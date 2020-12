Ramelow: Keine Corona-Lockerungen über Weihnachten - Kritik vom Regierungspartner

Erfurt. Wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen in Thüringen könnte es laut dem Regierungschef keine Entlastungen geben, eher sogar leichte Verschärfungen. Kritik kommt vom SPD-Innenminister

In Thüringen sind angesichts der steigenden Covid-19-Infektionen keine zunächst auch vom Bund in Aussicht gestellten Lockerungen der bisherigen Corona-Verordnung geplant. „Es wird keine Entlastungen für Weihnachten und Silvester geben“, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dieser Zeitung. Wegen der aktuellen Entwicklung sei ein anderes Vorgehen aus seiner Sicht nicht möglich. Abschließend werde das Kabinett am Dienstag darüber beraten. Von der Opposition kam Kritik am Vorgehen.