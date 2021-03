Ramelow begrüßt Entscheidung der EMA - Am Freitag soll wieder mit Astrazeneca geimpft werden

Erfurt Bodo Ramelow begrüßt die Entscheidung der EMA, weiter mit Astrazeneca zu impfen. Die CDU schließt sich der Forderung an. Bereits am Freitag soll es in den beiden Zentren weitergehen.