Neue Greußener VG-Chefin vereidigt

Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) übernahm persönlich die Berufung und Vereidigung von Heidemarie Veit, der neuen Vorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaft Greußen. Die 59-Jährige übernimmt ab 15. September die Amtsgeschäfte des langjährigen VG-Vorsitzenden Ulrich Georgi, der seit April eine andere Verwaltungsgemeinschaft leitet.

Im Beisein der Leiterin der Kommunalaufsicht, Kristin Hauspurg, legte Veit den Amtseid ab. Sie ist seit 1. Januar 2016 Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft und hat langjährige Erfahrungen in der Finanzverwaltung. Sie hatte sich am 18. August gegen drei Mitbewerber durchgesetzt und wurde durch die Gemeinschaftsversammlung mit 22 von 23 Stimmen gewählt. Die Landrätin wünschte der neuen Verwaltungschefin viel Erfolg in der anspruchsvollen Tätigkeit.