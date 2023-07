Berlin Die Linke fordert Zusagen zur Lebensdauer und Reparaturfähigkeit von neuen Wärmepumpen. Alle wichtigen Politik-News im Überblick.

Berlin. In der Politik kehrt keine Ruhe ein. Die Diskussionen um das neue Heizungsgesetz der Ampel-Koalition nehmen nicht ab: Innenpolitisch gesehen bleibt das Streben nach Klimaneutralität in Deutschland aktuell eines der wichtigsten Themen. Was die Außenpolitik betrifft, bestimmt der Ukraine-Krieg auch weiterhin die Agenda. Während Präsident Putin auf seinen Forderungen für die Rückkehr zum Getreideabkommen mit der Ukraine beharrt, soll Russland den USA zufolge sogar Angriffe auf zivile Schiffe erwägen. Derweil kündigte die US-Regierung Präsident Selenskyj neue militärische Hilfe im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar an.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Bundespolitik finden Sie hier im Newsblog.

Politik-News vom 20. Juli: Israel: Hunderte Reservisten der Luftwaffe wollen Dienst verweigern

8.20 Uhr: Der Widerstand gegen die von Israels Regierung vorangetriebene Justizreform wächst weiter: Hunderte Reservisten der Luftwaffe wollen Medienberichten zufolge aus Protest gegen die Pläne der rechts-religiösen Regierung nicht mehr zum Dienst erscheinen. Auch Piloten seien darunter, berichteten israelische Medien am Mittwochabend unter Berufung auf Armeekreise. Experten warnen schon länger, die Dienstverweigerung einiger hundert Reservisten könnte die Einsatzfähigkeit der Luftwaffe enorm einschränken. Das Militär gab den Berichten zufolge aber an, es könne derzeit seine Einsatzbereitschaft aufrechterhalten.

Die Zeitung "Haaretz" berichtete, einige Reservisten würden ihren Dienst sofort, andere erst dann einstellen, sofern ein umstrittenes Gesetz verabschiedet wird. Dieses ist Teil der Pläne der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, es soll innerhalb einer Woche verabschiedet werden. Dem Höchsten Gericht soll es damit dann nicht mehr möglich sein, Entscheidungen der Regierung oder einzelner Minister als "unangemessen" zu bewerten. Zu Jahresbeginn hatten die Richter etwa die Ernennung des Vorsitzenden der Schas-Partei, Arie Deri, zum Innenminister wegen dessen krimineller Vergangenheit als "unangemessen" eingestuft. Daraufhin musste Netanjahu seinen Vertrauten entlassen. Beobachter erwarten, dass die Koalition dies mit dem neuen Gesetz wieder rückgängig machen will. Kritiker befürchten, dass es zu willkürlichen Entlassungen von Gegnern der Regierungspolitik in wichtigen Positionen kommen könnte.

7.49 Uhr: Belgische Ermittler haben im Zusammenhang mit dem Katar-Skandal am Mittwoch sechs weitere Standorte durchsucht, darunter die Wohnung einer Europaabgeordneten. Die Razzia habe die Wohnung der belgischen Sozialdemokratin Marie Arena sowie fünf "Orte in direkter Verbindung zu ihr oder ihrer Familie" zum Ziel gehabt, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die 56-Jährige war eine politische Verbündete mehrerer anderer in den Bestechungsskandal verwickelter Personen.

Arena wurde nicht festgenommen oder eines Vergehens beschuldigt. "Dokumente und Computer wurden beschlagnahmt und werden analysiert", teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die belgische Politikerin stand dem ehemaligen italienischen Europaabgeordneten Pier Antonio Panzeri nahe, einer der Hauptfiguren in dem Skandal. Er wurde angeklagt und hat sich Berichten zufolge bereit erklärt auszusagen. Panzeri hat zugegeben, hohe Geldsummen an EU-Abgeordnete weitergereicht zu haben. Ermittler hatten bei ihm bei einer Durchsuchung im Dezember 600.000 Euro in bar gefunden. Unter den Empfängern soll auch die frühere Vize-Präsidentin des Europaparlaments, Eva Kaili, sein. Die Griechin beteuert ihre Unschuld.

Insgesamt wurden im Zuge des Skandals rund 1,5 Millionen Euro an Bargeld beschlagnahmt. In der Affäre geht es um mutmaßliche Versuche des Golfemirats Katar sowie Marokkos, Vertreter des EU-Parlaments zu bestechen und so die Politik der Europäischen Union zu beeinflussen. Beide Länder weisen die Vorwürfe zurück. Das EU-Parlament hat als Konsequenz bereits mehrere Reformen für einen besseren Schutz vor Einflussnahme aus dem Ausland beschlossen.

USA: Russland erwägt Angriffe auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer

7.06 Uhr: Russland erwägt nach Angaben der USA Angriffe auf zivile Schiffe mit Getreide aus der Ukraine im Schwarzen Meer. "Das russische Militär könnte seine Angriffe auf ukrainische Getreideanlagen ausweiten auf Angriffe auf zivile Schiffe", sagte Adam Hodge, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, am Mittwoch (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP. Die Annahmen beruhten auf neu freigegebenen Geheimdienstinformationen, fuhr Hodge fort.

Seinen Angaben zufolge "deuten unsere Informationen darauf hin, dass Russland zusätzliche Seeminen in den Zufahrten zu ukrainischen Häfen gelegt hat". Die USA glaubten, dies sei eine "koordinierte Anstrengung, um Angriffe auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer zu rechtfertigen und die Ukraine für diese Angriffe verantwortlich zu machen".

Das russische Verteidigungsministerium hatte am Mittwoch angekündigt, alle Schiffe im Schwarzen Meer mit dem Ziel Ukraine ab Donnerstag als Schiffe einzustufen, "die potenziell militärische Ladung transportieren". Zudem würden Länder, unter deren Flagge Frachtschiffe auf dem Weg in ukrainische Häfen fahren, künftig als Konfliktparteien auf Seiten Kiews gewertet.

USA kündigen weitere Militärhilfe für Ukraine in Milliardenhöhe an

6.50 Uhr: Die US-Regierung hat neue militärische Hilfe für die Ukraine im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar (rund 1,16 Milliarden Euro) angekündigt. Damit soll insbesondere die Verteidigung des ukrainischen Luftraums gestärkt und der Bedarf an Munition gedeckt werden, wie das Pentagon am Mittwoch mitteilte. Die neue Ausrüstung wird den Angaben zufolge bei der Industrie beschafft und nicht von Beständen des US-Militärs bezogen. In dem Paket enthalten sind demnach unter anderem vier Nasams-Luftabwehrsysteme, Drohnen sowie Ausrüstung zur Drohnenabwehr, 150 Tanklaster, 115 Transportfahrzeuge und Munition.

Die Vereinigten Staaten gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Nach Pentagon-Angaben haben die USA seit dem Kriegsbeginn Ende Februar 2022 militärische Hilfe im Umfang von mehr als 40 Milliarden US-Dollar für Kiew bereitgestellt oder zugesagt. Vor knapp zwei Wochen hatte die US-Regierung bekannt gegeben, der Ukraine auch umstrittene Streumunition zu liefern.

Putin fordert Erfüllung russischer Forderungen für Rückkehr zu Getreideabkommen

6.25 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine Rückkehr seines Landes zum Getreideabkommen mit der Ukraine an die Erfüllung der russischen Forderungen geknüpft. Russland würde eine Wiederaufnahme des Abkommens unter der Bedingung "erwägen", dass "alle Grundsätze, unter denen Russland der Beteiligung an dem Abkommen zugestimmt hat, vollständig berücksichtigt und erfüllt werden", sagte Putin bei einem im Fernsehen übertragenen Regierungstreffen am Mittwoch.

Die Fortführung des Getreideabkommens "in seiner jetzigen Form hat jegliche Bedeutung verloren", fügte der russische Präsident hinzu. Er beschuldigte den Westen zudem, das Abkommen für "politische Erpressung" genutzt zu haben. Statt bedürftigen Ländern zu helfen, hätten Kiews Unterstützer das Abkommen zu einem "Werkzeug für die Bereicherung multinationaler Konzerne und Spekulanten auf dem Weltmarkt" gemacht. Moskau hatte das Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer am Montag nach einem Jahr für beendet erklärt.

Putin fordert Erfüllung russischer Forderungen für Rückkehr zu Getreideabkommen. Foto: ALEXANDER KAZAKOV / picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Linke fordert Garantien zu Langlebigkeit und Reparaturfähigkeit von Wärmepumpen

6.15 Uhr: Die Linke wirft der Bundesregierung vor, die Bevölkerung mit den Risiken des Einbaus einer Wärmepumpe allein zu lassen. "Die Bundesregierung nimmt viel Geld für die Energiewende in die Hand. Und sie erwartet auch von der Bevölkerung, daran mitzuwirken", sagte der Parlamentsgeschäftsführer der Linken im Bundestag, Jan Korte, dieser Redaktion. "Da wäre es doch das Mindeste, im Rahmen der Förderprogramme auf Qualität und Nachhaltigkeit zu setzen und für gute technische Lösungen und Standards zu sorgen, auf die sich die Leute verlassen können."

Hintergrund ist die Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken. Korte wollte von dem Ministerium wissen, ob die Bundesregierung "Nachhaltigkeitsaspekte" wie Reparaturfähigkeit, garantierte Ersatzteilverfügbarkeit oder langjährige Herstellergarantien zur Voraussetzung machen werde, um bestimmte Geräte auf die Liste der Wärmepumpen aufzunehmen, deren Einbau vom Staat gefördert wird. Das Ministerium von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) teilte Korte mit, dass die genannten Aspekte "aktuell nicht in der Listung" berücksichtigt werden. "Zur Zeit ist eine Ergänzung um diese Kriterien nicht in Planung", heiß es in der Antwort weiter.

"Eine Wärmepumpe ist auch staatlich gefördert eine große Investition", sagte Korte. Wer sich eine der rund 5000 Wärmepumpen einbauen lasse, die auf der Förderliste des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle stehen, "sollte ein ordentliches Gerät erwarten dürfen", findet der Linke-Politiker. Langlebigkeit und Reparaturfähigkeit spielten für die Listung aber gar keine Rolle. "Wenn eine Wärmepumpe nur ein paar Jahre hält, ist das nicht nur eine Verschwendung der privaten Investition, sondern auch der öffentlichen Fördergelder. Das ist inakzeptabel."

(mit dpa/afp/epd/kna/fmg)