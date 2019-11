Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pia fragt: Wald statt Baum

Neulich fragt mich meine beste Freundin Pia: „Werdet ihr in diesem Jahr eigentlich einen Weihnachtsbaum aufstellen?“

„Ehrlich gesagt, ich hadere mit mir. Ist ja wohl nicht mehr zeitgemäß“, sag ich.

„Du opferst eine langjährige Tradition dem Zeitgeist? Es verbindet doch so viele Menschen, dass sie sich an Weihnachten einen Baum in die Wohnung holen“, sagt Pia.

„Genau das ist ja das Problem, dass es so viele Leute tun – Millionen Bäumchen werden Jahr um Jahr aus den Wäldern gerissen. Für ein paar lauschige Tage. Und danach wandern sie einfach in den Müll“, sag ich.

„Also kein Baum?“, sagt Pia.

„Ja. Vielleicht ein Zweig mit bisschen Krams dran“, sag ich.

„Klingt ja sehr verheißungsvoll!“, sagt Pia, „Erst weicht die Lichterkette mit Stromfresser-Kerzen der halbherzigen LED-Kette. Und nun verschwindet der ganze Baum.“

„Tja, Geschichte passiert. Vielleicht können wir die Tradition ja irgendwie umdeuten?“, sag ich.

„Und was schwebt dir da konkret vor?“, sagt Pia.

„Ach, da hätte ich schon meine romantischen Visionen“, sag ich.

„Sprich!“, sagt Pia.

„Heiligabend in den Wald gehen, ein Bäumchen schmücken, natürlich nicht übertrieben, sondern mit zwei, drei Strohsternen, eine Wunderkerze abbrennen, ein Liedchen singen und voller Heiterkeit im Herzen wieder nach Hause wandern“, sag ich.

„Wie kitschig! Du schaust die falschen Filme!“, sagt Pia.

„Na und? Wenn ich damit Millionen Bäume rette?“, sag ich.

„Also, du rettest damit gerade mal einen – nämlich deinen – Baum!“, sagt Pia.

„Wieso? Wenn Millionen meiner Vision folgen?“, sag ich.

„Träum weiter! Du glaubst doch nicht wirklich, dass Millionen Menschen Weihnachten nach einer superromantischen Waldpirsch nach Hause kommen wollen: in eine kahle Wohnung, ohne geschmückten, leuchtenden Tannenbaum?!“, sagt Pia.