Berlin. Eigentlich war sie auf dem Weg nach Australien: Nun sitzt die Außenministerin in Abu Dhabi fest. Die aktuellen Politik-News im Blog.

Außenministerin Baerbock muss ihre Reise nach Australien wegen einer Flugzeugpanne unterbrechen

Der Kanzler ist nach seinem Urlaub wieder zurück

Im Sommerinterview hatte Scholz vor allem eine Botschaft

Berlin. Eigentlich war die Außenministerin auf dem Weg nach Australien, Neuseeland und Fidschi – nun sitzt Annalena Baerbock allerdings erstmal in Abu Dhabi fest. Wegen eines mechanischen Problems am Regierungsairbus musste der Flug nach einer Zwischenlandung zunächst nach Abu Dhabi zurückkehren, wann es weiter geht ist unklar. Es ist nicht das erste Mal, dass Baerbock auf Reisen aufgehalten wird. Erst im Mai war die Außenministerin wegen eines Raddefekts an einem Regierungsairbus in Katar gestrandet.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bundeskanzler Olaf Scholz unterstützt unterdessen den Vorschlag von Innenministerin Nancy Faeser, die Abschieberegeln für ausreisepflichtige Asylbewerber zu verschärfen. Gleichzeitig will Scholz jedoch Zuversicht ausstrahlen – diesen Eindruck erweckte er jedenfalls im ZDF-"Sommerinterview" am Sonntag.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Bundespolitik finden Sie hier im News-Blog.

Politik-News vom 14. August: Baerbock muss Reise nach Australien unterbrechen – wegen Flugzeugpanne

06.22 Uhr: Erneute Flugzeugpanne für Außenministerin Annalena Baerbock: Nach einer Zwischenlandung zum Auftanken in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten musste die Grünen-Politikerin am frühen Montagmorgen ihren Flug zu einer einwöchigen Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi vorerst abbrechen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts erklärte an Bord: "Wegen eines mechanischen Problems müssen wir aus Sicherheitsgründen nach Abu Dhabi zurückkehren. Die Optionen für die weitere Reiseplanung werden derzeit geklärt."

Die Maschine befand sich gegen 4.30 Uhr Ortszeit (2.30 Uhr MESZ) mit Baerbock und ihrer Delegation an Bord noch in der Luft. Um sicher in Abu Dhabi landen zu können, musste zunächst Treibstoff abgelassen werden. Der Flugkapitän hatte zuvor über den Bordlautsprecher darüber informiert, dass es Probleme beim Einfahren der Landeklappen gebe. Die Maschine sollte gegen 5.30 Uhr Ortszeit (3.30 Uhr MESZ) in Abu Dhabi landen. Baerbock war am Sonntag zu einer einwöchigen Reise in die Pazifikregion aufgebrochen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Außenministerin auf ihren Reisen aufgehalten wird. Erst Mitte Mai war Baerbock wegen eines Reifenschadens an ihrem Regierungsairbus in Doha im Wüsten-Emirat Katar gestrandet und musste ihre Reise in die Golfregion unfreiwillig verlängern.

Annalena Baerbock steigt in Abu Dhabi aus der Regierungsmaschine. Dorthin musste das Flugzeug zunächst zurückkehren. Foto: Sina Schuldt/dpa

Politik-News vom 13. August: Olaf Scholz reagiert auf Vorwürfe zu Führungsstil

21.09 Uhr: Die Umfragewerte im Keller, die Koalition bei wichtigen Vorhaben zerstritten: Der Kanzler aber will Zuversicht ausstrahlen und sieht Deutschland auf Kurs. Das ist jedenfalls der Eindruck, den Olaf Scholz am Sonntag erweckte. Beim ZDF-"Sommerinterview ging es um viele Themen: um mögliche neue Waffenlieferungen an die Ukraine, die Wirtschaftslage in Deutschland, die Migrationspolitik, den Zustand der Ampel-Koalition.

Auf die Frage, was seine Rolle im "Ruderboot der Regierung" sei, meinte der Kanzler: "Ich bin derjenige, der das Tempo macht, und das betrachte ich auch als meine Aufgabe. Und sorge dafür, dass es vorankommt."

Allerdings wird im "Ruderboot der Regierung" seit Monaten alles andere als gleichmäßig gerudert. Ein Konflikt vor allem mit der FDP über das Heizungsgesetz konnte erst nach langen Verhandlungen gelöst werden. Der Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 konnte wegen engerer finanzieller Spielräume erst mit viel Mühe beschlossen werden. Wichtige Vorhaben sind ungelöst, zum Beispiel die Finanzierung der Kindergrundsicherung. Uneins ist die Regierung auch, wie genau die Wirtschaft angesichts einer Konjunkturflaute entlastet werden soll.

Die Umfragewerte für die Ampel-Parteien sind seit Monaten schlecht, die AfD dagegen ist auf Höhenflug. Zum Sommerinterview mit dem Kanzler gab das ZDF ein "Politbarometer extra" in Auftrag. Die Ergebnisse der Umfrage: alles andere als berauschend für Scholz. So sind nur 21 Prozent der Befragten der Meinung, dass sich der Kanzler in wichtigen politischen Fragen eher durchsetze. 73 Prozent sagen dagegen, Scholz setze sich eher nicht durch.

Der Kanzler nannte die "Diagnose" nicht zutreffend. "Wir haben sehr viele, sehr konkrete Entscheidungen getroffen.“ Er wünsche sich, dass das im Ton manchmal anders stattfinde, als es in der Vergangenheit gewesen sei – habe aber den Eindruck, dass sich über den Sommer viele vorgenommen hätten, das genau zu ändern. Dass es Diskussionen gebe, sei kein Problem. "Aber wir brauchen schon einen klaren Kurs, den man auch sehen kann." Er sei überzeugt, dass die Regierung genau das mache, was man für eine gute Zukunft in Deutschland brauche – und dass das dann auch bei Wahlen honoriert werde.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im «Berlin direkt»-Sommerinterview des ZDF mit Theo Koll (l), Leiter ZDF-Hauptstadtstudio Berlin. Foto: Thomas Kierok/ZDF/dpa

Linnemann: "Man kann nicht pauschal das Rentenalter erhöhen"

21.02 Uhr: Führende Politiker von CDU und FDP haben zurückhaltend auf die Forderung der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm reagiert, das gesetzliche Renteneintrittsalter weiter zu erhöhen. "Die Politik braucht den Mut zu differenzierten Lösungen. Man kann nicht pauschal das Rentenalter erhöhen", sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann dieser Redaktion. "Es gibt Menschen, die bei steigender Lebenserwartung länger arbeiten können. Es gibt aber auch sehr viele, die schon mit 60 aus körperlichen Gründen nicht mehr können – ob etwa in der Pflege oder im Handwerk."

Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Pascal Kober, sagte unserer Redaktion: "Die Erhöhung des Renteneintrittsalters kommt allenfalls mit längeren Übergangsfristen in Betracht, denn Menschen planen ihre Rentenphase langfristig. Politik muss langfristigen Lebensplanungen gegenüber verlässlich sein." Doch müsse das freiwillige Arbeiten jenseits der Altersgrenze attraktiver und unbürokratischer werden, forderte Kober. "Hier müssen Grüne und SPD ihre Blockade aufgeben und arbeitsrechtlich pragmatische Lösungen mit uns auf den Weg bringen."

Alle Nachrichten der vergangenen Woche lesen Sie hier.

(mit dpa/afp/epd/kna/fmg)