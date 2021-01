Ramelow verteidigt Impfstrategie und kritisiert Krankenhaus-Mitarbeiter

Mit der Impfung gegen das Coronavirus geht es weiter nur langsam in Thüringen voran. Laut der offiziellen Statistik des Robert-Koch-Instituts steht Thüringen im Ländervergleich zusammen mit Brandenburg auf dem vorletzten Platz. Danach wurden seit dem 27. Dezember bislang 2715 Impfungen durchgeführt, das entspricht 1,3 Impfungen pro 1000 Einwohner. An der Spitze steht weiterhin Sachsen-Anhalt mit 15.628 Impfungen (7,1 pro 1000 Einwohner). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Zuletzt hatte das Erfurter Gesundheitsministerium gemeldet, dass von den rund 40.000 nach Thüringen gelieferten Dosen 33.715 an die Krankenhäuser gegangen seien. Dagegen sollten in den Pflegeheimen in dieser Woche nur „rund 2000 Impfungen“ erfolgen.

Eine Sprecherin von Ministerin Heike Werner (Linke) begründete auf Nachfrage dieser Zeitung die zögerlichen Impfungen in den Heimen erneut damit, dass viele Einrichtungen mehr Zeit bräuchten, um mit ihren Bewohnerinnen und Bewohnern – oder zum Teil mit den Angehörigen – über die Impfungen zu sprechen. Deshalb habe das Land den größeren Teil der verfügbaren Impfdosen an die Krankenhäuser gegeben. „Somit ist sichergestellt, dass auch in Thüringen die ersten Lieferungen sehr zeitnah vollständig verimpft werden“, sagte sie.

Ramelow warnt vor fatalen Folgen im Gesundheitsbereich

Doch Zweifel bleiben. Ministerpräsident Bodo Ramelow selbst räumte ein, dass die Impfungen in den Krankenhäusern nur langsam voran gehen – und teilweise Impfdosen zurückgegeben wurden. Der Linke warnte im „Deutschlandfunk“ vor fatalen Folgen: „Wenn wir im Gesundheitsbereich, dort, wo die Patienten sind, da, wo die Infizierungen stattgefunden haben oder wo Infizierte behandelt werden, wenn wir dort erleben, dass sich ein Teil der Mitarbeiter einfach nicht impfen lässt, dann haben wir eine Situation […], dass die Behandlung am Ende daran scheitert, dass wir nicht genug Personal haben“.

Als Beispiel verwies er auf Eisenach. Dort habe sich das Krankenhaus zwischenzeitlich von der Versorgung von Covid-19-Patienten abgemeldet, weil rund 100 Mitarbeiter infiziert seien oder sich in Quarantäne befänden.

Ministerpräsident verteidigt Impfstrategie

Trotzdem verteidigte Ramelow die umstrittene Strategie. „Wir haben alle Krankenhäuser in Thüringen mit ausreichend Serum versorgt“, sagte er. „Dafür werden wir ja auch kritisiert, dass wir die Dosen nicht für die hohen Zahlen des schnellen Impfens zur Verfügung gestellt haben.“

Der Regierungschef argumentierte allerdings anders als Werners Sprecherin. „Zuerst geht es in die Krankenhäuser, damit wir dort, wo am Patienten gearbeitet wird, den höchsten Schutz organisieren.“ Das Problem sei aber: „Wenn diese Impfseren zurückgegeben werden und in die allgemeine Verimpfung gegeben werden, dann ist das zwar nett, aber leider falsch.“

Ärger um Auswahl von Standorten für Impfzentren

Das Gesundheitsministerium betonte, dass man ab dem 13. Januar, wenn die ersten Impfzentren öffneten, deutlich mehr impfen werde. Aber auch hier gibt es Ärger. In Pößneck wird kritisiert, dass die Impfstation in einer verwaisten Praxis im zweiten Obergeschoss am örtlichen Krankenhaus geplant sei. Per Fahrstuhl lasse sich dorthin nur durch das Klinikgebäude gelangen. Bürgermeister Michael Modde (parteilos) verwies gegenüber dieser Zeitung darauf, „dass die Shedhalle an der Bundesstraße und mit den vielen kostenfreien Parkplätzen rundherum der bessere Standort gewesen“ wäre.

Die vom Land mit der Organisation betraute Kassenärztliche Vereinigung (KV) wehrte sich gegen die Kritik. Laut einem Sprecher führten nicht näher genannte „regionale Absprachen“ zur Entscheidung für den Altbau des Pößnecker Krankenhauses.

Allerdings beklagten sämtliche von dieser Zeitung angefragten Kommunalpolitiker die mangelnde Einbindung durch die KV. „Wir werden einfach nicht gefragt“, sagte zum Beispiel der Geraer Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos). Dies führe dazu, die beiden geplanten Impfzentren in der Stadt nur eingeschränkt geeignet wären. Eine der beiden Stationen sei zu klein, zudem fehlten Parkmöglichkeiten. „Das Bestreben sollte ja sein, dass wir möglichst schnell möglichst viele Menschen erreichen sollen“, sagte er. „Doch das kann ich bei diesen Entscheidungen nicht erkennen.“

Der Oberbürgermeister appellierte an die KV, die Auswahl zu überdenken. „Wir sind bereit, maximale Unterstützungsleistungen zu geben“, sagte er. „Man muss uns nur kontaktieren.“

Greizer Landrätin Schweinsburg: "Das ist eine Impfverhinderungsstrategie“

Geradezu empört reagierte die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU). „Das ist keine Impfstrategie, sondern eine Impfverhinderungsstrategie“, sagte sie dieser Zeitung. „Die KV handelt völlig autonom, das Gesundheitsamt wird nicht eingebunden.“ Es sei falsch, „in dieser existenziellen Angelegenheit völlig an den Kommunen vorbei zu handeln“. Sie wisse bisher noch nicht einmal offiziell, wo in ihrem Landkreis ein Impfzentrum geplant sei. „Mit uns geredet hat bisher keiner.“

In Thüringen sind 29 Impfzentren geplant, die Hälfte soll Mitte nächster Woche öffnen, der Rest ab Anfang Februar. Das Land erhält aktuell pro Woche 19.500 Dosen des Impfstoffs von Biontech, die wegen der nötigen Nachfolgeimpfung nur für jeweils 9750 Menschen reichen.

Allerdings besteht begründete Hoffnung, dass sich das Angebot demnächst vergrößert. Der Impfstoff von Moderna, der ebenso effektiv sein soll, aber keine Kühlung auf minus 70 Grad braucht, steht unmittelbar vor der Zulassung.