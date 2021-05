Nur Taten zählen

Tim Braune zum Klimadialog

Seit die Karlsruher Richter mit Donnerhall die Rettung des Planeten quasi zum Verfassungsgut erhoben haben, wird in Berlin nicht mehr nur über R-Werte und Inzidenzen, sondern intensiv über

CO 2 -Preise, Massentierhaltung oder Kohleschlote geredet.

Das ist gut so.

Die Dürre sieht jeder im eigenen Garten und im Wald vor der Tür. Anderswo auf der Welt sterben und flüchten Menschen schon lange. Es ist löblich, dass die Kanzlerin weitere Milliarden zum Schutz der Ärmsten vor Klimafolgen verspricht. Genauso wichtig ist es, wie die schön klingende Vision eines klimaneu­tralen Deutschlands bis 2045 konkret umgesetzt wird. Es wird teuer. Es wird unser Leben verändern. Aber es gibt keine Alternative. Wer das leugnet oder für grüne Ideologie hält, sollte das Gerichtsurteil lesen. Union und SPD rühmen sich plötzlich als große Klimaschützer. Doch das nun verschärfte Gesetz enthält noch zu viele Luft­buchungen.

Konkrete, jahresgenaue Einsparziele für Industriebereiche fehlen. Die sollen erst ab 2031 kommen. Ebenso mangelt es an Klartext, dass Klimaneutralität ohne einen früheren Kohleausstieg als 2038 kaum zu schaffen sein wird. Diese Auflösung könnte es von Laschet und Baerbock erst im Herbst geben – in einem Koalitionsvertrag.