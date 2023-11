Ramelow erwartet keine Kandidatur der Wagenknecht-Partei in Thüringen

Augsburg. Eine Kandidatur der geplanten Wagenknecht-Partei bei der Landtagswahl 2024 erwartet Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow nicht.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow erwartet nach eigenen Worten keine Kandidatur der geplanten Wagenknecht-Partei bei der Landtagswahl 2024. "In Thüringen rechne ich nicht damit, dass sie überhaupt eine Liste einreichen", sagte der Linken-Politiker am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Augsburg. "Es deutet nichts darauf hin, dass das gelingen kann."

Die frühere Bundestagsfraktionschefin Sahra Wagenknecht war im Oktober mit neun weiteren Abgeordneten aus der Linken ausgetreten und hat die Gründung einer eigenen Partei im Januar angekündigt. Nach eigener Darstellung will die Partei nächstes Jahr bei der Europawahl antreten und strebt dies auch bei den Landtagswahlen der drei ostdeutschen Länder Thüringen, Sachsen und Brandenburg an.

Ramelow sagte, Wagenknecht selbst könne nicht in Thüringen kandidieren, weil sie dort nicht lebe. Zudem habe sie bisher nur einen Verein gegründet und noch keine Partei. Für die Linke sehe er kein Problem durch Wagenknecht: "Aus der Thüringer Perspektive kann ich da im Moment keine Sorgen ableiten."

Ramelows wegen CDU-Politiker Hans-Georg Maaßen besorgt

Stattdessen gebe es günstige Effekte: "Die Frage, wie sehr sich unser Landesverband dabei verändert hat, kann ich gut und positiv beantworten. Wir haben eine große Welle an Eintritten und fast keine Austritte und schon gar keine maßgebliche Zahl an Übertritten."

Seine Sorge für die Landtagswahl sei eine andere, sie gelte dem CDU-Politiker Hans-Georg Maaßen, bekräftigte Ramelow: "Der ist gerade dabei, eine Volksfront von Rechts aufzubauen und zwar eine Schnittstelle zwischen CDU und AfD." Auf diese Weise könnte sich die politische Rechte in Südthüringen neu formieren. "Das macht mir viel mehr Sorgen als Frau Wagenknecht", sagte der Linken-Politiker.

