Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Personalaufbau bei Thüringer Justiz geht voran

Die Thüringer Justiz hat ihre „personelle Ausstattung dramatisch verbessert in den vergangenen fünf Jahren“. Das betont Dieter Lauinger (Grüne), der seit 2014 in der rot-rot-grünen Regierung Justizminister ist. Umso wichtiger sei es, den weiteren Personalaufbau im Blick zu haben: „Da müssen wir dranbleiben“, sagt Lauinger mit Blick auf die nächste Regierung. Er selbst wird der künftigen Ministerriege nicht angehören. Wem das Justizministerium künftig zufällt, ist derzeit offen – ebenso offen ist, ob der Jurist Lauinger wieder in sein Amt als Richter zurückkehren wird.

Die Suche nach geeignetem Nachwuchs ist durch die seit 2014 ermöglichten Einstellungen längst nicht abgeschlossen. „Mit einem gewissen Stolz“ könne er jetzt bilanzieren, dass 150 Richter und Staatsanwälte seither neu ins Amt gekommen seien. Damit habe sich die Zahl im Vergleich zu Vorgängerregierungen verfünffacht. Junge Richter und Staatsanwälte haben drei Jahre Probezeit und werden in aller Regel übernommen. Während früher nur Berufsanfänger in den Staatsdienst gehen konnten, ist dies jetzt auch für Juristen möglich, die zuvor als Anwälte tätig waren. Personal ist im Schnitt Mitte 50 In den Jahren 2024 bis 2029 werden etwa zwei Drittel der jetzigen Richter und Staatsanwälte in Pension gehen. Im Schnitt ist das Personal aktuell Mitte 50. Nach der friedlichen Revolution 1989 und der Wiedervereinigung 1990 traten viele junge Juristen unter demokratischen Voraussetzungen binnen weniger Jahre ihren Dienst an. Schon jetzt lasse sich sagen, so Lauinger, dass die „Belegschaft verjüngt“ worden sei. „Das bringt mehr Schwung“, schätzt er ein. Lauinger erhofft sich durch die jungen Juristen auch „positive Effekte beim Thema Digitalisierung“. Gerade hier wird sich mit der Umstellung auf digitale Akten einiges verändern. „Flächendeckend positives Feedback“ sei bei den bisherigen Neueinstellungen zu verzeichnen, macht Lauinger deutlich. Der „Pakt für den Rechtsstaat“ habe bereits 57 zusätzliche Richterstellen ermöglich. In den kommenden zwei Jahren werden jeweils 30 neue Personen eingestellt werden können, so der Minister. Insgesamt umfasse die Thüringer Richter- und Staatsanwaltschaft derzeit etwa 750 Personen. Das könnte Sie auch interessieren: Mehrere Kreise leisten weiter Widerstand gegen Reform der Leitstellen Landgericht Erfurt soll für 23 Millionen Euro saniert werden Digitalisierung der Thüringer Polizei verzögert sich