Neustädter Familienvater kritisiert Vorgehen des Bildungsministeriums

Neustadt. Matthias Hettstedt, Familienvater und Politiker im Stadtrat von Großbreitenbach, bemängelt in der Pandemie die Kommunikation und fordert in einem offenen Brief Transparenz

Matthias Hettstedt ist verärgert. Der Christdemokrat ist nicht nur im Stadtrat von Großbreitenbach, sondern auch Familienvater. „Seit einem Jahr sind die Schulleitungen, Lehrer und die Elternhäuser die Feuerwehrleute verschiedener Ministerien und ein Ende des Feuers ist noch lange nicht in Sicht“, schreibt er in einem offenen Brief an den Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport.