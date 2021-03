Nordhäuser Landratswahl: Amtsinhaber gegen zwei Bankkaufleute

Landrat Matthias Jendricke (SPD) will in eine zweite Amtszeit starten.

Das gab es zuletzt vor 15 Jahren: Um den Landratsposten ringen nur drei Kandidaten von CDU, Linken und SPD. Und das in einer Zeit, da im Kreistag rund 40 Prozent der Sitze auf andere Fraktionen entfallen: auf AfD, Grüne, Liberale und die Bürgerliste Südharz. So zersplittert war der Kreistag nie.

Letztere aber schicken zur Wahl am 25. April niemanden ins Rennen. Auch einen Einzelkandidaten gibt es nicht. So tritt mit Matthias Jendricke (SPD) der Amtsinhaber gegen zwei Bankkaufleute aus der Kreissparkasse an: Jeanette Goedecke (CDU) und Matthias Marquardt (Linke).

Gut möglich, dass Jendricke im ersten Wahlgang durchmarschiert, angesichts einer absoluten Stimmenmehrheit keine Stichwahl nötig ist. So war es im Landkreis stets, wenn Joachim Claus (CDU) – 1990 mit 28 zu Deutschlands jüngstem Landrat gewählt – als Amtsinhaber antrat: 1994, 2000 und 2006.

Jeanette Goedecke kandidiert für die CDU. Foto: Doreen Hotzan

Nach Claus’ Rückzug aus der Politik 2012 war die Kandidatenvielfalt groß, standen neben den Landtagsabgeordneten Egon Primas (CDU) und Birgit Keller (Linke) auch die Namen Arndt Schelenhaus (SPD), Manuel Thume (FDP) und John Dauert (Grüne) auf dem Stimmzettel, siegte Keller erst im zweiten Wahlgang mit 55 Prozent.

Drei Jahre später musste erneut gewählt werden, weil Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) Birgit Keller zu seiner Infrastruktur- und Verkehrsministerin gemacht hatte.

Jendricke sah seine Chance – und siegte im zweiten Wahlgang gegen Stefan Nüßle (CDU). Die Linken hatten Heike Umbach ins Rennen geschickt, die damals mit 20,9 Prozent nicht viel mehr Stimmen auf sich vereinte als die FDP-Kandidatin Franka Hitzing (17,4 Prozent).

Zweitstärkster Kreistagsfraktionfehlen willige Leute

Die Friedrichsthalerin mit reichlich politischer Erfahrung auf allen Ebenen in diesem Freistaat aber will dieses Mal nicht. Ein anderer sei zwar bereit gewesen, als Kandidat liberale Themen in den Wahlkampf einzubringen, den Landratsposten indes wolle er nicht, sagt FPD-Kreischef Claus Peter Roßberg. Die Liberalen trösten sich damit, sich auf die Haushaltsaufstellung konzentrieren zu können.

Eine Wahlempfehlung für einen der drei Kandidaten abzugeben, planen sie ebenso wenig wie die Grünen und die Bürgerliste Südharz. Gern hätten letztgenannte Kreistagsneulinge jemanden aufgestellt, der als Parteiloser Jendricke zu beerben versucht. Doch auch sie suchten vergebens. Bei der AfD hoffte Fraktionschef Jörg Prophet umsonst auf seinen Vize Andreas Leupold. Umgekehrt war es ebenso. Die zweitgrößte Fraktion hat sich selbst aus dem Rennen genommen.

Die Grünen sehen es als ihre wichtigere Aufgabe an, bei den Landtags- und Bundestagswahlen mit eigenen Kandidaten mitzumischen. „Nur um grüne Themen aufs Podium zu bringen, wollen wir nicht einen kompetenten und glaubwürdigen Kandidaten verheizen“, sagt Kreistags-Fraktionschef Rüdiger Neitzke.

2015 hatte die Partei mit Dirk Adams ihren Landtags-Fraktionschef in die Landratswahl geschickt, musste aber angesichts eines Stimmergebnisses von 3,9 Prozent mit einem letzten Platz leben.

Amtsinhaber setzte sichin Landratswahlen stets durch

Ob Linke und CDU jemanden gegen den Amtsinhaber Jendricke antreten lassen, war für die Parteien auch nicht selbstverständlich: In der Mitgliederversammlung der Genossen im Februar wurde hierzu heftig diskutiert, stimmten letztlich 19 von 28 Anwesenden für einen eigenen Kandidaten. Die Unions-Kreisspitze rang sich entgegen ursprünglicher Aussagen vom November erst Anfang dieses Monats zu einer Nominierung durch.

Matthias Marquardt ist der Kandidat der Linken für die Landratswahl. Foto: ALEX S. / Alex S.

Nun treten mit Matthias Marquardt (Linke) und Jeanette Goedecke (CDU) zwei Personen an, die in der Kreispolitik bislang keine Rolle spielten. Beide sitzen seit 2019 zwar als sachkundige Bürger im Rechnungsprüfungsausschuss des Kreistags, blieben hier aber ziemlich still. Ihr kommunalpolitisches Handeln beschränkte sich auf ihre Heimatorte: Marquardt ist seit zwei Jahren Mitglied im Heringer Landgemeinderat. Goedecke wirkte 2004 bis 2012 im Niedersachswerfer Gemeinderat, seit 2019 im Landgemeinderat von Harztor. Für einige Monate vertrat sie zudem den langjährigen Niedersachswerfer Bürgermeister Jochen Napiralla.

Beide scheuen dennoch nicht den Kampf gegen einen, der schon 1994 als 22-Jähriger Stadtratsmitglied in Nordhausen wurde und 1999 Kreistagsmitglied. Der im Landratsamt 2001 bis 2005 schon als Beigeordneter saß und der die darauffolgenden Jahre bis 2015 Bürgermeister in Nordhausen war. Der in der Stichwahl 2015 gegen Stefan Nüßle 64,7 Prozent der Stimmen auf sich vereinte.

Der Wahlausschuss tagt nächsten Dienstag und befindet über die drei Wahlvorschläge.