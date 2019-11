Qualität statt Beitragsfreiheit für Thüringer Kitas gefordert

Thüringen braucht in den nächsten Jahren 8000 Fachkräfte zusätzlich in den Kitas.

Erfurt. Ab Dezember sollen die Bundesmilliarden für bessere Kitas fließen. Sozialverbände fordern Investition in mehr Qualität, statt in ein weiteres beitragsfreies Jahr.

Mit Blick auf die Bundesmilliarden für bessere Kita-Betreuung hat der Paritätische Thüringen seine Kritik gegenüber den Plänen von Linken, SPD und Grünen für ein weiteres beitragsfreies Kita-Jahr erneuert. Statt dessen plädieren die Sozialverbände für eine Investition in eine bessere Qualität der Betreuung. Das erste kostenfreie Kita-Jahr kostet in Thüringen rund 30 Millionen Euro. Man müsse schauen, wie sich die angestrebten Verbesserungen auf die Arbeit in den Einrichtungen auswirken und entsprechend nachjustieren, so so Vizegeschäftsführer des Paritätischen, Steffen Richter. Nach Berechnungen der Liga der Freien Wohlfahrtspflege Thüringen könnte man für die Kosten eines zweiten beitragsfreien Kitajahres 650 Fachkräfte in den Kitas einstellen.