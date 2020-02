Psychiaterin zu Hanau: Extremistisches Gedankengut breitet sich aus

Verwirrter Einzeltäter oder Rassist, der sich als Teil eines großen Netzwerkes zum Handeln aufgerufen fühlt? Viele Menschen machen sich über den mutmaßlichen Zehnfach-Mörder und Selbstmörder von Hanau Gedanken – und fragen sich, was präventiv möglich ist. Antworten gibt Dr. Nahlah Saimeh, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, die an der Uni Jena ein Einführungsseminar in Forensische Psychiatrie gibt.

Sonderlinge kennt jeder. Aber wie können wir erkennen, ob sich daraus ein Leiden, eine Krankheit oder ein Wahn entwickelt?

Der Begriff „Sonderling“ ist fehl am Platz und bagatellisiert das Problem, das wir gesellschaftlich miteinander lösen müssen. Extremistisches Gedankengut, das auf der Grundidee fußt, Menschen anderer Ethnien und anderen Völkern ihr Lebensrecht abzusprechen und auch innerhalb eines Landes Personen ihr Recht auf Existenz und Teilhabe in der Gesellschaft abspricht, ist das Problem. Der Mann schrieb immerhin, dass er persönlich der Ansicht sei, dass man auch mit der Hälfte der Deutschen hier im Land zurecht käme.

Wie hängen Ideologie und psychische Krankheit zusammen?

In diesem speziellen Fall lassen sich bei dem Täter neben der für die Tatbegehung entscheidenden Ideologie zwei schwere psychische Störungen feststellen. Das zeigen das Video und die Aufzeichnung. Es gibt deutliche Hinweise auf eine schwere narzisstische Persönlichkeitsstörung und einer Psychose. Teil dieser Psychose ist ein Wahnerleben von ständiger Beobachtung und Beeinträchtigung, aber auch Bizarres wie Zeitreisen. Auch das Gefühl, dass die eigenen Gedanken unter fremder Kontrolle sind, ist ein Zeichen für eine Schizophrenie. Allerdings ist die extremistische Überzeugung ein separates Thema. Ob sie an einer Schizophrenie erkranken oder nicht, ist ja nicht abhängig von ihrer politischen Haltung. Im hier vorliegenden Fall sind auch nicht die bizarren Ideen das Problem, sondern die menschenverachtende Ideologie.

Nahlah Saimeh ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Foto: UNI Jena / Uni Jena

Und was ist ein Wahn?

Ein Wahn ist eine unkorrigierbare Überzeugung, die nicht durch die Konfrontation mit der Realität korrigierbar ist. Wahnhaften Menschen können Sie nicht mit Faktenchecks kommen, weil schon der Faktenchecker Teil der Verschwörung ist. Wahnhafte Störungen sind auch in anderen Zusammenhängen bedeutsam für die Begehung von Gewalttaten. Aber noch mal: der Mann hat nicht 11 Leute erschossen, weil er psychotisch war, sondern der thematische Kern seines Tatentschlusses ist eine ausgeprägte rechts-extremistische Ideologie gewesen, nicht national-konservativ, sondern rechtsextremistisch. In den Aufzeichnungen verwendet er eine nationalsozialistische Terminologie. Ob er aber ohne Schizophrenie und ohne schwere narzisstische Störung wirklich zum Täter geworden wäre, lässt sich in diesem individuellen, konkreten Fall nicht sagen.

Und wie lässt sich erkennen, ob jemand gefährlich ist?

Man muss eben Äußerungen und Verhaltensweisen einer Person untersuchen. Äußerungen haben Sie entweder schriftlich oder per Video im Netz oder auch im persönlichen Gespräch und man muss bestimmte Persönlichkeitseigenschaften wie Dissozialität und Psychopathie untersuchen. Außerdem gibt es fast immer sogenanntes Leaking, also dass sich der spätere Täter vorher anderen Menschen gegenüber in irgendeiner Weise äußert. Ist bei School Shootings so und bei Attentaten auch. Auch der Planungsgrad ist bedeutsam. Für ihn war es extrem einfach, die Tat umzusetzen. Er musste zur Beschaffung von Waffen nicht mal etwas Kriminelles anstellen, um die Tat überhaupt begehen zu können. Darin besteht übrigens eine formale Ähnlichkeit zu dem Aufruf islamistischer Attentäter, jeder soll sich mit einfachsten Mitteln am Terror beteiligen. Das basiert ja darauf, dass Sie etwas sehr alltägliches als Terrorwaffe einsetzen, ein Messer, einen Pkw oder eben eine Schusswaffe, die sie als Sportschütze ohnehin haben. Allerdings gehören Waffen nicht in die Hände von psychisch hochgradig auffälligen Menschen.

Muss man dann nicht früher Anzeigen erstatten?

Viele Merkwürdigkeiten fallen einem immer erst nachher auf, wenn es zu spät ist. Bei den Attentätern von 9/11 war zum Beispiel seltsam, dass sie sich bei den Flugstunden nicht für das Erlernen der Landung interessierten. Heute ist klar: landen war nicht wichtig. Außerdem besteht ja die Schwierigkeit für den Laien zu entscheiden, ob jemand ein Sympathisant ist, oder wirklich selbst zu einer Tat bereit ist. Das soll der Fachmann beurteilen. Aber man braucht selbst einen inneren Kompass, wann man sich an Fachstellen wendet. Es ist ja grundsätzlich ein hoher gesellschaftlicher Wert, Menschen nicht leichtfertig anzuzeigen. Man muss aber klar sagen: wenn eine politische Grundhaltung dazu führt, dass Menschen ihr Lebensrecht an sich abgesprochen wird, dann ist das kein politischer Diskurs mehr. Und diese Texte haben eindeutig eine rote Linie überschritten. Die Überzeugung, Menschen vernichten zu dürfen, ist keine politische Meinung, sie ist per se extremistisch und mündet in Terror. Und wir alle müssen aktiv signalisieren, dass wir das Überschreiten dieser roten Linie nicht dulden – und zwar völlig egal, wo wir uns sonst politisch verorten.

Sind Taten wie in Halle und Hanau und anderswo Ausdruck einer krankenden Gesellschaft? Oder worin bestehen die Ursachen?

Ich bin forensische Psychiaterin und keine Politologin oder Soziologin. Aber mir passt schon der Begriff der „kranken Gesellschaft“ nicht. Auch darin steckt eine Anmaßung. Krankheit ist ein medizinischer Begriff und sollte es bleiben. Ursachen gibt es viele und sie sind komplex miteinander verzahnt und es bedarf vieler Fachleute anderer Disziplinen. Ich bringe ja nur eine Facette in die Diskussion ein. Mehr kann und darf ich nicht leisten. Wir tun oft so, als ob es nur eine Wahrheit gibt.

Und wenn ich Sie persönlich frage?

Das Problem ist doch, dass extremistisches Gedankengut mainstreamfähig wird. Es fühlen sich zunehmend bürgerliche und kleinbürgerliche Leistungsträger in unserer Gesellschaft nicht mehr durch die Politik in ihren Anliegen und Bedürfnissen gespiegelt und durch die massiven Umbrüche in der Welt auch bedroht. Aber sie werden auch nicht in ihrer Lebensrealität verstanden und daraus erwächst doch auch Wut und Frust. Radikalisierung ist immer ein Symptom von tiefgreifender persönlicher Angst und Verunsicherung und von Verlust der persönlichen kulturellen Geborgenheit. Dazu muss man tragfähige Narrative entwickeln und Menschen ernst nehmen, alle Menschen ernst nehmen! Kulturelle Geborgenheit in der Moderne hat mit einer Identifikation mit der Verfassung zu tun, hier mit dem Grundgesetz, mit dem Einhalten rechtsstaatlicher Gebote zum Wohle Aller. Deradikalisierung setzt dabei an, Menschen in ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen und Wege zu finden, wie die eigentlichen Bedürfnisse gesellschaftlich akzeptabel befriedigt werden können.

