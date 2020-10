Nächste AfD-Kandidaten für Verfassungsschutzkontrolle gescheitert

Die AfD-Parlamentarier Jörg Henke und Uwe Thrum erhielten am Freitag bei einer Abstimmung im Thüringer Landtag nicht die nötige Mehrheit.

Erfurt. Beim neuen Anlauf zur Wahl von AfD-Abgeordneten in die Kontrollkommissionen des Verfassungsschutzes sind die nächsten beiden Kandidaten im Thüringer Landtag durchgefallen.

Im Thüringer Landtag ist ein neuer Anlauf zur Wahl von zwei AfD-Abgeordneten in die Kommissionen zur Kontrolle des Verfassungsschutzes gescheitert. Die AfD-Parlamentarier Jörg Henke und Uwe Thrum erhielten am Freitag bei einer Abstimmung im Thüringer Landtag nicht die nötige Mehrheit.

Henke bekam 29 Ja-Stimmen, 46 Abgeordnete votierten gegen ihn bei vier Enthaltungen. Bei der Abstimmung über Thrum stimmten 28 Abgeordnete mit Ja, 47 mit Nein, drei enthielten sich. Eine Stimme war ungültig.

Die AfD-Fraktion mit ihrem umstrittenen Chef Björn Höcke hatte mehrfach versucht, ihre Kandidaten für die Parlamentarische Kontrollkommission durchzubringen. Es waren in den vergangenen Monaten verschiedene Personalvorschläge gemacht worden, die jedoch alle keine Mehrheit fanden.

Der AfD stehen als größter Oppositionsfraktion in der Kommission zur Kontrolle des Verfassungsschutzes eigentlich zwei von fünf Mitgliedern zu. Formal wurde die Wahl der Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission, die bereits am Donnerstag im Landtag für die AfD gescheitert war, wiederholt. Am Donnerstag waren die AfD-Abgeordneten Nadine Hoffmann und Torsten Czuppon durchgefallen.