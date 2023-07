Berlin. Friedrich Merz verheddert sich mit seinen Aussagen zur AfD. Die Kritik am CDU-Chef wird jetzt immer lauter. Mehr Politik News im Blog.

Die Diskussionen um Merz' AfD-Aussagen im ZDF-Sommerinterview halten an

Der CDU-Chef hatte eine Kooperation mit der AfD auf kommunaler Ebene nicht ausgeschlossen

Zahlreiche CDU-Politiker zeigten sich entsetzt und widersprechen Merz – der rudert nun zurück

Auch von SPD-Generalsekretär Kühnert kommt Kritik am CDU-Chef

AfD-Chef Tino Chruppalla hingegen begrüßt Merz' Vorstoß – und kann sich mehr vorstellen

Berlin. Die oft betonte "Brandmauer" gegen Rechts scheint nicht besonders robust. Nachdem CDU-Chef Friedrich Merz die eigene Partei kürzlich als "Alternative für Deutschland mit Substanz" bezeichnete hatte und dafür mächtig Kritik erntete, sorgte er im ZDF-Sommerinterview für den nächsten Aufreger. Eine Zusammenarbeit mit der CDU auf kommunaler Ebene könne es geben, auf Regierungsebene nicht. So lässt sich Merz' Aussage zusammenfassen, die erneut für Unmut sorgt – vor allem in der eigenen Partei.

Politik-News vom 23. Juli: Zusammenarbeit möglich oder nicht? Merz verheddert sich in Aussagen

10.15 Uhr: Nach der innerparteilichen Kritik an seinen Äußerungen zum Umgang mit der AfD in den Kommunen rudert der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz zurück. Eine Kooperation mit den Rechtspopulisten in Städten und Gemeinden lehne er ab, schrieb Merz am Montag auf Twitter: "Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben."

Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der @CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der #CDU mit der AfD geben. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) July 24, 2023

Dagegen hatte Merz am Sonntagabend getwittert: "Das Thema Zusammenarbeit mit der AfD betrifft die gesetzgebenden Körperschaften, also im Europaparlament, im Bundestag und in den Landtagen." Und damit nicht die kommunale Ebene. Dies entsprach der Linie, die er zuvor im ZDF-Sommerinterview vertreten hatte.

Dort sagte Merz, Kommunalpolitik sei etwas anderes als Landes- und Bundespolitik. Wenn jetzt in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden sei, dann seien das demokratische Wahlen. "Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet."

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz beim ZDF-Sommerinterview. Foto: Dominik Asbach/ZDF/dpa

AfD-Chef Chruppalla begrüßt Merz-Aussage zu Zusammenarbeit mit AfD

09.10 Uhr: Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla schrieb auf Twitter zu der Debatte, um eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD auf kommunaler Ebene: "Nun fallen erste Steine aus der schwarz-grünen Brandmauer. In Ländern und Bund werden wir die Mauer gemeinsam niederreißen. Gewinner werden die Bürger sein, die Wohlstand, Freiheit und Sicherheit durch interessengeleitete Politik wiedergewinnen."

Tino Chrupalla, AfD-Bundesvorsitzender, begrüßt Merz Vorstoß bezüglich einer Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD auf kommunaler Ebene. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Kritik an Merz auch aus der SPD – Kühnert bezeichnet AfD-Äußerung als „Tabubruch“

8.30 Uhr: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat die Äußerung von CDU-Chef Friedrich Merz zu einem möglichen gemeinsamen Vorgehen mit der AfD auf kommunaler Ebene als "Tabubruch" gewertet. Es sei jetzt Zeit für einen „Richtungsstreit in der CDU“, sagte Kühnert am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Der Sozialdemokrat sprach von einem Kurswechsel, den Merz offensichtlich für seine CDU anstrebe – und den er auf eine "total brüchige Argumentation" aufbaue.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kritisiert den CDU-Chef. Foto: Kay Nietfeld/dpa

"Er sagt, wir müssten doch demokratische Wahlen anerkennen. Aber wer spricht denn dagegen?", fragte Kühnert und verwies darauf, dass die AfD nun einen Landrat sowie einen Bürgermeister stellt, zu demokratischen Wahlen zugelassen sei, Mandate erringen und ausfüllen könne sowie alle parlamentarischen Rechte habe. "Nur auf eines hat sie - wie alle anderen Parteien auch - kein Anrecht, nämlich dass politisch mit ihr kooperiert wird. Dass sie Teil der Mehrheiten vor Ort sein muss", sagte der Generalsekretär. "Und genau hier stößt Friedrich Merz rein und sagt jetzt, dass seine CDU vor Ort eben doch mit der AfD nach Mehrheiten offenkundig suchen kann. Und das ist der Tabubruch, und hier muss klar und deutlich widersprochen werden.“

Merz erntet massive Kritik aus den eigenen Reihen

06.50 Uhr: Zahlreiche CDU-Politiker kritisieren Merz' Aussage im ZDF-Sommerinterview, wonach eine Zusammenarbeit mit der AfD lediglich auf Bundes- und Landesebene tabu sei, auf kommunaler Ebene allerdings nicht.

Der ehemalige Ministerpräsident des Saarlands Tobias Hans schreibt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: "Das ist nicht erträglich und kann nicht stehen bleiben". Nach Wahlerfolgen der "extremen Rechten" würde Friedrich Merz damit einen CDU-Parteitagsbeschluss verwässern.

Das ist nicht erträglich und kann nicht stehen bleiben. Der Parteitagsbeschluss besagt, dass jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen ist.

Das hier ist die schleichende Verwässerung von Parteitagsbeschlüssen nach Wahlerfolgen der extremen Rechten. Wehret den Anfängen! https://t.co/PujLVoZlRD — Tobias Hans (@tobiashans) July 23, 2023

Auch der regierende Bürgermeister von Berlin Kai Wegner betonte noch einmal die CDU "kann, will und wird nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell Hass, Spaltung und Ausgrenzung ist". Dennis Thering, Abgeordneter der CDU in Hamburg, betonte der CDU-Parteitagsbeschluss schließe eine Zusammenarbeit ohne Wenn und Aber aus. Eine Zusammenarbeit werde es somit auf keiner Ebene geben.

Die AfD kennt nur Dagegen und Spaltung. Wo soll es da ZUSAMMENarbeit geben? Die CDU kann, will und wird nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell Hass, Spaltung und Ausgrenzung ist. — Kai Wegner (@kaiwegner) July 23, 2023

Unterdessen ist Carsten Linnemann, der neue CDU-Generalsekretär, bemüht um Schadensbegrenzung. Zwar wolle auch Merz keine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene, doch "wenn es im Kommunalparlament etwa um eine neue Kita geht, können wir nicht nur deshalb dagegen stimmen, weil die AfD mitstimmt", zitiert ihn der Twitter-Account der CDU-Deutschlands.

Merz lehnt AfD-Verbot ab und schließt Kooperationen nicht aus

18.15 Uhr: Der Vorsitzende der CDU, Friedrich Merz, hat sich gegen ein Verbot der AfD ausgesprochen. In einem Interview mit dem ZDF erklärte er: "Parteiverbote haben noch nie dazu geführt, dass man ein politisches Problem löst." Er lehnte den Vorschlag des CDU-Bundestagsabgeordneten Marko Wanderwitz, die AfD zu verbieten, ab und betonte, dass es sich um eine Einzelmeinung in der Bundestagsfraktion handle, die die CDU nicht teile.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz (r) sitzt mit Theo Koll, ZDF-Moderator und Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, beim ZDF-Sommerinterview. Foto: Dominik Asbach/ZDF/dpa

Seit Wochen gewinnt die AfD in Umfragen kontinuierlich an Zustimmung. Merz bekräftigte erneut, dass die Union keine Kooperation mit der rechten Partei eingehen werde. Er beschränkte dies jedoch auf die "gesetzgebenden Körperschaften" und "Regierungsbildungen". Er betonte, dass Kommunalpolitik sich von Landes- und Bundespolitik unterscheide. Wenn also in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden seien, handele es sich um demokratische Wahlen, die akzeptiert werden müssten.

