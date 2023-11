OTZ-Leserbeirat: „Komplexe Themen besser erklären“

Gera. Nach seiner dritten Tagung gibt der OTZ-Leserbeirat der Redaktion wichtige Vorschläge und Impulse. Regeln für Leserbriefe werden verabschiedet.

Vor wenigen Tagen tagte der OTZ-Leserbeirat zum dritten Mal. Nach jeder Sitzung wird ein Vertreter des Gremiums die Leser über die Ergebnisse der Runde informieren. Diesmal ist es Hartmut Beyer, Bauingenieur und ehemaliger Präsident des FC Carl Zeiss Jena.

Lesen Sie die OTZ als Leserbeirat aufmerksamer als bisher?

Schwierig, da ich schon seit über 70 Jahren Zeitung lese und sie immer noch spannend finde. Aber da wir im Beirat wieder ausgiebig über Leserbriefe diskutiert haben, schaue ich mir diese Seite genauer an.

Was ist Ihnen besonders wichtig?

Zugegeben, bei weltpolitischen Themen und Ereignissen ist die gedruckte Zeitung manchmal ein bisschen spät dran. Da ich regelmäßig die „Tagesschau“ einschalte, tagsüber Radio höre und auch mal im Internet die Nachrichten verfolge, bin ich gut informiert. Aber diesen Nachteil versucht die Redaktion ja mit Hintergrundberichten und Reportagen wettzumachen – und ich finde, das gelingt ihr sehr gut. Zudem sind Nachrichten aus Konfliktgebieten kaum zu überprüfen. Die Berichte in der OTZ werden dann entsprechend gekennzeichnet, das finde ich richtig und wichtig.

Was sagen denn die anderen Leserbeiräte dazu?

Sie haben vorgeschlagen, komplexe Thematiken noch besser zu erklären, die Geschichte, die Hintergründe der Konflikte darzulegen, damit man sie besser versteht.

Leserbriefe waren auch ein Thema?

Ja, wir haben der OTZ-Chefredaktion unsere Vorschläge für Leserbrief-Regeln dargelegt und gemeinsam eine finale Fassung erarbeitet. Das ging durchaus kontrovers zu. Es geht uns aber nicht darum, Leserbriefe zu zensieren, wie in einem veröffentlichten Leserbrief befürchtet wurde. Im Gegenteil, wir wollen erreichen, dass die Themen auf dieser Seite noch vielfältiger werden – und mehr Leser ihre Ansichten dort vertreten. Unterschiedliche Meinungen dabei muss man aushalten.

Worum ging es denn bei dem mehrstündigen Treffen noch?

Michael Tallai, der Geschäftsführer von Funke Medien Thüringen, hat von der Umstellung von der gedruckten auf die digitale Zeitung berichtet, von den Problemen bei der Zustellung und von der ausbleibenden Unterstützung durch die Politik. In vielen anderen Ländern ist das schon längst üblich, dass die Verlage bei der Zustellung – und bei nichts anderem – staatliche Hilfe erhalten, schließlich sind Zeitungen ein wichtiger Bestandteil der Demokratie. Auch in Thüringen wurden schon einige Skandale aufgedeckt, die sonst sicher nicht ans Licht gekommen wären, auch erst wieder in jüngster Zeit. Und obwohl sich die neue Bundesregierung dieses Thema in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, ist laut Michael Tallai noch nichts passiert. Er hat aber auch versichert, das es in Thüringen noch lange gedruckte Zeitungen geben wird. Aber auch, dass sich der Umstieg auf die digitale Variante, etwa das E-Paper, im wahrsten Sinne des Wortes auszahlt.

Regeln für Leserbriefe in der OTZ

Regel 1: Bitte den konkreten OTZ-Beitrag benennen, auf den sich der Leserbrief bezieht.

Regel 2: Nur Leserbriefe, die mit Name, Adresse und Telefonnummer für eventuelle Rückfragen gekennzeichnet sind, werden veröffentlicht. Abgedruckt werden aber nur Name und Wohnort. Anonyme Leserbriefe werden nicht veröffentlicht.

Regel 3: Beleidigungen und persönliche Angriffe sind tabu, es soll ein respektvoller, freundlich-kultivierter Umgangston herrschen, auch wenn man anderer Meinung ist.

Regel 4: Die maximale Länge beträgt 1400 Zeichen pro Leserbrief. Die Redaktion behält sich dessen ungeachtet vor, Leserbriefe zu kürzen.

Regel 5: Behauptungen müssen einem Faktencheck standhalten.

Regel 6: In der Regel werden maximal zwei Zuschriften pro Leser und Monat veröffentlicht. Es besteht kein Anspruch auf eine Veröffentlichung.