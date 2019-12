Ramelow: „Wir wollen regieren, wir können regieren“

Die Linke hat ihren Anspruch erneuert, die Koalition mit SPD und Grünen trotz fehlender Mehrheit fortzusetzen. „Wir werden eine Minderheitsregierung bilden“, sagte Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow beim Parteitag in der Erfurter Messehalle. Als stärkste Kraft habe die Partei jetzt auch die größte Verantwortung. Weil dem bisherigen rot-rot-grünen Bündnis vier Stimmen im Landtag fehlen, hätten SPD und Grüne bei den Gesprächen mit CDU und FDP eine Scharnierfunktion.

Hennig-Wellsow wiederholte ihre Forderung, den 8. Mai 2020 einmalig zum Feiertag zu erklären. Im 75. Jahr der Befreiung vom Nationalsozialismus solle man den Tag nutzen, um zu gedenken.

„Wir wollen regieren, wir können regieren, und mit eurer Hilfe werden wir regieren“, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow. Der amtierende Regierungschef sprach zu den gut 130 Delegierten per Videobotschaft, weil er mit seiner Frau auf dem Weg zu einem familiären Weihnachtsbesuch sei, wie Ramelow selbst sagte.

Ramelow will sich im Februar im Landtag zur Wahl zum Ministerpräsidenten stellen. Damit verbunden sei eine Regierungsbildung über fünf Jahre.

„Ich bin überzeugt, dass wir als Linke den Auftrag haben, von den Wählerinnen und Wählern Verlässlichkeit für Thüringen zu garantieren“, betonte er. Man sei gemeinsam in der Verantwortung auch für die Gemeinden, Städte und Landkreise Sicherheit zu schaffen. Es gehe unter anderem um mehr Lehrer und mehr Polizisten. „Wir müssen aufhören, auf dem Rücken des Personals im öffentlichen Dienst sparen zu wollen. Der Personalabbaupfad muss beendet werden und durch einen echten Personalentwicklungsplan ersetzt werden“, so der Regierungschef.

Der Parteitag will auch die linke Führungsmannschaft neu wählen. Für den Parteivorsitz tritt erneut Hennig-Wellsow an, die seit 2013 auch die Landtagsfraktion leitet. Die Vorstandswahl soll am späten Samstagnachmittag beginnen. Als Stellvertreter kandidieren wieder der Innenpolitiker Steffen Dittes sowie erstmals Sozialministerin Heike Werner.

Auch eine heikle Personalie steht auf der Tagesordnung: Als Landesgeschäftsführer kandidiert Mathias Günther, der in seinem Bewerbungsschreiben eine „offizielle und inoffizielle Zusammenarbeit mit der Abteilung 2000 des Ministeriums für Staatssicherheit“ angibt. Günther gehe seit Jahren offen mit seiner Vergangenheit und seiner Stasi-Tätigkeit um, so ein Sprecher der Linken.