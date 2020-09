US-Präsident Donald Trump sieht den Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny bislang nicht als erwiesen an. "Wir haben noch keine Beweise bekommen, aber ich werde mir das anschauen", sagte Trump. Was China mache, sei ohnehin viel schlimmer, fügt er hinzu. [COMPLETES VIDI1X018V_EN]

Im Fall Nawalny wartet die US-Regierung nach Worten von Präsident Donald Trump noch auf Beweise für die Vergiftung. „Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Es ist tragisch, furchtbar, wir haben noch keine Beweise gesehen, aber werden es uns anschauen“, sagte Trump am Freitag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

Trump hielt sich mit Kritik an Moskau zurück und betonte stattdessen, er habe eine gute Beziehung zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Zu einer Nowitschok-Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny sagte Trump: „Davon ausgehend, was Deutschland sagt, scheint das der Fall zu sein.“ Er sei sehr verärgert, sollte das der Fall sein, so der US-Präsident.

Zu möglichen Konsequenzen sagte Trump nichts, betonte aber, er sei „bei weitem härter zu Russland als irgendjemand sonst“. Zugleich hob der Präsident hervor, die laufenden Verhandlungen mit Moskau über die Kontrolle von Atomwaffen seien wichtiger als alle anderen Themen.

Die Bundesregierung hatte am Mittwoch erklärt, Nawalny sei „zweifelsfrei“ mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der sogenannten Nowitschok-Gruppe vergiftet worden. Das hatten Untersuchungen in einem Spezial-Labor der Bundeswehr ergeben. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach von einem „bestürzenden Vorgang“.

Fall Nawalny: EU droht Russland mit Sanktionen

Der Westen ringt derweil um eine gemeinsame Haltung zu möglichen Sanktionen gegen Russland. Die EU droht Russland offen mit Sanktionen. In einer am Donnerstagabend veröffentlichten Erklärung heißt es, die Europäische Union rufe zu einer gemeinsamen internationalen Reaktion auf und behalte sich das Recht vor, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehörten auch Sanktionen.

„Die russische Regierung muss alles dafür tun, um dieses Verbrechen gründlich in aller Transparenz aufzuklären und um die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen“, hieß es in der vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell im Namen der Mitgliedstaaten veröffentlichten Erklärung. „Straffreiheit darf und wird nicht akzeptiert werden.“

Der Einsatz chemischer Waffen sei unter keinen Umständen akzeptabel und stelle einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht und die internationalen Menschenrechtsnormen dar. „Die Europäische Union verurteilt den Mordversuch gegen Alexej Nawalny auf das Schärfste“, heißt es.

Bei einer Sondersitzung der Nato forderte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag eine „unparteiische“ Untersuchung des Falles. Die 30 Nato-Mitglieder hätten den „entsetzlichen Mordanschlag“ auf den Kreml-Kritiker „auf das Schärfste verurteilt“, teilte Stoltenberg mit. Der Einsatz von Nervenkampfstoffen sei „eine eklatante Verletzung des internationalen Rechts“ und erfordere „eine internationale Antwort“.

Nawalny-Vergiftung: Geheimdienst-Gremium tagt

In Berlin wird sich das für die Geheimdienste zuständige Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestages voraussichtlich am Montag mit dem Fall befassen, wie der Vorsitzende Armin Schuster (CDU) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte. „Uns interessieren die Umstände der Tat“, sagte er. Und die Frage, ob es sich um eine Geheimdienstoperation handele.

„Diese Methoden erinnern mich an das Ministerium für Staatssicherheit der DDR und den sowjetischen KGB“, sagte Schuster. „Staatliche Mordaufträge gehörten zum Auftragsprofil bestimmter Dienste im Osten. Man mag sich das nicht vorstellen: Aber wir sind da wieder angekommen.“

Heiko Maas fordert Antworten von der russischen Regierung

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und sein französischer Kollege Jean-Yves Le Drian forderten Moskau gemeinsam auf, „unverzüglich den Ablauf des Vorfalls und die Verantwortlichkeiten für diese versuchte Ermordung eines Mitglieds der russischen Opposition vollständig“ aufzuklären. Der Angriff auf Nawalny sei eine „sehr schwere Verletzung der grundlegenden Prinzipien der Demokratie und des politischen Pluralismus“.

Das Auswärtige Amt hatte sogar den russischen Botschafter einbestellt. „Ihm wurde dabei nochmals unmissverständlich die Aufforderung der Bundesregierung übermittelt, die Hintergründe dieser nun nachweislichen Vergiftung von Alexej Nawalny vollumfänglich und mit voller Transparenz aufzuklären“, sagte Maas.

Am Mittwochnachmittag hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel zum „versuchten Giftmord“ an Alexej Nawalny geäußert: „Es stellen sich jetzt schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und muss“, sagte sie. „Das Verbrechen an Alexej Nawalny richtet sich gegen die Grundwerte, für die wir eintreten.“ Es sei versucht worden, Nawalny „zum Schweigen zu bringen“.

Portrait: Alexej Nawalny Portrait- Alexej Nawalny

Politiker fordern: Bau von Nord Stream 2 stoppen

Aus dem Umfeld des Kremls wurden zuletzt Theorien lanciert, wonach Nawalny in Berlin von Deutschen vergiftet worden sein oder selbst Gift zu sich genommen haben könnte. Russlands Außenminister Sergej Lawrow sagte, den Aussagen des Westens über einen Giftanschlag auf Nawalny müsse mit einer „guten Dosis Skepsis“ begegnet werden.

Neben möglichen Sanktionen wird auch der Stopp des Baus der Gaspipeline Nord Stream 2 diskutiert. Das hatte der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen ins Spiel gebracht.

Eine Vollendung von deren Bau wäre „die maximale Bestätigung“ für Putin, seinen bisherigen Kurs fortzusetzen, so Röttgen, „denn er wird ja dafür sogar noch belohnt“.

Der CDU-Politiker machte den Kreml direkt für den Angriff verantwortlich. „Jetzt sind wir erneut brutal mit der menschenverachtenden Realität des Regimes Putin konfrontiert worden“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag in den ARD-„Tagesthemen“.

Lesen Sie dazu: Pipeline Nord Stream 2: Der Gaskrieg in der Ostsee

Göring-Eckhardt: „Mordversuch durch die mafiösen Strukturen des Kreml“

Auch die Grünen forderten den Abbruch des deutsch-russischen Pipeline-Projekts. „Der offenkundige Mordversuch durch die mafiösen Strukturen des Kreml kann uns heute nicht mehr nur besorgt machen, sondern er muss echte Konsequenzen haben“, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.

Ihr Parteifreund, der Grünen-Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir, sagte der „Berliner Zeitung“: „Wir können keinen Unterschied machen zwischen Putin, dem Gashändler und Putin, der die Opposition vergiftet.“ Eine Pipeline, „die die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland noch vertieft und die Kriegskasse des Kremls weiter mit Euros füllt“, sei eindeutig nicht im europäischen Interesse.

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter sagte der Zeitung dagegen, zu Nord Stream 2 „müssen wir jetzt stehen“. „Wir können nicht aus der Kernkraft aussteigen, aus der Kohle aussteigen, amerikanisches Schiefergas verurteilen und dann noch auf russisches Gas verzichten“, argumentierte er. Lesen Sie auch: Einmischung und Intervention – So arbeitet das System Putin

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sagte dem „Handelsblatt“, das Projekt sei für die Energieversorgung in Deutschland und Europa wichtig. Zwar verurteile er aufs Schärfste, was in Russland vor sich gehe. „Gleichzeitig dürfen wir uns aber nicht den Ast absägen, auf dem wir sitzen.“

Nervengift Nowitschok wurde auch bei Doppelspion Skripal verwendet

In der britischen Stadt Salisbury waren der Bank Sergei Skripal und seine Tochter mit Vergiftungserscheinungen auf einer Bank aufgefunden wurden. Foto: Andrew Matthews / dpa

Ein Nervengift der Nowitschok-Gruppe war auch bei der Vergiftung des ehemaligen russischen Doppelspions Sergej Skripal und seiner Tochter Julia im britischen Salisbury 2018 verwendet worden. Die beiden überlebten nur knapp. Als Reaktion hatten damals zahlreiche westliche Staaten russische Diplomaten ausgewiesen.

Alexej Nawalny gehört zu den schärfsten Kritikern von Kremlchef Wladimir Putin. Auf den 44-Jährigen wurden schon mehrere Anschläge verübt. Er liege weiterhin auf der Intensivstation im künstlichen Koma und werde maschinell beatmet, teilte die Berliner Charité mit.

„Akute Lebensgefahr“ bestehe nicht, „eventuelle Langzeitfolgen der schweren Vergiftung“ seien nach wie vor nicht absehbar. Allerdings sei die Symptomatik der durch die Vergiftung ausgelösten Krise „rückläufig“. Insgesamt sei der Zustand Nawalnys „ernst“, aber „stabil“, erklärte die Charité am Donnerstag.

Kremlkritiker brach auf Inlandsflug zusammen

Nawalny war auf einem Inlandsflug in Russland zusammengebrochen und zunächst in einem Krankenhaus im sibirischen Omsk behandelt worden. Nawalnys Umfeld glaubt, dass er durch einen Tee vergiftet wurde, den er kurz vor dem Abflug getrunken hatte.

Nawalnys Weggefährte Leonid Wolkow sagte dem Sender RTL/n-tv, er habe nicht daran gezweifelt, dass Nawalny vergiftet worden sei. „Aber die Tatsache, dass sie Herrn Putins Lieblingsgift, das wie eine Unterschrift von ihm ist, benutzt haben, ist nach wie vor eine große Überraschung.“ (jha/amw/bekö/dpa)