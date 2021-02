Nordhäuser Stadträte kritisieren Krisenmanagement

Nach vier Tagen konnte der bereits am Sonntag zwischen Kleinfurra und Wolkramshausen verunglückte Schneepflug geborgen werden. Das Bergungsunternehmen musste sich mehrmals neu positionieren, da es auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen geriet. Nach drei Stunden stand der Schneepflug wieder auf der Straße.

Nordhausen. Die Lage im Südharz: In Nordhausen startet dritte Räumstufe. Straßenbahn nähert sich ihrem Normalbetrieb.

Tag fünf seit dem Wintereinbruch. In allen Orten des Landkreises bemühen sich die Bewohner, der Schneemassen Herr zu werden. In zahlreichen Dörfern sind erneut Feuerwehren im Einsatz. Landwirte helfen ebenso. In Görsbach beispielsweise unterstützt Dirk Benksteins Truppe von der Agrarproduktion Goldene Aue die örtlichen Gemeindearbeiter tatkräftig – auch mit Technik.