Kiffen wird vielleicht noch in diesem Jahr in Deutschland legal, zumindest in Teilen. Für sogenannte Cannabis-Clubs soll es verschiedene Regeln geben - was nicht nur auf Zustimmung stößt.

Berlin. Kiffen soll legal werden. Die Reform der Drogenpolitik stößt weiter auf Kritik, auch aus der SPD. Wichtige Politik-News im Blog.

Ministerpräsident Weil meldet bei der Cannabis-Legalisierung "große Bedenken" an

Die Menschen in Deutschland halten Söder für den geeigneteren Kanzlerkandiaten als Merz

Kanzler Scholz geht im bayrischen Wahlkampf auf die AfD los

Maaßen-Chat spielt offenbar Rolle bei Ermittlungen gegen Reichsbürger

CDU-Politiker Otte fordert eine Stärkung der Drohnenabwehr

Der Gesamtmetall-Chef fordert die Bundesregierung auf, schnellstmöglich das Wachstumschancengesetz zu verabschieden

Berlin. Deutschland erwacht aus der parlamentarischen Sommerpause. Neben dem schwelenden Streit um die Kindergrundsicherung sorgt auch die geplante Cannabis-Legalisierung für Dampf im Kessel. Hochrangige SPD-Politiker sorgen sich um das Vorhaben der Ampel-Koalition, zuletzt meldete Niedersachsens Ministerpräsident Weil "große Bedenken" an.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Während sich die Union die Hände reiben dürfte ob der zur Schau gestellten Uneinigkeit in den Regierungsparteien, hat CDU-Chef Merz andere Sorgen. Die Deutschen trauen ihm den Kanzler nicht zu – und bevorzugen den Bayern Markus Söder.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Bundespolitik finden Sie hier im News-Blog.

Politik-News vom 19. August: Cannabis-Legalisierung: Weil äußert "große Bedenken"

9.20 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich gegen eine Verabschiedung des Gesetzes zur Cannabis-Legalisierung ausgesprochen. Gegen den Versuch, den Handel mit weichen Drogen staatlich zu regulieren, habe er "große Bedenken", sagte Weil der "Welt am Sonntag" (Sonnabend). Das gelte insbesondere für die Frage des Jugendschutzes.

"Wer den Cannabis-Konsum für Erwachsene erleichtert, senkt auch die Hemmschwelle bei den Jüngeren", sagte der Politiker. Er könne allerdings den Wunsch verstehen, Konsumentinnen und Konsumenten weitergehend zu entkriminalisieren.

Umfrage: Söder vor Merz bei Eignung fürs Kanzleramt

7.45 Uhr: Im Wettstreit um einen geeigneten Kanzlerkandidaten der Union hat CSU-Chef Markus Söder in einer Yougov-Umfrage derzeit deutlich mehr Rückhalt als der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. 36 Prozent von knapp 2400 befragten Wahlberechtigten in Deutschland nannten den bayerischen Ministerpräsidenten geeignet für das Kanzleramt. Bei Merz waren es 25 Prozent. Die Werte ermittelte Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur.

Selbst bei den befragten Anhängern von CDU/CSU sahen weniger als die Hälfte Merz als geeignet an, nämlich 46 Prozent. Söder erreichte im eigenen Lager 60 Prozent. Bei den Unterstützern möglicher Koalitionspartner im Bund - SPD, FDP oder Grüne - lag ebenfalls Söder vor Merz.

Allerdings fanden auch Söder insgesamt viel mehr Menschen ungeeignet als geeignet: 48 Prozent aller Befragten nannten ihn ungeeignet, bei Merz waren es 56 Prozent.

Friedrich Merz und Markus Söder (r.) in München. Die Deutschen halten den Bayern laut einer Umfrage für den geeigneteren Kanzlerkandidaten. Foto: Peter Kneffel/dpa

Politik-News vom 18. August: Kanzler verteidigt sich gegen Dauerkritik von rechts

18.57 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Politik seiner Regierung gegen Dauerkritik von Rechts verteidigt. "Ja, die rechten Populisten sind schlecht für den Wohlstand. Sie stehen für eine düstere Zukunft und darum haben sie auch immer so viel schlechte Laune. Das ist der Grund", sagte er am Nachmittag in seiner Rede bei einer Wahlkampfveranstaltung der bayerischen SPD in München. Direkt an die AfD und die "anwesenden Querdenker" gerichtet betonte er: "Also Demokratie und Freiheit ist, dass man sagen kann, dass man seine Meinung nicht sagen kann."

Die Stimmung in der Münchner Innenstadt war bereits lange vor Beginn der Wahlkampfveranstaltung sehr gereizt. Diese fand unter großen Sicherheitsauflagen statt. An die Adresse der Kriegsgegner sagte Scholz, dass es nichts mit Friedensliebe zu tun habe, den Ukrainern zu sagen, dass sie ihr Land einfach erobern lassen sollten. Wer als Friedenstaube auf dem Platz umherlaufe, sei ein "gefallener Engel aus der Hölle", der dem Kriegstreiber Putin das Wort rede.

Scholz hatte sich jüngst immer wieder Pfiffe und Kritik bei öffentlichen Auftritten anhören müssen. Die SPD dümpelt im Freistaat in Umfragen zwischen neun und elf Prozent und braucht dringend einen Stimmungsumschwung, wenn sie ihr Wahlziel von mindestens 15 Prozent Stimmanteil noch erreichen will. Viele Parteimitglieder in Bayern führen die schlechten Umfragewerte klar auf die Politik der SPD-geführten Bundesregierung zurück.

Kanzler Scholz ließ sich in München nicht von lautstarker Kritik beirren und nutzte die Gelegenheit für einen frontalen Gegenangriff auf rechte Populisten. Foto: dpa

Offenbar Auswertung eines Maaßen-Chats bei Reichsbürger-Ermittlungen

15.35 Uhr: Im Rahmen der Ermittlungen gegen die Umsturzpläne einer Gruppe aus der Reichsbürger-Szene werden offensichtlich auch Chats des früheren Verfassungsschutz-Chefs Hans-Georg Maaßen ausgewertet. Wie das Magazin "Spiegel" berichtete, stießen die Ermittler bei der Auswertung eines beschlagnahmten Mobiltelefons auf einen Austausch zwischen Maaßen und dem rechtslibertären Buchautor und AfD-Sympathisanten Markus Krall.

Krall stand demnach in Kontakt mit einer der Führungsfiguren der Reichsbürger-Gruppe, dem Frankfurter Geschäftsmann Heinrich XIII. Prinz Reuß. Laut "Spiegel" gratulierte Maaßen Krall im Herbst 2022 per Whatsapp zu dessen Geburtstag und schrieb: "Wir müssen weiter kämpfen." Krall habe zugestimmt und ergänzt, die Zeit dränge, denn "diese Irren" führten das Land "auf geradem Wege in den Atomkrieg".

Der frühere Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz und CDU-Politiker: Hans-Georg Maaßen. Foto: Martin Schutt/dpa

Gemeint war dem Bericht zufolge offenbar die Bundesregierung und ihr Kurs im Ukraine-Krieg. Bei der Auswertung von Kralls Daten sei den Fahndern außerdem eine Mail an Prinz Reuß aufgefallen. Die Zeit der "großen Wende" sei nahe, schrieb demnach Krall, Prinz Reuß habe alles Nötige getan, "damit das Heilige Deutschland wieder Struktur annehmen kann".

Die Mail sei drei Monate vor der Verhaftung von Prinz Reuß im Dezember geschrieben worden, hieß es. Krall wird in dem Terrorverfahren bislang nicht als Beschuldigter geführt, sondern als Zeuge. Auf Anfrage teilte er laut "Spiegel" mit, er habe von den mutmaßlichen Plänen von Prinz Reuß "erst aus den Medien erfahren".

Maaßen, der auch als Anwalt arbeitet, wollte sich laut "Spiegel" aus "berufsrechtlichen Gründen" nicht zu Krall und seiner Kommunikation mit ihm äußern. Er kämpfe "für die freiheitlich-demokratische Grundordnung", der "Versuch, mich zu einem irren Reichsbürger zu machen" sei der "traurige Höhepunkt" einer gegen ihn laufenden "Diffamierungskampagne", sagte Maaßen demnach.

CDU-Politiker Otte fordert Nachbesserung bei Drohnenabwehr

7.10 Uhr: Mit Blick auf den Kauf des Raketensystems Arrow 3 hat der CDU-Politiker Henning Otte auch eine Stärkung der Drohnenabwehr gefordert. "Hier muss die Bundesregierung nachbessern", sagte der Vize-Vorsitzende des Verteidigungsausschusses dem digitalen Medienhaus "Table Media" (Freitag). "Wir haben etwa in der Ukraine, in der Bergkarabach-Region und in Saudi-Arabien gesehen, was drohen kann." Arrow 3 sei zwar eine notwendige Verstärkung der Abwehr gegen Mittel- und Langstreckenraketen, die Deutschland gefährden könnten. "Ich fordere allerdings auch den Schutz für den Nah- und Nächstbereich, etwa gegen Drohnen und ganze Drohnenschwärme zu stärken."

Mit dem israelischen Abwehrsystem Arrow 3 will Deutschland die europäische Luftverteidigung voranbringen. Die USA erteilten ihrem Bündnispartner Israel am Donnerstag die Erlaubnis zum Verkauf des Systems. Die Verhandlungen über den Kauf hatten im Vorjahr begonnen und waren eine Reaktion auf den Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Mit den Lenkflugkörpern von Arrow 3 sollen weitreichende feindliche Flugkörper außerhalb der Erdatmosphäre durch einen direkten Treffer zerstört werden.

CDU-Politiker wirft Faeser Schönfärberei bei Zurückweisungen vor

7.05 Uhr: Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU), wirft Bundesinnenministerin Nancy Faser (SPD) einen unseriösen Umgang mit Zahlen zu Zurückweisungen an deutschen Grenzen vor. Angaben des Ministeriums zur Schweizer Grenze seien ein "Täuschungsversuch", sagte Throm der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bei Zurückweisungen verweigert die Bundespolizei direkt an der Grenze Menschen die Einreise, wenn diese die nötigen Bedingungen nicht erfüllen und keinen Asylantrag stellen.

Im ersten Halbjahr 2023 wurden insgesamt 12.589 Menschen an deutschen Grenzen zurückgewiesen. Den größten Anteil von 4787 machten dabei Zurückweisungen an der Schweizer Grenze aus, gefolgt von der österreichischen Grenze mit 4489 Zurückweisungen und deutschen Flughäfen mit 3120 Zurückweisungen. In den deutschen Seehäfen und an allen anderen Grenzen liegen die Zahlen erheblich niedriger.

Ein Großteil der Schweizer Zahlen entfällt aber auf Zurückweisungen noch auf Schweizer Hoheitsgebiet, wie das Ministerium in seiner Antwort an Throm schreibt. Nach ersten Berechnungen hätten rund 4200 der "einreiseverhindernden Maßnahmen" dort stattgefunden. Grundlage ist ein Abkommen mit der Schweiz, das der Bundespolizei den Einsatz dort erlaubt, wie ein Ministeriumssprecher auf Anfrage erläuterte. "Drittstaatsangehörige, welche die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllen", würden dabei an ihrer Weiterreise in das Bundesgebiet gehindert. Es handle sich dabei um Zurückweisungen nach dem deutschen Aufenthaltsgesetz, nur eben auf fremdem Staatsgebiet. Das Ganze habe mitnichten den gleichen Effekt, argumentiert indes Throm. "Eine Einreiseuntersagung in der Schweiz verhindert faktisch nicht, dass jemand trotzdem nach Deutschland weiterreist."

Gesamtmetall-Präsident warnt vor "heftiger Deindustrialisierung"

7.01 Uhr: Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall hat die Bundesregierung aufgefordert, schnellstmöglich das Wachstumschancengesetz sowie weitere Reformen zu verabschieden, um die Konjunktur in Schwung zu bringen. Der regierungsinterne Streit um das Gesetz sei "ein verheerendes Signal", sagte Verbandspräsident Stefan Wolf dem Portal T-Online (Freitag). "Ich erwarte vom Bundeskanzler, dass er bis zur Kabinettsklausur in Meseberg eine Einigung herbeiführt, damit das Gesetz schnellstmöglich in Kraft treten kann", fügte er hinzu.

Sollte die Ampelregierung bei ihrer nächsten Kabinettsklausur in Meseberg Ende August nicht zu wirklich überzeugenden Beschlüssen kommen, "droht uns eine heftige Deindustrialisierung", warnte Wolf und forderte "kurzfristige Impulse, die der Wirtschaft noch dieses Jahr helfen".

Außerdem brauche Deutschland "eine echte Agenda 2030": "Damit meine ich ein umfassendes Modernisierungspaket, das die Rahmenbedingungen in unserem Land grundlegend verbessert, das dafür sorgt, dass Firmen wieder gern bei uns investieren und hier Arbeitsplätze schaffen."

Kanzler und Minister 850.000 Kilometer im Dienstwagen unterwegs

6.57 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerinnen und Minister der Ampel-Regierung haben seit Amtsbeginn etwa 850.000 Kilometer in ihren Dienstwagen zurückgelegt. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage des parlamentarischen Geschäftsführers der AfD-Fraktion im Bundestag, Stephan Brandner, hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

In einigen Ministerien würden Kilometerzahlen nicht mit abschließender Genauigkeit erfasst, heißt es darin. Daher enthalte die näherungsweise angegebene Gesamtzahl gegebenenfalls auch Leerfahrten. Diese machten erfahrungsgemäß etwa 25 Prozent der Fahrten aus.

Brandner kritisierte die Anzahl gefahrener Kilometer: "Während die Bundesregierung vom Bürger erwartet, dass dieser möglichst bis zum Lebensende Lastenfahrrad oder gar nicht fahren möge, kurven allein die Minister und der Kanzler in zwei Jahren mehr als 20-mal um den Erdball." Hinzu kämen die zahlreichen "sinnfreien Flüge"

Scholz zurückhaltend zur Lieferung von Marschflugkörpern an Ukraine

CDU-Generalsekretär Linnemann: Deutschland braucht Agenda 2030

6.45 Uhr: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat ein umfassendes Programm angemahnt, um Deutschland und seine schwächelnde Wirtschaft wieder international wettbewerbsfähig zu machen. "Es bringt jetzt nichts, hier und da mal Abschreibungsregeln zu verbessern. Unser Land braucht jetzt ein Gesamtkonzept, eine Agenda 2030", sagte Linnemann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Es gehe darum, dass Leistung sich wieder lohne, dass Fördern und Fordern wieder stattfänden, dass der Staat, insbesondere die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, funktionierten.

"Wir sind nicht nur der kranke Mann Europas, sondern laut Internationalem Währungsfonds der kranke Mann der Welt", sagte Linnemann. Der IWF habe prognostiziert, dass die Bundesrepublik unter den großen Industriestaaten weltweit das einzige Land sei, dessen Wirtschaft 2023 schrumpfen werde. "Alle anderen Länder wachsen."

"Wir brauchen jetzt erstens Liquidität. Das Wachstumschancengesetz, das der Finanzminister auf den Weg bringen will, ist in der Sache in großen Teilen richtig", sagte Linnemann. Die Energiepreise müssten nach seiner Auffassung so schnell wie möglich gesenkt werden. Um das Fachkräfteproblem anzugehen, sollten Hunderttausende Menschen, die demnächst in Rente gingen, anschließend steuerfrei hinzuverdienen können - beispielsweise 2000 Euro monatlich. Linnemann schlug auch vor, ein Experiment zu wagen und den Landkreisen in Deutschland für zwei Jahre zu erlauben, Bürokratie und Überregulierung abzubauen.

Kinderschutzbund kritisiert Streit um Grundsicherung

6.27 Uhr: Die Präsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes, Sabine Andresen, hat die aktuelle Debatte um die Kindergrundsicherung kritisiert. "Ich finde die aktuelle Diskussion aus der Perspektive von Familien mit Kindern unwürdig und beschämend", sagte Andresen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Freitag). "Denn ungefähr jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. Und wenn der Kampf gegen diese Kinderarmut nicht priorisiert wird, dann wird eine Chance vertan."

Es gehe nicht nur darum, Leistungen zusammenzulegen oder das Kindergeld zu erhöhen, sondern um einen Paradigmenwechsel. "Ich frage mich: Warum positioniert sich eine sozialdemokratische Partei da nicht eindeutiger? Das fehlt mir. Und es wundert mich."Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) entscheide nicht allein.

Paus hat den Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung nach eigenen Angaben dem Kanzleramt und dem Finanzministerium vorgelegt. "Die Kindergrundsicherung wird kommen. Der Gesetzentwurf ist mittlerweile im Vorhabenclearing und liegt dem Bundeskanzleramt und auch dem Bundesfinanzministerium vor", sagte sie dem Nachrichtenportal "The Pioneer" (Freitag). "Wie vom Kanzler gewünscht, habe ich unterschiedliche Varianten vorgelegt."

Grünen-Geschäftsführerin: Ampel-Koalition muss "an einem Strang ziehen"

5.30 Uhr: Nach dem Fehlstart der Ampel-Koalition in die zweite Hälfte der Legislaturperiode hat die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Irene Mihalic, die Bundesregierung zu Geschlossenheit aufgefordert.

Die Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Irene Mihalic, hat die Bundesregierung für die zweite Hälfte der Legislaturperiode zur Geschlossenheit aufgefordert. "Ich gehe davon aus, dass die offenen Punkte bis zur Klausur der Bundesregierung in Meseberg geklärt werden", sagte Mihalic dieser Redaktion. "Das muss auch sein, denn wir wollen nach der Sommerpause als Ampel-Koalition zurück in den Arbeitsmodus finden."

Zugleich kritisierte Mihalic den Ton in der Ampel-Regierung. "Dabei halte ich die Schärfe im Ton mancher Koalitionsmitglieder jetzt für wenig hilfreich. "Es sei "doch normal, dass ein Gesetzentwurf noch mal geschoben wird, wenn Beratungsbedarf herrscht", sagte die Grünen-Politikerin mit Verweis auf das Veto von Parteikollegin und Bundesfamilienministerin Lisa Paus zum Wachstumschancengesetz am Mittwoch im Kabinett. Mihalic hob hervor: "Wir müssen an einem Strang ziehen, die Kindergrundsicherung muss kommen, genauso wie das Wachstumschancengesetz."

Politik-News vom 17. August:

Klingbeil: Streit in Kabinett macht mich fassungslos

Paus: Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung liegt Kanzleramt vor

Mieterschutz, Migration, Bürokratieabbau: SPD-Fraktion fordert schnelle Ampel-Beschlüsse

Finanzminister Lindner zieht klare Grenzen bei Kindergrundsicherung

Paus: Investitionen in Kinder sind Zukunftsinvestitionen

Pistorius: Weg für Beschaffung von Arrow 3 ist frei

Bundesregierung stärkt ukrainische Flugabwehr weiter

Thüringer SPD-Innenminister skeptisch bei Cannabis-Legalisierung

Fünf Jahre Klimastreiks: Neubauer rügt Widerstände in der Politik

Neuer Ampel-Streit stößt bei Opposition und Wirtschaft auf Kritik

Politik-News vom 16 August:

Bundesregierung spielt Streit in der Koalition herunter

FDP kritisiert Veto von Paus gegen Lindner-Gesetzentwurf scharf

CDU-Generalsekretär hält Cannabis-Legalisierung für schweren Fehler

Das Bundeskabinett in Berlin hat am Mittwoch den Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Cannabis-Legalisierung abgesegnet. Mehr dazu: So soll der Joint in Deutschland legal werden

Mitten in der tiefen Krise der Linken gibt der langjährige Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch sein Amt ab.

Familienministerin Paus blockiert laut Koalitionskreisen das Wachstumschancengesetz im Kabinett

Die CSU fordert eine Anhebung des Elterngeldes.

Die Gewerkschaft der Polizei fordert massive Nachbesserungen bei Cannabis-Gesetz

Politik-News vom 15. August:

Bundesjustizminister hat das geplante Cannabis-Gesetz bereits vor Beratungen des Kabinetts gegen die Kritik verteidigt, es führe zu einer zusätzlichen Belastung der Justiz.

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Breher bezeichnet die Pläne zur Cannabis-Freigabe als einen "schweren Fehler".

Nach dem Flug-Debakel eines Airbus der Flugbereitschaft, mit dem Außenministerin Annalena Baerbock unterwegs war, hat die Grünen-Politikerin die geplante Reise nach Australien abgebrochen.

Nun will die Luftwaffe das Flugzeug sowie eine weitere Maschine vorzeitig ausmustern.

Der Linken-Politikerin Gesine Lötzsch geht das nicht weit genug – sie fordert die Abschaffung der Flugbereitschaft.

Politik-News vom 14. August:

In der Debatte um mögliche Eigenbeteiligung im Gesundheitssystem hat sich der Hausärzte-Verband dagegen ausgesprochen, Patientinnen und Patienten für zu viele Arztbesuche zu sanktionieren.

SPD-Vorsitzende Saskia Esken schließt die Anhebung des gesetzlichen Rentenalters aus. Sie hält eine Erhöhung für ungerecht und eine verstecke Rentenkürzung.

Ein Mitglied der als rechtsextremistisch eingestuften Thüringer AfD kann vorläufig seine Waffen und die entsprechenden Erlaubnisscheine zurückbekommen. Das Thüringer Innenministerium prüft, ob Rechtsmittel eingelegt werden sollen.

Außenministerin Annalena Baerbock muss ihre Reise nach Australien auf Grund einer Flugzeugpanne vorerst unterbrechen.

Politik-News vom 13. August:

Bundeskanzler Scholz stellte sich im ZDF-"Sommerinterview" am Sonntag den Fragen von Theo Knoll. Kritik an seinem Führungsstil wies er zurück: "Ich bin derjenige, der das Tempo macht, und das betrachte ich auch als meine Aufgabe. Und sorge dafür, dass es vorankommt."

Führende Politiker von CDU und FDP haben zurückhaltend auf die Forderung der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm reagiert, das gesetzliche Renteneintrittsalter weiter zu erhöhen.

Alle Nachrichten der vergangenen Woche lesen Sie hier.

(mit dpa/afp/epd/kna/fmg)