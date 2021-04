Organisiertes Durcheinander

Hanno Müller über nicht nachvollziehbare Campingregeln.

Die Sonne scheint – und die Campingplätze sind zu. Begründet wird das mit dem Bestreben, Mobilität einzuschränken und damit Ansteckungen zu verhindern. So weit so gut.

Wohnmobile und Camper sind dennoch unterwegs. Sie stehen auf Parkplätzen, an Waldrändern oder auf Feldwegen. In Thüringen dürfen Dauercamper auf ihre Parzellen. Letztlich ist auch dieses Camping. Anderswo geht das nicht.

In Mecklenburg-Vorpommern werden jetzt sogar auswärtige Zweitwohnungsbesitzer aus ihren Ferienhäuschen und aus dem Land geworfen. Das Durcheinander ist nicht nachvollziehbar.

Verzweiflung auf dem Campingplatz

Camping ist Urlaub in der Natur, an dem Ort, an dem sich die wenigsten anstecken. Die Urlaubsform boomt, vor allem in Pandemiezeiten. Die Erholung könnten nach Monaten des Lockdowns viele gut gebrauchen. Mal rauskommen aus den vier Wänden, wo sich derzeit die meisten Menschen anstecken. Mal unter freiem Himmel durchpusten. Thüringen hat 80 Plätze, Landsleute müssten also nicht weit fahren.

Aerosole haben es unter freiem Himmel schwerer, sagen Wissenschaftler. Mit ihren Konzepten haben die Betreiber schon im vergangenen Jahr nachgewiesen, dass es geht. Campingplätze waren keine Ansteckungsherde.

Die Bundesnotbremse soll helfen, hohe Inzidenzen zu senken. Daran führt kein Weg vorbei. Aber Campinganbieter brauchen eine Perspektive. Viele haben in ihre Plätze investiert. Freundliche Worte allein zahlen keine Raten. Wann dürfen sie aufmachen, wann Vorbestellungen entgegennehmen, wen empfangen? Verbindlich öffnen zu dürfen bei einer Inzidenz unter 100 – das wäre ein Hoffnungsschimmer.

