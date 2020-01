Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ostthüringer CDU-Politiker will deutsche Militärhilfe gegen australische Buschfeuer

Der Ostthüringer Bundestagsabgeordnete Albert H. Weiler (CDU) setzt sich dafür ein, dass Deutschland militärische Hilfe bei der Bekämpfung der Buschbrände in Australien leistet. In einem Brief an Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), in dem er um ihre Unterstützung bittet, fordert er zudem eine EU-Einsatztruppe zur Bekämpfung der Feuer auf dem australischen Kontinent.

„Zusammen mit unseren europäischen Partnern müssen wir unverzüglich militärische Hilfe auf den Weg bringen“, heißt in Weilers Brief, der dieser Zeitung vorliegt. „Mit militärischen Geräten, personeller Unterstützung oder finanziellen Hilfen können wir unseren Beitrag zur Rettung des australischen Kontinents leisten.“ Es sei jetzt Zeit zu handeln, bevor es zu spät und der Schaden für das Land irreparabel ist, schreibt Weiler und betont: „Bei dieser Naturkatastrophe müssen wir uns solidarisch zeigen.“