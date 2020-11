Ramelow ruft zur Einhaltung der Corona-Regeln auf – Proteste gegen Teil-Lockdown

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Menschen im Freistaat aufgerufen, die neuen Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie einzuhalten. „Die Wirkung des Wellenbrechers, der seit Montag in Kraft ist, wird davon abhängen, dass wir alle dazu beitragen“, sagte Ramelow am Dienstag in Erfurt in einer Sondersitzung des Parlaments zur Corona-Pandemie.

Die Sondersitzung des Parlaments war von der oppositionellen CDU-Fraktion beantragt worden, die ein stärkeres Mitwirkungsrecht des Parlaments bei den Entscheidungen über die Corona-Regeln verlangt. Der Teil-Lockdown seit Montag mit der Schließung von Gastronomie, vielen Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Sportstätten erfolgte per Verordnung der Landesregierung.

Ramelow machte deutlich, dass der Landtag an Entscheidungen beteiligt werden müsse. Je länger eine Krise anhalte, „umso wichtiger ist es, die verfassungsmäßigen Wirkungsprozesse zwischen der Regierung und dem Parlament wieder in den Normalzustand zurückzuführen“, sagte er. Ramelow war in der vergangenen Woche für seinen Zick-Zack-Kurs bei der Entscheidung über ein erneutes Herunterfahren des öffentlichen Lebens auch von seinem Koalitionspartner SPD kritisiert worden

Rund 300 Menschen bei Demos gegen Teil-Lockdown

Am Rande einer Sondersitzung des Thüringer Landtages zur Corona-Pandemie haben laut Polizei Hunderte Menschen gegen den neuerlichen Teil-Lockdown demonstriert. „Ich halte diese pauschalen Corona-Maßnahmen für unangemessen“, sagte Ute Bergner, Landesvorsitzende des Vereins „Bürger für Thüringen“, der zu einer der beiden angemeldeten Demonstrationen am Dienstag in Erfurt aufgerufen hatte. Bergner ist auch FDP-Mitglied und sitzt für die FDP-Fraktion im Thüringer Parlament.

Nach Angaben der Erfurter Polizei versammelten sich bei der Demo der „Bürger für Thüringen“ vor dem Steigerwaldstadion etwa 150 Menschen. Bei der Demonstration der AfD, die wenige Meter entfernt stattfand, kamen laut Polizei ebenfalls rund 150 Menschen zusammen. Wegen des Wiederaufflammens der Corona-Pandemie trafen sich die Thüringer Landtagsabgeordneten am Dienstag nicht wie gewohnt im Plenarsaal des Landtagsgebäudes, sondern in einem Ausweichquartier im Parksaal des Steigerwaldstadions.

Bergner forderte in einer Rede vor den Demonstranten, die Öffnung gastronomischer Betriebe im November zu ermöglichen. An der Demonstration der AfD beteiligte sich unter anderem der Vize-Landtagspräsident Michael Kaufmann (AfD). Er kritisierte eine mangelnde Einbeziehung des Parlaments im Vorfeld der neuen Anti-Corona-Maßnahmen, die bereits seit Montag gelten. „Die Maßnahmen sind in großen Teilen unverhältnismäßig und demokratisch nicht legitimiert“, sagte Kaufmann.

Die Thüringer Grünen-Fraktionsvorsitzende Astrid Rothe-Beinlich kritisierte die Demonstrationen. Jeder habe das Recht, zu demonstrieren und seine Meinung zu äußern. „Was ich schwierig finde, ist aber, wie sich einige Protagonisten zur Corona-Krise verhalten“, sagte Rothe-Beinlich.