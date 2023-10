Cem Özdemir ist Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Hier bei der Vorstellung des Ernährungsreports 2023 in Berlin.

Lebensmittelverschwendung Özdemir will Mindesthaltbarkeitsdatum teilweise abschaffen

Luxemburg Jährlich werden in der EU fast 59 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Agrarminister Özdemir will lange haltbare Lebensmittel wie Reis oder Honig künftig ohne Mindesthaltbarkeitsdatum versehen.

Lang haltbare Lebensmittel wie Tee, Reis oder Honig sollten nach dem Willen von Bundesagrarminister Cem Özdemir kein Mindesthaltbarkeitsdatum mehr haben. Das soll dazu beitragen, dass weniger Lebensmittel weggeschmissen werden, sagte der Grünen-Politiker am Montag vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskolleginnen und -kollegen in Luxemburg. „Wir brauchen eine verbindliche Ausnahmeliste für bestimmte haltbare Produkte“, so Özdemir.

Es sei seiner Meinung nach „komplett sinnbefreit“, dass für lange Zeit haltbare Lebensmittel wie Tee, Reis oder Honig ein Mindesthaltbarkeitsdatum hätten. Özdemir sieht die Verantwortung bei der EU-Kommission, verbindliche Regelungen für die Europäische Union vorzuschlagen. Kommissionsangaben zufolge entstehen in der EU jährlich fast 59 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle - rund 130 Kilogramm pro Kopf.