Nordhäuser Landrat: „Kein Vollstrecker eines Überwachungsstaates“

Der Landrat des Landkreises Nordhausen, Matthias Jendricke (SPD), hält die vom Land geforderte elektronische Kontaktnachverfolgung im Einzelhandel für unzulässig. Für die „zwangsweise Erhebung von Kontaktdaten über eine elektronische App“ fehle die „einschlägige Rechtsgrundlage“, heißt es in einem Schreiben an Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke). Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Zudem habe das Land nicht begründet, dass die Daten nötig seien, um die Pandemie zu bekämpfen. Im Unterschied zur Gastronomie oder Veranstaltungsbranche ist es laut Jendricke völlig unnötig, im Handel Kontaktdaten zu erfassen. „Auch das Robert-Koch-Institut sagt, dass man sich in Geschäften kaum an Corona ansteckt, wenn alle Hygieneauflagen erfüllt sind“, sagte der Landrat dieser Zeitung.

Jendricke griff die Landesregierung mit scharfen Worten an. „Ich will kein Vollstrecker eines Überwachungsstaates über die Hintertür werden“, sagte er. Zudem sei die Regelung für die Gewerbetreibenden ungerecht: „Im Supermarkt werden Kontakte zu Recht nicht erfasst“, sagte er. „Aber im kleinen Textilgeschäft muss jeder registriert werden?“

Auch Datenschutzbeauftragter äußert sich kritisch

Auch der Thüringer Datenschutzbeauftragte Lutz Hasse (SPD) äußerte sich kritisch. Er habe Fragen hinsichtlich der Auflagen des Landes, sagte er dieser Zeitung. Jede Datenerfassung müsse laut Verfassung auch erforderlich sein. Beim Einzelhandel lasse sich diese Erforderlichkeit bezweifeln. Hasse kündigte an, mit Werner deshalb in Kontakt zu treten.

Der Landkreis Nordhausen gehört neben den Städten Erfurt und Weimar sowie dem Landkreis Sonneberg zu den Regionen, die testweise in einem ersten Schritt den Einzelhandel öffnen wollen. Die Kommunen haben entsprechende Anträge beim Sozialministerium eingereicht, die aber aus Sicht von Werner den Anforderungen nicht genügten.





So wird neben verpflichtenden Schnelltests auch die elektronische Kontaktnachverfolgung verlangt. Das heißt zum Beispiel: Das örtliche Gesundheitsamt muss an das System „Sormas“ angeschlossen sein und über eine Schnittstelle zu einer Handy-App wie etwa „Luca“ verfügen. Die Kunden sollten sich dann mit ihrem Handy per QR-Code an einem Scanner registrieren. Würde später ein Besucher positiv auf Corona getestet, könnte das Gesundheitsamt mit Hilfe der erfassten Daten die Infektionsketten nachvollziehen.

Landkreis Nordhausen will ab Montag Baumärkte, Möbelhäuser und Schuhläden öffnen

Konkret will der Landkreis Nordhausen ab Montag Baumärkte, Möbelhäuser und Schuhläden öffnen, in denen bisher nur der Verkauf von Kinderschuhen erlaubt ist. Dabei sollen alle Kunden FFP-2-Masken tragen. Vor Baumärkten und Möbelhäusern würde laut Jendricke Sicherheitspersonal dafür sorgen, dass sich nicht zu viele Kunden auf einmal in den Gebäuden aufhielten.

Das Sozialministerium teilte auf Nachfrage mit, dass die Anträge der Kommunen weiter geprüft würden. Eine Entscheidung stehe noch aus. Im Landkreis Nordhausen stieg am Donnerstag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche auf 83,9. Die vom Land gezogene Grenze für Modellregionen liegt bei einer Inzidenz von 100: Darunter liegen neben Jendrickes Kreis noch Jena (48,5), Weimar (52,1) und der Landkreis Sonneberg (69,3). Erfurt hat mit 106,1 die Marke überschritten. Landesweit erhöhte sich der Wert auf 180,2.