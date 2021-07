Petitionsbündnis aus Weimar im Landtag

Blick in den Plenarsaal des Thüringer Landtages während einer Sitzung.

Weimar. Der Petitionsausschuss hat zur EOW-Anhörung eingeladen

Der Petitionsausschuss des Thüringer Landtages beschäftigt sich am Donnerstag, 8. Juli, mit der Petition zur vollständigen Renaturierung des ehemaligen EOW-Geländes in Oberweimar. Die Anhörung dürfen 39 Unterstützerinnen im Plenarsaal des Landtages begleiten, teilte das Petitionsbündnis mit.

Fünf Vertreterinnen des Bündnisses werden das Anliegen der Petition den Landtagsabgeordneten vortragen. „Wir haben uns thematische Schwerpunkte wie Biotopverbund, Stadtentwicklung, Hochwasserschutz und Bürgerbeteiligung gesetzt“, erläutert Sebastian Pfütze vom Bündnis.

Auch die Stadtverwaltung Weimar wird mit der Beigeordneten Claudia Kolb an der Anhörung teilnehmen. Bislang hatte die Stadt aber immer betont, es gehe um eine rein städtische Entscheidung, zumal die Umweltministerin eine Förderung von Hochwasserschutzmaßnahmen auf dem EOW-Gelände als nicht wichtig genug abgelehnt hatte.

Für das Bündnis geht es darum, „dass sich Land und Stadt zu einen Umsetzungsprozess abstimmen, an dessen Ende die vollständige Renaturierung der Industriebrache in der Ilmaue“ stehen soll. Der Landtag ermöglicht, die Anhörung im Livestream zu verfolgen. Beginn am Donnerstag ist um 17.30 Uhr.

https://live.thueringer-landtag.de/