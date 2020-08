Neuer Haushalt für Thüringen ohne zusätzliche Lehrerstellen

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hat sich mit seinen Vorschlägen zu mehr zusätzlichen Lehrerstellen und einer Anhebung des Gehalts für Grundschullehrer nicht durchgesetzt. In dem am Dienstag im rot-rot-grünen Kabinett beschlossenen Entwurf für einen Haushalt 2021 bleiben beide Vorhaben unberücksichtigt, wie das Thüringer Finanzministerium auf Anfrage bestätigte. Allerdings gab das Bildungsministerium eine Protokollnotiz ab. Darin wird unter anderem auf die hohe Anzahl dauerkranker Lehrer sowie auf den Unterrichtsausfall hingewiesen.

Holter fordert, dass nicht nur alle freiwerdenden Lehrerstellen wiederbesetzt werden, sondern obendrauf noch 900 unbefristete Stellen als Vertretungsreserve kommen. „Es gibt einen hohen Unterrichtsausfall in Thüringen und die Schülerzahlen sind gestiegen“, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums. Es reiche daher nicht aus, lediglich alle Stellen wieder zu besetzen, es brauche noch weitere zusätzlich.

Kein A 13 für Grundschullehrer

Die Personalwünsche aus dem Bildungsministerium hatten innerhalb der Landesregierung zum Konflikt geführt. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet. Das Finanzministerium argumentierte unter anderem damit, dass es bereits in der Vergangenheit nicht gelungen sei, alle freien Lehrerstellen zu besetzen.

Finanzministerin Heike Taubert (SPD) twitterte am Dienstag: „Das Bildungsministerium kann sofort 300 Einstellungen vornehmen, zusätzlich zu jeder frei werdenden Stelle. Bildung steht im Haushalt an 1. Stelle! Einfach Haushaltpläne lesen.“ Das Bildungsministerium argumentierte aber, dass damit lediglich Stellen gemeint seien, die nach dem Personalabbaupfad weggefallen wären. Die 300 Stellen kämen demnach also nicht obendrauf.

Ein weiteres Konfliktthema ist die Besoldung der Grundschullehrer. Holter will erreichen, dass Grundschullehrer die Besoldungsstufe A13 erhalten und damit genauso gut bezahlt werden wie Regelschul- oder Gymnasiallehrer. Auch die Gewerkschaften fordern dies seit langem. Der aktuelle Entwurf zum Haushalt sieht die Anhebung der Besoldung allerdings nicht vor.

In der Protokollerklärung des Bildungsministeriums heißt es dazu, dass früher oder später die Vergütung der Grundschullehrer nach der Besoldungsgruppe A13 statt der A12 bundesweiter Standard sein werde. „Es ist Ausdruck von weitsichtiger Personalentwicklung, rechtzeitig den Weg zur A13 zu beschreiten, um im Wettbewerb um die Köpfe als Freistaat Thüringen bestehen zu können“, heißt es in der Erklärung.

Außerdem fordert Holters Ministerium, die Stundenanteile von Horterziehern zu erhöhen. „Horterzieher haben in Thüringen in der Regel 50-Prozent-Stellen“, sagte der Sprecher. Letztendlich einigte sich das Kabinett auf eine Anhebung des Stundenumfangs auf 80 Prozent. Laut Finanzministerium sollen damit vor allem Ganztagskonzepte an Schulen besser umgesetzt werden können.

Der Thüringer Lehrerverband (tlv) reagierte empört darauf, dass die zusätzlichen Lehrerstellen nicht kommen sollen. Die Landesregierung zeige damit ihr wahres Gesicht, erklärte tlv-Vorsitzender Rolf Busch. „Und das Schlimmste dabei ist: Die Versäumnisse der letzten 10 Jahre sollen nun auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen ausgetragen werden“, so Busch. Nun gehe es an die Qualität der Bildung. „Zu einer Zeit, in der alle fordern, die Schulen um jeden Preis offenzuhalten, wird vollkommen fantasielos der einfachste Weg gewählt, um Kosten einzusparen. Was für ein Armutszeugnis!“, schrieb Busch in einer Mitteilung.