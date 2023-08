Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lässt sich bei Terminen gerne gut in Szene setzen.

Berlin. Die deutsche Wirtschaft ächzt unter Inflation, Fachkräftemangel und hohen Sozialabgaben. Steuererleichterungen sollen den Motor wieder zünden, Finanzminister Lindner werkelt an mehreren Dutzend Maßnahmen. Reichen die aus? Nein, sagt sein Kabinettskollege Habeck. Der Wirtschaftminister fordert deutlich höhere Entlastungen.

An anderer Stelle reibt sich die AfD die Hände: Die Rechtsaußen-Partei hat 2023 eine Spende von 265.000 Euro erhalten und damit mehr als ein Viertel der gesamten Großspendensumme für das laufende Jahr. Keine andere Partei hat so hohe Einzelspenden erhalten. Und: Markus Söder treibt das Budget für Fotos der bayerischen Staatskanzlei in die Höhe.

14.00 Uhr: Seit dem Amtsantritt von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) 2018 haben sich die Ausgaben der bayerischen Staatskanzlei für Fotografen in jedem Jahr vervielfacht. Nachdem 2017 - und damit im letzten Amtsjahr von Horst Seehofer - die Kosten nur 10.891,47 Euro betrugen, gab die Staatskanzlei 2022 allein 178.618,13 Euro für die Honorare von freien Fotografen aus - darunter knapp 60.000 Euro „für nachgeholte Termine aus den Vorjahren“. Dies geht aus einer Antwort der Staatskanzlei auf eine Anfrage der SPD im bayerischen Landtag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lässt sich bei Terminen gerne gut in Szene setzen. Foto: Timm Schamberger/dpa

2018 - also in Söders erstem Jahr als bayerischer Regierungschef - betrugen die Kosten den Angaben zufolge bereits 71.963,67 Euro und 2019 schon 101.910,14 Euro. In den beiden Corona-Jahren 2020 (35.934,83 Euro) und 2021 (48.076,09 Euro) gingen die Ausgaben spürbar zurück – damals machte auch Söder weniger fototaugliche Termine.

Für 2023 gab die Staatskanzlei bis zum Stichtag 8. Mai Kosten von 75.726,73 Euro an, pro Monat also mehr als 15.000 Euro. Zudem steht seit Jahren in der Staatskanzlei ein festangestellter Fotograf auf der Gehaltsliste. Sein Gehalt wird „vergleichbar der 3. Qualifikationsebene“ bezeichnet, was einem Monatsgehalt zwischen rund 3000 Euro und 5600 pro Monat entspricht.

10.15 Uhr: Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat von Finanzminister Christian Lindner (FDP) stärkere Entlastungen der Wirtschaft verlangt. Habeck sagte dem "Handelsblatt": "Die Vorschläge des Finanzministers im Entwurf zum Wachstumschancengesetz sind ein zarter Anfang für das, was wir brauchen, aber es reicht eben nicht." Habeck forderte einen Dreiklang an Maßnahmen, um der deutschen Industrie in der zurzeit angespannten wirtschaftlichen Lage zu helfen: erstens zielgerichtete Unterstützung für Investitionen, zweitens steuerliche Abschreibungen und drittens für eine Übergangszeit einen Industriestrompreis.

Lindner will die Wirtschaft mit einem Steuerpaket um jährlich rund sechs Milliarden Euro entlasten. Das Wachstumschancengesetz solle die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands stärken und für mehr Investitionen sorgen, hieß es Mitte Juli aus dem Finanzministerium. Lindner schlägt fast 50 steuerpolitische Maßnahmen vor. Kernelement ist eine im Koalitionsvertrag angekündigte Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. Der Entwurf ist in der Regierung noch nicht abgestimmt.

Habeck hält die Entlastungen für zu gering: "Wir brauchen einen wirklichen Stimulus für Wachstum, Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland, denn unsere globalen Wettbewerber schlafen nicht." Das Bundeswirtschaftsministerium hat in der regierungsinternen Abstimmung nach "Handelsblatt"-Informationen Protest eingelegt, weil es die Vorschläge des Finanzministeriums für nicht weitreichend genug hält.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) Foto: Marijan Murat/dpa

5.40 Uhr: Die im Bundestag vertretenen Parteien erhalten wieder mehr Großspenden von Unternehmen, Verbänden und Einzelpersonen. Für das erste Halbjahr 2023 weist der Deutsche Bundestag für SPD, CDU, Grünen, FDP und AfD Einnahmen von insgesamt 994.444 Euro aus, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Im gesamten Jahr 2022 hatten die Einnahmen nur rund 1,21 Millionen Euro betragen, ein starker Einbruch im Vergleich zum Bundestagswahljahr 2021. Großspenden sind Zuwendungen ab 50.000 Euro.

Spitzenreiter im ersten Halbjahr 2023 war die AfD. Sie erhielt eine Spende von 265.000 Euro, die größte Einzelzuwendung in diesem Jahr bislang. Dahinter folgt die CDU mit Einnahmen von 216.000 Euro. Die CDU hatte auch im vergangenen Jahr mit Abstand am meisten von Großspenden profitiert. Die aus Parteiensicht positive Entwicklung setzt sich zum Beginn der zweiten Jahreshälfte fort. Im Juli flossen auf das Konto der CDU zwei Großspenden mit zusammen rund 100.000 Euro und auf das der CSU eine Überweisung von knapp 84.000 Euro.

CSU und Linke gingen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres leer aus. Weitere 251.221 Euro erhielt der mit einem Abgeordneten im Bundestag vertretene Südschleswigsche Wählerverband. Die Partei der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein wird vom Kulturministerium in Kopenhagen mit vierteljährlichen Zahlungen unterstützt und stellt insofern einen Sonderfall dar.

AfD-Spitzenpolitiker auf dem Parteitag in Magdeburg: Keine Partei hat im Jahr 2023 bislang so viele Großspenden bekommen, wie die AfD. Foto: Jens Schlueter/Getty Images

21.00 Uhr: Der frühere Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer steht nach einer abwertenden Aussage über Migranten massiv in der Kritik. Der CSU-Politiker hatte in einem Interview mit dem Magazin „Mittelstand Digital“ des Bundes der Selbständigen Nordrhein-Westfalen und der Bundesvereinigung Mittelständischer Unternehmer davor gewarnt, dass bei der unkontrollierten Einwanderung auch die Gefahr bestehe, dass „Ungeziefer“ ins Land komme.

Aus der Linkspartei kamen sofort Forderungen, Ramsauer müsse sein Bundestagsmandat wegen der "lupenreinen Volksverhetzung" zurückgeben oder die Union ihn aus der Fraktion ausschließen. Auch in den sozialen Netzwerken wird heftig über die Aussage gestritten.

Wörtlich hatte das Magazin Ramsauer bei einer Frage zur Fachkräfteeinwanderung zunächst mit dem Satz zitiert, bei dem er auf eine Aussage des früheren chinesischen Machthabers Deng Xiaoping verwies: "'Wenn man die Fenster zu weit aufmacht, kommt auch viel Ungeziefer mit rein'. Das heißt – übertragen auf die Einwanderungsproblematik –, dass wir aufpassen müssen, dass wir neben den Fachkräften nicht auch x-beliebige Wirtschaftsflüchtlinge mit ins Land holen."

Mit der am Montag veröffentlichen Aussage hatte Ramsauer eine Welle der Empörung ausgelöst, in der Folge war der entsprechende Passus wieder aus dem Interview verschwunden. Das Magazin war auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht zu erreichen. Ramsauer selbst bemühte sich in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ um Schadensbegrenzung: Das Zitat von Xiaoping sei (...) gefallen und war nicht zur Veröffentlichung gedacht“, zitiert die Zeitung den 69-Jährigen. "Ich würde auch niemals einen solchen entwürdigenden Vergleich mit zugewanderten Fachkräften oder Migranten machen."

Ex-Verkehrsminister Petr Ramsauer irritiert mit Aussage über Migranten. Foto: Jutrczenka/dpa

14.52 Uhr: Das von Bundesverkehrsminister Volker Wissing angekündigte Schadenersatzgutachten wegen der geplatzten Pkw-Maut ist nach Ansicht der CSU ein durchsichtiges Wahlkampfmanöver. "Eine Regressforderung ist vollkommen abwegig", sagte Stefan Müller, Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU im Bundestag.

Andreas Scheuer (CSU) habe bei der Pkw-Maut als damaliger Bundesverkehrsminister einen Gesetzesbeschluss des Bundestages umzusetzen, dies müsse Wissing als Jurist eigentlich wissen. "Das Sommerloch scheint groß zu sein, wenn Volker Wissing zum wiederholten Male mit der gleichen dünnen Ankündigung Schlagzeilen machen will."

Gegen Scheuer: Bund prüft wegen Pkw-Maut Regressforderung Gegen Scheuer: Bund prüft wegen Pkw-Maut Regressforderung

10.00 Uhr: Der thüringische CDU-Chef Mario Voigt hat bekräftigt, dass es zwischen AfD und seiner Partei keine Koalition geben werde. Der Parteitag der AfD am Wochenende in Magdeburg habe gezeigt, "dass das eine Chaos-Truppe ist", sagte Voigt in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv. Die Partei wolle "Deutschland in die Isolation führen".

Der CDU-Politiker verwies auf die Forderungen der AfD zur EU. "Die AfD ist eine extremistische Truppe, die unsere Institutionen kaputt machen will", sagte Voigt. "Damit zeigt die AfD, wessen Geistes Kind sie ist, und dass man mit ihr nicht zusammenarbeiten kann." Lesen Sie dazu auch: EU-Spitzenkandidat der AfD: Wie radikal ist Maximilian Krah?

Voigt bekräftigt, dass seine Partei eine klare Haltung zur AfD habe: "Die CDU sagt klipp und klar, es gibt keine Koalition mit der AfD." Der CDU-Politiker räumte aber ein, dass es auf kommunaler Ebene natürlich dazu kommen könnte, dass die AfD auch mal einem CDU-Antrag zustimme. "Damit muss man lernen umzugehen. Da braucht es eine gewisse Form der Gelassenheit und Pragmatismus."

Mario Voigt (CDU, M), Fraktionsvorsitzender und weitere CDU-Abgeordnete sitzen im Plenarsaal zu Beginn der Sitzung des Thüringer Landtags. Foto: Martin Schutt/dpa

5.50 Uhr: Die vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) kassierte Pkw-Maut des damaligen CSU-Verkehrsministers Andreas Scheuer könnte ein juristisches Nachspiel haben. Bundesverkehrsminister Volker Wissing will mögliche Schadenersatzforderungen gegen seinen Vorgänger gründlich klären lassen. "Wir lassen ein externes Gutachten erstellen, um Rechtsfragen zu klären", sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist letztlich keine politische Frage, sondern es ist eine rechtliche Frage. Dazu muss das Maß der Fahrlässigkeit untersucht werden."

Wissing sagte: "Ich habe als Minister auch die Vermögensinteressen der Bundesrepublik Deutschland zu wahren. Und wenn es die Möglichkeit geben sollte, jemanden in Regress zu nehmen, dann wäre es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Regressforderungen durchgesetzt werden und nicht einfach die Akten in den Keller gelegt werden."

Die Pkw-Maut war das Prestigeprojekt des damaligen Verkehrsministers Andreas Schauer und seiner CSU. Foto: Lisa Ducret/dpa

Lesen Sie dazu auch: Maut-Fiasko – Bund muss 243 Millionen Schadensersatz zahlen

Der Bund muss als Folge der geplatzten Pkw-Maut 243 Millionen Euro Schadenersatz an die einst vorgesehenen Betreiber zahlen. Das hatte eine Verständigung nach einem Schiedsverfahren ergeben. Die Pkw-Maut – ein Prestigeprojekt der CSU in der damaligen Bundesregierung - war 2019 vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als rechtswidrig gestoppt worden. Damals war Scheuer Verkehrsminister. Das Ministerium hatte bereits grundsätzlich angekündigt, mögliche Regressforderungen gegen Scheuer zu prüfen.

Alle Nachrichten der vergangenen Woche lesen Sie hier.

(mit dpa/afp/epd/kna/fmg)