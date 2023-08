Medikamentenlieferung per App und Drohne: In Dessau wurde nun Testlieferungen unter Real-Bedingungen durchgeführt.

Der Verband der Kinderärzte warnt vor Lieferengpässen bei Medikamenten in der kalten Jahreszeit. Wichtige Politik-News des Tages im Blog.

Die Mehrheit der Deutschen lehnt künftige Regierungsbeteiligung der AfD ab

Die Pläne des Innenministeriums für verschärfte Abschieberegeln werden stark kritisiert

Arbeitgeberpräsident gegen ein politisches Eingreifen für einen höheren Mindestlohn

Pistorius plant "große Reform im Personalwesen" der Bundeswehr

Kinderärzte warnen trotz Gesetz vor erneuten Arzneimittel-Engpässen

Stübgen erneuert Forderung nach festen Kontrollen an der Grenze zu Polen

Berlin. Das Innenministeriums plant verschärfte Abschieberegeln und wird dafür stark kritisiert. Stübgen (CDU) fordert angesichts der steigenden Zahl illegal eingereister Menschen weiterhin feste Kontrollen an der Grenze zu Polen. Derweil wird auch der Streit um den Mindestlohn immer lauter. Trotz eines Höchstwerts im ARD-"Deutschlandtrend" lehnt die Mehrheit der Deutschen eine künftige Regierungsbeteiligung der AfD ab.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Bundespolitik finden Sie hier im Newsblog.

Politik-News vom 4. August: Spende an AfD: "Mehrfacher Millionär" macht Ankündigung

7.26 Uhr: Der hessische Bauunternehmer Hartmut Issmer hat der AfD 265.050 Euro gespendet. Was hinter seiner Motivation steckt – und was er jetzt vorhat. Lesen Sie dazu: 265.050 Euro an AfD: Wieso ein Mann so viel Geld spendete

Umfrage: Mehrheit lehnt künftige Regierungsbeteiligung der AfD ab

7.06 Uhr: Die Menschen in Deutschland lehnen einer neuen Umfrage zufolge mehrheitlich eine künftige Regierungsbeteiligung der AfD ab. Die Offenheit dafür, dass andere Parteien je nach Fall eine Zusammenarbeit mit der rechten Partei erwägen, wächst aber, wie eine am Freitag veröffentlichte Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Yougov zeigt. 41 Prozent der Befragten gaben demnach an, dass die Parteien die Zusammenarbeit mit der AfD vollständig ausschließen sollten - Mitte Juli waren es 47 Prozent. 35 Prozent sprachen sich dafür aus, dass über eine Zusammenarbeit im Einzelfall entschieden werden sollte. In der Umfrage zuvor lag dieser Wert bei 27 Prozent.

Die vergleichbare Umfrage hatte Yougov nach eigenen Angaben vor der Debatte über die umstrittenen Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz im ZDF-Sommerinterview vor knapp zwei Wochen durchgeführt. Merz hatte darin mit Blick auf die Wahlerfolge der AfD gesagt: "Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet."

Berlin: Antrag zur Absenkung des Wahlalters auf 16 kommt im September

7.00 Uhr: Die im Berliner Abgeordnetenhaus schon seit längerem gehegten Pläne zur Absenkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahre nehmen Gestalt an. "Der Antrag zum Wahlalter 16 wird voraussichtlich in der ersten Sitzung des Abgeordnetenhauses nach der Sommerpause am 7. September eingebracht", sagte SPD-Fraktionschef Raed Saleh der Deutschen Presse-Agentur. "Mein Ziel ist eine Verabschiedung noch in diesem Jahr." Neben den Koalitionären CDU und SPD unterstützen laut Saleh auch Grüne und Linke das Vorhaben, das dann bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus 2026 erstmals zum Tragen kommen würde.

"Ich glaube, dass Menschen mit 16 Jahren sich genauso eine Meinung bilden können wie junge Menschen mit 18 oder ältere Menschen mit 90 Jahren", begründete Saleh die Pläne. Die Absenkung des Wahlalters gebe mehr Menschen die Möglichkeit, mitzubestimmen. "Ich hoffe, dass wir so auch mehr junge Leute für Politik interessieren können und deutlich machen, dass sie mitmachen und sich einbringen können." Damit sei das Vorhaben auch ein Beitrag zur Stärkung der Demokratie.

Pro Asyl kritisiert Pläne des Innenministeriums für verschärfte Abschieberegeln

6.53 Uhr: Die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl hat die jüngsten Vorschläge des Bundesinnenministeriums zur Verschärfung der Abschiebepraxis von abgelehnten Asylbewerbern kritisiert. "Wir haben gegen die Pläne große Bedenken verfassungsrechtlicher und europarechtlicher Art", sagte der Leiter der Europaabteilung der Organisation, Karl Kopp, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitag). "Denn beim Abschiebegewahrsam werden Leute eingesperrt, die nichts verbrochen haben. Dieser Gewahrsam soll jetzt noch verlängert werden", kritisierte er.

Außerdem lebten die Betroffenen oft in Wohnheimen gemeinsam mit anderen Menschen, die nicht abgeschoben werden sollten und dann ebenfalls betroffen seien, wenn Polizisten in Wohnheime eindringen. "Das halten wir für maßlos überzogen", sagte Kopp. Das Vorhaben verletzte die Privatsphäre, warnte er. Erforderlich seien stattdessen zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge. "Wir hätten uns zudem gewünscht, dass sich das Bundesinnenministerium mehr Gedanken über die nachhaltige Unterstützung der Kommunen und der ehrenamtlichen Helfer macht."

Das Bundesinnenministerium hatte am Mittwoch Vorschläge für wirksamere Abschiebungen veröffentlicht. Demnach sollen unter anderem der Ausreisegewahrsam von zehn auf 28 Tage verlängert und Verstöße gegen Einreise- und Aufenthaltsverbote ein eigenständiger Haftgrund werden. Diese und weitere Maßnahmen sollen nun mit Ländern und Kommunen diskutiert werden, bevor ein Gesetzgebungsverfahren eingeleitet wird.

Arbeitgeber warnen vor "Populismus mit der Lohntüte" bei Mindestlohn

6.45 Uhr: Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat Forderungen nach einem politischen Eingreifen für einen höheren Mindestlohn zurückgewiesen. "Populismus mit der Lohntüte führt nur zu einer noch höheren Inflation. Das ist gefährlich", sagte Dulger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Mindestlohnkommission hatte eine Erhöhung von 12 auf 12,41 Euro im nächsten Jahr und auf 12,82 Euro im Jahr 2025 beschlossen.

"Zum Schutz der Tarifautonomie sollte es dabei bleiben, dass die Höhe des Mindestlohns sich an der Tariflohnentwicklung orientiert", sagte Dulger. Der Mindestlohn dürfe vor der nächsten Bundestagswahl nicht wieder zum Spielball der Politik werden. Grüne, Gewerkschaften und Sozialverbände forderten Reformen für einen höheren Mindestlohn. "Es muss gesetzlich fixiert werden, dass der Mindestlohn auf 60 Prozent des Medianlohns definiert wird", sagte der Grünen-Sozialpolitiker Frank Bsirske der dpa.

Das ist der mittlere Lohn im Einkommensgefüge. "Die bisher beschlossene Anhebung des Mindestlohns um 41 Cent ab dem kommenden Jahr ist ein Schlag ins Gesicht von Millionen Beschäftigten im Niedriglohnsektor", sagte die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, der dpa. "Für Millionen von Beschäftigten heißt diese Erhöhung, dass sie sich ihren Alltag kaum leisten können."

Vom Aufbau einer Rente, die zum Leben reicht, könne hier keine Rede mehr sein. "Aus Sicht des VdK muss jetzt dringend die Regierung einschreiten, so wie sie es im vergangenen Jahr mit der Erhöhung des Mindestlohns per Gesetz auf 12 Euro gemacht hat." Der Mindestlohn müsse bei mindestens 14 Euro liegen, um die Menschen, die zu den untersten Einkommensgruppen gehören, spürbar zu entlasten.

Pistorius plant "große Reform im Personalwesen" der Bundeswehr

6.30 Uhr: Angesichts rückläufiger Bewerberzahlen hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) umfangreiche Maßnahmen angekündigt, um die Bundeswehr für Jobsuchende attraktiver zu machen. "Die große Reform im Personalwesen steht noch aus", sagte Pistorius dem "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe). "Dafür braucht es einen langen Atem", betonte er, ohne ein konkretes Datum für die Umsetzung der Pläne zu nennen.

Pistorius verwies jedoch auf erste, bereits laufende Maßnahmen: "Schon setzen wir einige Ideen um, um bürokratische Hürden abzubauen und den Einstieg in die Bundeswehr zu erleichtern: Zum Beispiel bieten wir Bewerbungscoachings an und begleiten Interessierte vom Assessment bis zur Einstellung. In einem anderen Pilotprojekt prüfen wir, ob monatliche Einstellungstermine helfen können, der Ungeduld bis zur Einstellung etwas entgegenzusetzen", sagte der Minister dem "Tagesspiegel".

Das Vorhaben sei derzeit die Priorität seines Hauses, betonte Pistorius. "Was mich derzeit am meisten umtreibt ist das Thema Personal: Wie können wir einerseits die guten Leute bei der Bundeswehr halten? Wie können wir andererseits junge Frauen und Männer, die sich für unser Land engagieren wollen, für die ungewöhnlichen und vielfältigen Aufgaben der Bundeswehr gewinnen?"

Trotz Gesetz: Kinderärzte warnen vor erneuten Arzneimittel-Engpässen

6.25 Uhr: Der Verband der Kinderärzte hat vor erneuten Lieferengpässen bei Medikamenten in der kalten Jahreszeit gewarnt. "Es ist zu befürchten, dass bei hohen Infektionswellen wie im vergangenen Jahr Eltern wieder durch die halbe Stadt laufen müssen, um Fiebersäfte oder Antibiotika zu bekommen", sagte der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Thomas Fischbach, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das Gesetz gegen diese Engpässe gehe zwar in die richtige Richtung, "wird uns aber definitiv nicht durch diesen Winter helfen und springt womöglich auch auf Dauer zu kurz", sagte er.

Arzneimittel-Engpässe legten auch die Praxen teilweise lahm, weil Mitarbeiter am Telefon etliche Apotheken abklappern müssten, um die benötigten Medikamente aufzutreiben, sagte Fischbach der Zeitung. "Wir blicken daher mit Sorge auf Herbst und Winter." Ein im Juli verabschiedetes Gesetz macht Vorräte von mehreren Monatsmengen für vielgenutzte Arzneimittel zur Pflicht. Preisregeln sollen gelockert werden, damit sich Lieferungen nach Deutschland für Hersteller mehr lohnen.

Auch mit der Reform sei es "nicht attraktiv genug für die Pharmafirmen, Medikamente in Deutschland zu produzieren und zu verkaufen, etwa wegen der vorgeschriebenen Festbeträge", sagte Fischbach. "Das sind Wirtschaftsunternehmen, die im Ausland mehr verdienen."

Stübgen sieht "düstere Prognose" für illegale Einreisen über Polen

6.15 Uhr: Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat seine Forderung nach festen Kontrollen an der Grenze zu Polen angesichts der steigenden Zahl illegal eingereister Menschen erneuert. "Die Prognose für die nächsten Monate sieht düster aus, denn Russland wird seine Schleuseraktivitäten noch intensivieren", sagte Stübgen dem Berliner "Tagesspiegel" (Freitag). Er kritisierte die Bundesinnenministerin: "In Bayern lässt Nancy Faeser die Grenze kontrollieren und illegale Flüchtlinge zurückschicken. Worauf sie an der Grenze zu Polen noch warten will, weiß ich nicht."

Die Bundespolizei registrierte an allen deutschen Grenzen im ersten Halbjahr mehr unerlaubte Einreisen als in der gleichen Zeit ein Jahr zuvor. Die Zahl stieg auf 45.338 im Vergleich zu 29.174. Besonders stark war der Anstieg an der deutsch-polnischen Grenze: von 4592 auf 12.331. Die Zahl derer, die in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg ankamen, verdoppelte sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022. In Brandenburg stieg sie von 2819 auf 5434. In Sachsen kamen viermal so viele Menschen wie ein Jahr zuvor.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) lehnt feste Kontrollen für Polen ab und hat verdachts- und anlassunabhängige Personenkontrollen verstärkt. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums teilte Anfang August mit, der Bund beobachte die Entwicklung an den Grenzen weiterhin sorgfältig. Er gehe im Dialog mit Ländern und betroffenen Nachbarstaaten lageangepasst vor. Eine vorübergehende Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen im Schengen-Raum sei "ultima ratio", also erst das zuletzt geeignete Mittel. Alle Möglichkeiten der innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sollten weiter ausgebaut werden, wie mit Tschechien und Polen geschehen.

Politik-News vom 3. August: Ampel plant Kürzungen bei der Digitalisierung der Behörden

20.10 Uhr: Der Haushaltsplan für die dringend nötige Digitalisierung der Behörden in Deutschland hat eine Kontroverse ausgelöst. Kritiker bemängeln eine massive Kürzung der Mittel, die im vom Kabinett verabschiedeten Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vorgesehen sind. Das Bundesinnenministerium beschwichtigte am Donnerstag: Dank nicht ausgegebener Gelder aus den Vorjahren werde die Differenz größtenteils aufgefangen.

Nach dem Anfang Juli vom Kabinett beschlossenen Entwurf für den Bundeshaushalt sind für das kommende Jahr für den Bereich "Digitalisierung der Verwaltung und Verwaltungsdienstleistungen" des Bundesinnenministeriums statt bisher 377 Millionen nur noch 3,3 Millionen Euro eingeplant. Mit einer Reform des Onlinezugangsgesetzes (OZG) macht die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP nun einen neuen Anlauf, damit Bürgerinnen und Bürger künftig mehr Behörden-Dienstleistungen online nutzen können.

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hatte über Unmut unter anderem in der Staatskanzlei in Schleswig-Holstein berichtet. Das Land sollte demnach federführend für alle Bundesländer in Absprache mit dem Bund unter anderem die Onlinebeantragung des Wohngeldes ausarbeiten und hat diese Vereinbarungen nun gekündigt.

"Deutschlandtrend": AfD erreicht bei Wählergunst neuen Höchstwert

19.02 Uhr: Die AfD hat im neuen ARD-"Deutschlandtrend" einen neuen Höchstwert erreicht. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden laut der am Donnerstagabend veröffentlichten Umfrage 21 Prozent der Bürger für die AfD stimmen. Damit übertraf ihr Zustimmungswert den Anfang Juli verzeichneten Höchstwert um einen Prozentpunkt.

Die Kanzlerpartei SPD verschlechterte sich in der Umfrage hingegen um einen Prozentpunkt auf 17 Prozent.

Die Union wäre demnach trotz einer Verschlechterung um einen Prozentpunkt mit 27 Prozent weiterhin stärkste Kraft.

Die Grünen konnten sich im „Deutschlandtrend“ um einen Prozentpunkt auf 15 Prozent verbessern.

Die ebenfalls an der Ampel-Regierung im Bund beteiligte FDP blieb unverändert bei sieben Prozent.

Die Linke liegt derzeit mit einem Zustimmungswert von vier Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde des Bundestages.

Alle anderen Parteien kämen der Umfrage zufolge zusammen auf neun Prozent. Für die repräsentative Erhebung des Instituts infratest dimap waren 1297 Wahlberechtigte von Montag bis Mittwoch dieser Woche befragt worden.

Ampel ringt weiter um Kindergrundsicherung

15.45 Uhr: Wenige Wochen vor dem Ende einer durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gesetzten Frist ringt die Ampel-Koaliton weiter um die Ausgestaltung der Kindergrundsicherung. Streit gibt es laut einem Bericht des Nachrichtenportals t-online vom Donnerstag darüber, ob bestimmte Leistungen in die Kindergrundsicherung integriert und somit automatisch und pauschal an Berechtigte ausgezahlt werden sollen.

Die betroffenen Leistungen aus dem Bereich "Bildung und Teilhabe" müssen bislang einzeln beantragt werden. Berechtigt sind Bezieher von Kinderzuschlag oder Wohngeld.

Die FDP wandte sich dagegen, sie künftig im Rahmen der Kindergrundsicherung automatisch auszuzahlen. "Einfach nur mehr Geld für die Eltern halte ich für den falschen Weg, so tun wir nichts gegen Chancenarmut", sagte FDP-Sozialpolitiker Jens Teutrine t-online. "Die Leistungen soll man buchen können wie im Amazon-Warenkorb: ein Sportangebot oder eine Nachhilfestunde, alles über eine digitale Plattform." So werde Bürokratieaufwand gespart, ohne an sozialen Leistungen zu kürzen.

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, und Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, haben Gesprächsbedarf. Foto: Kay Nietfeld / dpa

FDP begrüßt Regierungspläne für verschärfte Abschieberegeln

6.00 Uhr: Die FDP begrüßt den Vorschlag von Nancy Faesers (SPD), den Ausländerbehörden mehr Zeit für Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber zu verschaffen. Noch immer scheiterten viel zu viele Abschiebungen, sagt er Parlamentarische Geschäftsführer Stephan Thomae gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Das muss sich schleunigst ändern. Der Staat muss dafür sorgen, dass seine Entscheidungen auch vollstreckt werden können."

Er hält geplante Verfahrensänderungen, wie die Verlängerung des Abschiebegewahrsams auf 28 Tage und erweiterte Betretungsrechte in Flüchtlingsunterkünften für ein wichtiges Signal. Für eine echte Umsetzung müssten Bund, Länder und Kommunen aber Hand in Hand arbeiten.

Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP Stephan Thomae begrüßt Regierungspläne für verschärfte Abschiebe-Regeln. Foto: Michael Kappeler/dpa

Die Neuregelung ist Teil eines Diskussionsentwurfs, der nach Gesprächen zwischen Ministerium, Ländern und Kommunen entstanden ist. Mit diesen soll nun weiter beraten werden, bevor das Ministerium Gesetzentwürfe vorlegt. Vorgeschlagen wird von Faeser unter anderem auch, dass Widerspruch und Klage gegen Einreise- und Aufenthaltsverbote keine aufschiebende Wirkung mehr haben.

