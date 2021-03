Nordhausen: Kreiswahlausschuss lässt alle drei Landratskandidaten zu

Der 39-jährige Michael Beckmann ist Kreiswahlleiter in Nordhausen.

Nordhausen. Landratswahl am 25. April in Nordhausen: Jeanette Goedecke (CDU) und Matthias Marquardt (Linke) fordern Amtsinhaber Matthias Jendricke (SPD) heraus.

Jetzt ist es amtlich. Drei Südharzer bewerben sich um den Posten des Landrates in Nordhausen. Der Kreiswahlausschuss hat am Dienstagnachmittag alle drei Vorschläge zugelassen. Das Votum der Beisitzer ist nach intensiver Prüfung der eingereichten Unterlagen dreimal einstimmig.

Neben Amtsinhaber Matthias Jendricke (SPD) aus Nordhausen treten auch Jeanette Goedecke (CDU) aus Niedersachswerfen und Matthias Marquardt (Linke) aus Heringen an. Die Landratswahl ist am 25. April. Eine mögliche Stichwahl wäre am 9. Mai.

Kreiswahlleiter Michael Beckmann blickt zufrieden auf den aktuellen Stand der Vorbereitungen. Es gehe seinen „gewohnten Gang“, sagt der 39-Jährige. Er weiß, wovon er spricht. Seit 2013 zählt er zum Wahl-Team des Landkreises.

In der Tat: Am Prozedere der Wahlvorbereitung ändert sich nichts. Der Zulassung folgt als Nächstes die öffentliche Bekanntmachung. Und doch ist diesmal alles anders. „Wegen der Corona-Pandemie gilt es, Probleme zu lösen, die es sonst nicht gibt“, erklärt Beckmann. Aber er sei zuversichtlich, dass in allen Kommunen Wege gefunden werden, die Landratswahl trotz Hygiene-Auflagen und Kontaktbeschränkungen ordnungsgemäß über die Bühne zu bringen.

Die Suche nach geeigneten Wahllokalen sei am Ende in allen Gemeinden erfolgreich. Davon geht der Kreiswahlleiter aus. Er vertraut auf die kompetenten Entscheidungsträger vor Ort.

Beckmann rechnet fest damit, dass diesmal die Briefwahl im Vergleich zu den vergangenen Jahren eine größere Rolle spielt. Etwa drei Wochen vor dem Urnengang werde wohl die Briefwahl starten.

Auf dem Wahlzettel stehen dann drei Namen. Die Wahlvorschläge der Parteien seien „innerhalb der vorgegebenen Fristen“ ordnungsgemäß im Kreiswahlbüro eingegangen, berichtet Michael Beckmann. Es habe kaum Mängel gegeben. Der Kreiswahlleiter spricht von „kleinen redaktionellen Fehlern“. Hier habe mal eine Unterschrift gefehlt, dort mussten Unterlagen nachgereicht werden. Nichts Dramatisches. Alles blieb im Zeitfenster.

Matthias Marquardt ist der älteste Bewerber. Der Bankkaufmann feiert zwei Wochen vor der Landratswahl seinen 52. Geburtstag. Er ist ebenso Angestellter der Nordhäuser Kreissparkasse wie seine Kontrahentin, die 43-jährige Bankkauffrau Jeanette Goedecke. Amtsinhaber Matthias Jendricke (49) ist Diplom-Kaufmann.

Alle drei Kandidaten haben jahrelange Erfahrungen in der Kommunalpolitik und engagieren sich auch ehrenamtlich seit Längerem auf verschiedenen Ebenen.