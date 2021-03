Ramelow: Entscheidung zum Einsatz der Luca-App in Thüringen kommt nächste Woche

Thüringens Landesregierung will am Dienstag kommender Woche endgültig über den flächendeckenden Einsatz der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung entscheiden. Das kündigte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Dienstag nach einer Videokonferenz mit Vertretern von Kammern und Wirtschaftsverbänden zu Öffnungsperspektiven in der Corona-Pandemie in Erfurt an.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Thüringen auf unserem Live-Blog.

Vor einer Auftragsvergabe für die App, die in Thüringen von der Stadt Jena bereits genutzt wird, müssten unter anderem datenschutz- und wettbewerbsrechtliche Fragen geklärt sein, so Ramelow.

Der Vorteil dieser App sei, dass sie über eine sichere Schnittstelle zu den Gesundheitsämtern verfüge und damit die digitale Kontaktnachverfolgung bei auftauchenden Infektionen erleichtere.

So funktioniert Kontaktnachverfolgung mit der „Luca“-App

Thüringens Innenminister fordert neue Debatte über Corona-Warn-App

Impfen, testen und eine schnelle Kontaktnachverfolgung würden auch Thüringen mit seiner nach wie vor angespannten Infektionslage die Möglichkeit für vorsichtige Öffnungen geben, sagte Ramelow. Ein Datum, wann möglicherweise Außengastronomie oder Campingplätze öffnen könnten, wie es unter anderem Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) forderte, nannte Ramelow nicht.





Bei der Luca-App bekommen Nutzer über einen QR-Code einen virtuellen Schlüssel auf das Smartphone, der würde beispielsweise bei einem Gaststättenbesuch wie in einer verschlossenen Box übergeben. Zugriff auf die Daten hätte nur das Gesundheitsamt.