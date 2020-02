Politische Gemengelage ändert sich im Bad Sulzaer Stadtrat

Bereits am Donnerstag fällt der politische Startschuss für die erste Sitzung im neuen Jahr. Größere und kleinere Änderungen hat es und wird es nach der Fusion der Landgemeinde mit der Einheitsgemeinde Saaleplatte auch im Stadtrat von Bad Sulza geben. Dabei wird eine neue Fraktion schon rein zahlenmäßig die Oberhand im Gremium für sich beanspruchen können. Außerdem hat andernorts eine neue Fraktion einen bereits verloren geglaubten Platz einer Wählergruppe in den Ausschüssen erhalten können.

Die erste – schon allein optisch gut sichtbare Änderung – wird die veränderte Größe und die neue Sitzordnung des Stadtrates sein. Künftig nehmen bis zu 26 statt 16 Stadträte an den Debatten teil. Durch eine 90-Grad-Drehung des Plenums soll der letzte verfügbare Platz im Saal des Sportlerheims ausgeschöpft werden, heißt es aus dem Rathaus. Wo Bürger bisher freie Platzwahl aus mehreren bestuhlten Reihen hatten, könnte es also künftig deutlich enger zugehen.

Freie Wähler künftig stärkste Fraktion im Stadtrat in Bad Sulza

Ähnlich deutlich verschiebt sich auch innerhalb der Debatten das Kräfteverhältnis. So stoßen zur im Jahr 2019 noch drei Stadträte zählenden Fraktion der Freien Wähler (FW) nun acht Gemeinderäte aus der ehemaligen Saaleplatte hinzu. Mit nunmehr elf Stimmen bestimmt die Wählervereinigung künftig den Schwerpunkt der Waagschale bei den Abstimmungen. Die bisher stärkste Fraktion der CDU erhält „nur“ zwei Gemeinderäte und vergrößert sich damit von fünf auf sieben Mitglieder.

Ohne Verstärkung geblieben sind die Fraktionen bzw. Wählergruppen SPD/Die Linke (4), Interessengemeinschaft Bad Sulza (IG, 2) Wählergruppe Feuerwehren Bad Sulza (WF, 1) und die Freie Wählergruppe Flurstedt (FWF, 1). Komplettiert wird der Stadtrat durch die 27. Stimme von Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze.

Interessengemeinschaft und Freie Wählergruppe Flurstedt bilden Fraktion

Auch in den Ausschüssen ändert sich das Kräfteverhältnis, das über das Hare-Niemeyer-Verfahren aus den Fraktionsstärken ermittelt wird. Bisher zählten die Ausschüsse Bad Sulzas vier Sitze, von denen jeweils ein Platz an die Fraktionen CDU, SPD/Die Linke, FW und IG ging. Durch die Fusion mit der Saaleplatte kommen hier pro Ausschuss zwei Sitze hinzu.

Nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren hätte das nun bedeutet, dass die Freien Wähler künftig sogar mit drei Plätzen im Ausschuss, die CDU mit zwei, SPD/Die Linke mit einem und die Interessengemeinschaft künftig ohne Ausschutzplatz da stehen. Wie diese Zeitung erfuhr, haben sich im Vorfeld der Stadtratssitzung IG und FWF zu einer Fraktion zusammengeschlossen, wodurch die Freien Wähler künftig nur zwei Plätze rechnerisch beanspruchen können, da nach Hare-Niemeyer-Verfahren der Fraktion IG/FWF ein Ausschusssitz zusteht.

30 Tagesordnungspunkte stehen am Donnerstag im Sportlerheim auf der Liste

So es die alten und die am Donnerstag neu vereidigten Stadträte wollen, könnte sich zeitnah aber nicht nur das innere Kräfteverhältnis aller Ausschüsse, sondern besonders die Kompetenz eines bestimmten Ausschusses deutlich ändern. Einer der etwa 30 Tagesordnungspunkte zur ersten Stadtratssitzung des neuen Jahres soll nämlich die Umwandlung des bisher bloß beratenden Bau-, Stadtsanierungs- und Dorferneuerungsausschuss in einen Bau- und Vergabeausschuss sein. Bis zu einer bestimmten Höhe von Vergabesummen könnte der Ausschuss bald selbst entscheiden dürfen, ohne dass eine Vorlage beim Stadtrat notwendig wäre.

Neben den notwendigen Änderungen an der Geschäftsordnung, der Hauptsatzung sowie den Vereidigungen der neuen Stadträte und der Nachbesetzung der Ausschüsse, stehen am Donnerstag auch einige Vergaben auf der Abstimmungsliste. So wird etwa das Feuerwehrgerätehaus in Bad Sulza Thema sein, bei dem neue Stellplätze geschaffen werden müssen.

Stadtratssitzung im Sportlerheim in Bad Sulza: Donnerstag, den 6. Februar, Beginn des öffentlichen Teils: 19 Uhr