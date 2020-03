Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neun Millionen Euro für Landkreis Nordhausen

Die kommunale Thüringer Familie soll in den nächsten Jahren bis 2024 zusätzliche Zuweisungen für Investitionen in Höhe von 568 Millionen Euro erhalten. „Ich freue mich, dass der SPD-Vorschlag einer kommunalen Investitionsoffensive 2024 am Freitag eine Mehrheit im Thüringer Landtag gefunden hat. Damit ist unsere Investitionskraft langfristig verbessert worden und haben wir Planungssicherheit für die nächsten Jahre für den Landkreis Nordhausen“, sagt die SPD-Kreisvorsitzende Anika Gruner.

Bereits in den Jahren 2014 bis 2019 wurden den Gemeinden und Landkreisen Zuweisungen in Höhe von 436 Millionen Euro bereitgestellt. Um den Investitionsbedarf der Kommunen weiterhin zu decken, sei eine Fortführung der Unterstützung durch Landeszuweisungen erforderlich. Je nach Einwohnerzahl werden die Gelder per Pro-Kopf-Pauschale an die Gemeinden, kreisfreien Städte und Landkreise ausgezahlt.

„Für den Landkreis Nordhausen bedeutet das in den kommenden fünf Jahren einen Zuschuss von 9.175.133 Euro“, so Gruner. Die Gesamtsumme von 568 Millionen Euro soll aus den Rücklagen sowie den Überschüssen aus dem Haushaltsjahr 2019 des Landes entnommen werden. Der Gesetzentwurf wurde am Freitag von den Landtagsabgeordneten beschlossen.