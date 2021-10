Papst Franziskus empfängt Merkel zu Privataudienz

Rom Es ist bereits ihre fünfte Privataudienz beim Papst. Angela Merkel ist in Begleitung ihres Mannes im Apostolischen Palast empfangen worden.

Die scheidende Kanzlerin und ihre Ehemann Joachim Sauer kamen am Donnerstagmorgen in den Apostolischen Palast, wo unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Gespräch mit dem katholischen Kirchenoberhaupt stattfand. Für Merkel war dies die fünfte Privataudienz mit Franziskus, den die 67-Jährige sehr schätzt.

Sie wurde bei der Ankunft im Damasus-Hof von Monsignore Leonardo Sapienza, dem Präfekten des Päpstlichen Hauses, begrüßt. Danach ging sie zu dem Treffen mit Franziskus in den Palast.

Am Donnerstagmittag steht in Rom ein Gespräch mit dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi auf dem Programm. Nach einem darauf folgenden gemeinsamen Mittagessen wird Merkel am Nachmittag am Kolosseum zur Abschlussveranstaltung des Friedenstreffens von Sant'Egidio erwartet, wo sie eine Rede halten soll.

