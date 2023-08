Elektrisch Fliegen- Der Weg aus der «Flugscham»?

Die EU hat eine Null-Emissionsstrategie auch für die Luftfahrt, bis 2030 sollen die Emissionen um mindestens 55% reduziert werden. Wie das gehen soll: Völlig offen, denn die Entwicklung emissionsfreier Luftfahrzeuge steht noch am Anfang, wobei kleine Firmen Vorreiter sind. Ein Beispiel ist RS. aero. Die Firma entwickelt in Schönhagen bei Berlin elektrisch betriebene Flugzeuge. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung - oder nur eine Nischenlösung?