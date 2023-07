Neuer US-Generalkonsul tritt sein Amt an

Leipzig/Erfurt. John R. Crosby, der neue Vertreter der Vereinigten Staaten in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, übernimmt den Posten von Ken Toko.

John R. Crosby ist neuer Generalkonsul der USA in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Wie das Generalkonsulat mit Sitz in Leipzig am Freitag mitteilte, hat Crosby das Amt offiziell seit dem 4. Juli inne. Demnach hat er die Leitung des US-Generalkonsulats von Ken Toko, der den Posten Anfang Juli nach drei Jahren turnusgemäß verlassen hatte. „Ich freue mich darauf, die USA in Mitteldeutschland zu vertreten und die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und dieser Region zu stärken“, erklärte der neue Generalkonsul.

Konzerte als Pianist in Sachsen-Anhalt gegeben

John R. Crosby war bislang in verschiedenen Funktionen für das US-Außenministerium in New York, Mailand, München, Kabul, Ljubljana, Mumbai und Washington D.C. tätig. Vor seinem Eintritt in den diplomatischen Dienst arbeitete er für eine Agentur für Unternehmenskommunikation in Tokio, war als Anwalt für Wirtschaftsrecht in Houston tätig und verbrachte zwei Sommer in Sachsen-Anhalt, wo er Englisch unterrichtete und als Pianist Kammermusikkonzerte gab.

Crosby hat einen Bachelor in Geschichte vom Swarthmore College, einen Juris Doctor (J.D.) von der University of Virginia School of Law und hat an den Universitäten Heidelberg und München studiert. Er spricht Deutsch, Italienisch und etwas Slowenisch und Dari. Er ist verheiratet mit Cole Wolford, einem Künstler und pensionierten Facharzt für Innere Medizin.