Ein Platz im Pflegeheim wird auch künftig immer mehr kosten, doch immer weniger Senioren in Thüringen können die Eigenanteile dafür von ihrer Rente bezahlen.

Erfurt. In Thüringen müssen Senioren durchschnittlich mehr als 1560 Euro für ihren Platz im Pflegeheim zahlen.

Pflegeheim-Kosten in Thüringen steigen weiter

Angesichts der erneut gestiegene Kosten, die Bewohner von Pflegeheimen aufbringen müssen, hat der Paritätische Thüringen seine Forderung nach einer Deckelung des Eigenanteils auf 15 Prozent bekräftigt. Der Verband der Ersatzkassen (vdek) weist in seiner aktuellen Statistik 1564 Euro an, die im Durchschnitt in Thüringen fällig werden. Vor einem Jahr waren es noch 1480 Euro.