des Verkehrsraums. „Das steht alles in einer Linie und bedarf einer kritischen Bewertung durch den Stadtrat“, so Frings.