Ost-West-Debatte: „Wir sind noch weit davon entfernt, mental eins zu sein“

„Viele ostdeutsche Lebensgeschichten sind noch immer nicht Teil der gesamtdeutschen Erzählung.“ DDR-Bürgerrechtlerin Kathrin Mahler Walter findet Dienstagabend ein fast poetisches Bild, um gesamtdeutsche Defizite knapp 30 Jahre nach der Wiedervereinigung zu beschreiben. „Da gibt es noch viel zu tun“ ergänzt die Geschäftsführerin der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft.

„Wir sind noch weit davon entfernt, mental eins zu sein“, erklärt Thüringens Innenminister Georg Maier in der Diskussionsrunde, zu der die Fachschaftsräte der Kommunikationswissenschaften und der Staatswissenschaften an der Universität Erfurt eingeladen haben. Die Menschen im Osten durchlebten eine teils schmerzhafte Transformation. „Im Westen hat sich mit der Wiedervereinigung dagegen für viele kaum etwas geändert – außer der Wetterkarte“, so der SPD-Politiker etwas zugespitzt.

Lässt sich die Einheit kaufen?

Deshalb habe sich der Westen bis heute auch kaum für die Wendeerfahrungen im Osten interessiert, dafür, was es beispielsweise heißt, dass von heute auf morgen alles in Frage gestellt werde. „Lässt sich die Einheit kaufen“, fragt Jan Hollitzer, Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen, provokant. „Damals hat man sicherlich so gedacht“, meint Prof. Joachim Ragnitz und ergänzt: „Aber heute sind wir bei Vollbeschäftigung und im Osten trotzdem unzufrieden.“ Die wirtschaftliche Entwicklung sei es eben nicht allein, das könne man so feststellen.

Nach Angaben des stellvertretenden Leiters der Dresdner Niederlassung des ifo-Instituts belegen die aktuellen Wirtschaftsdaten, dass die Unterschiede zwischen den Lebensverhältnissen in Ost und West in Deutschland gar nicht so groß seien. Mit einer Ausnahme, den Vermögensverhältnissen.

Der Experte zeigt sich davon überzeugt, dass ein Angleichen der Lebensverhältnisse in absehbarer Zeit nicht erreicht wird. Kritisch sieht er vor allem die Berichterstattung darüber aus westdeutscher Sicht. Es schwinge ständig der Vorwurf der Unzulänglichkeit des Ostens mit. Dabei seien viele Ostdeutsche mit ihren Lebensumständen zufrieden. „Doch es wird ihnen eingebläut, es gebe diese Lücke und sie leisten zu wenig“, so Joachim Ragnitz.

„Märchen“ von niedrigerer Produktivität im Osten

Georg Maier verweist die immer wiederkehrenden Meldungen, wonach die Produktivität im Osten deutlich niedriger liege als im Westen in den Bereich der Märchen. Das sei ein statistischer Effekt. Im Osten würden zumeist Vorprodukte gefertigt. Im Westen, dort wo die deutschen Konzernzentralen liegen, die Endprodukte mit einer höheren Wertschöpfung. Doch dieser „Blödsinn“ werde immer wieder mit dem Beiklang für den Osten erzählt, ihr müsst mehr arbeiten.

Verschwinden Unterschiede in kommenden Generationen?

Ob die „Schubladen Ost und West“ mit der Generation der heute 50- bis 60-Jährigen verschwinden, darin war sich die Diskussionsrunde nicht einig. Joachim Ragnitz sieht dafür Anzeichen. „Meine Erwartung ist, dass diejenigen, die das miterlebt haben, diejenigen mit psychischen Verwundungen im Kopf, wegsterben und die Unterschiede dann für die Jungen keine Rolle mehr spielen.“

Die versammelten Studenten im Erfurter Rathaussaal kennen allesamt die Wiedervereinigung nur noch aus Erzählungen. Knapp die Hälfte von ihnen stammt aus den alten Bundesländern, wie eine Nachfrage ans Publikum zeigt. Die anderen kommen aus dem Osten Deutschlands.

Mehrere von ihnen schildern, dass ihre Herkunft aus dem Osten sehr wohl eine Rolle spielte und im Westen thematisiert wird. Dass erst das der Anlass war, sich mit der Wendezeit und den Erfahrungen ihrer Eltern näher zu beschäftigen. Eine Studentin aus Süddeutschland berichtet davon, dass sie auch heute noch gefragt werde, warum sie zum Studieren in den Osten gezogen sei und ihr immer erwidert werde, Erfurt könne nicht schöner als Freiburg sein.

Mehrfach ist an diesem Abend die Rede von Wertschätzung und davon, die Erfahrungen mit Umbrüchen und dem Neuanfang der Menschen im Osten Deutschlands auch im Westen intensiver zu nutzen. Die negativen Erfahrungen der Wende, wie immer wiederkehrende Arbeitslosigkeit, hätten aber auch zu einem Gefühl der Verunsicherung bei vielen in Ostdeutschland geführt, betont Joachim Ragnitz.

Unterschiede zwischen Menschen statt Ost und West

Einer der Redner aus dem Publikum erweitert zum Ende der Debatte noch einmal die Perspektive, weil es aus seiner Sicht nicht nur Ost und West gebe sondern zunehmend auch Unterschiede zwischen Menschen, die international vernetzt seien, viel reisen würden und sich in der digitalen Welt zurechtfinden und denjenigen, die sich keine Vorteile von den Modernisierungsprozessen sowie der Globalisierung und Digitalisierung versprechen.

Deshalb sei es nicht nur wichtig zwischen Ost und West zu vermitteln, sondern es müssten auch Wege gefunden werden, damit diese beiden Gruppen wieder zum Gespräch finden.